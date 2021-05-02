Экосистема домашнего ковра: Какой мир прячется под мягким ворсом?

Ковёр — нечто большее, чем просто виртуозно сшитые меж собой нитки. Для некоторых существ он целый мир. И я сейчас не про детей, что галлюцинируют, глядя на сложные переплетения линий и цветов. Я говорю про целую экосистему, жители которой не видели ничего, кроме лежащего у вас под ногами куска ткани.