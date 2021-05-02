Экосистема домашнего ковра: Какой мир прячется под мягким ворсом?

Ковёр — нечто большее, чем просто виртуозно сшитые меж собой нитки. Для некоторых существ он целый мир. И я сейчас не про детей, что галлюцинируют, глядя на сложные переплетения линий и цветов. Я говорю про целую экосистему, жители которой не видели ничего, кроме лежащего у вас под ногами куска ткани.
В основе этого мини-мирка лежит ваше существование. Для ковромира именно человеки являются продуцентами — основными производителями пищи. Каждый день капельки слюны, выпавшие волосы и 1,5 грамма кожи с одного человека орошают эту бесплодную землю. И вскоре на ней появляются стада пылевых клещей.
Дальние родичи пауков, размером примерно в 0,1 миллиметра, занимают нишу стадных травоядных. Поедая сброшенные нами частички, они превращают их в удобрения, на которых буйным цветом разрастаются колонии бактерий. Ими питаются уже другие виды клещей. Ну а возглавляет пищевую цепь клещи-хищники. Они поедают всех вышеперечисленных.
Итак, база экосистемы готова, в таком состоянии она может существовать очень долго. Пока кто-нибудь из домочадцев не занесёт домой коврового кожееда. По меркам ворсового микромира это самые настоящие титаны, до 5,5 миллиметров в длину! Взрослые особи это местный аналог гигантских травоядных динозавров. Насекомые пожирают кусочки вашего тела в промышленных масштабах, но особого вреда установившемуся порядку не наносят. Другое дело их личинки, ведь они уничтожают саму ткань мироздания, саму ткань ковра!
На месте густого леса из ворса остаются засушливые степи, где свет комнатной лампы безжалостно высушивает тушки клещей. Это опасное место, опаснее его лишь джунгли из плесени. Они образуются на слишком влажных участках мира-ковра. Владения грибов кишат ядовитыми спорами, что вызывают аллергические реакции у людей и прорастают прямо в телах мелких животных.
Но есть те, кто иммунен к этой токсичной гадости и с удовольствием питается ею — сеноеды. Как правило, в квартирах встречаются представители этого отряда — книжные вши. Это миллиметровые создания приходят в дом вместе с плесенью, но быстро пересаживаются на всё, что содержит хитин или целлюлозу.
И, рано или поздно, вся вышеперечисленная биосфера выйдет из-под контроля и дружно жахнет по твоему иммунитету аллергенными спорами и экскрементами. Как этого избежать? Устрой апокалипсис! Вынеси ковёр наружу, хорошенько отбей, а потом постирай — почувствуй себя вершителем судеб, избавь маленькую экосистему от 99% обитателей!
Источник:
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