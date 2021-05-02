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Экосистема домашнего ковра: Какой мир прячется под мягким ворсом?

Экосистема домашнего ковра: Какой мир прячется под мягким ворсом? (6 фото)

Автор:
02 мая 2021 16:59
Метки: дом   интересно   насекомые   факты   
702
6

Ковёр — нечто большее, чем просто виртуозно сшитые меж собой нитки. Для некоторых существ он целый мир. И я сейчас не про детей, что галлюцинируют, глядя на сложные переплетения линий и цветов. Я говорю про целую экосистему, жители которой не видели ничего, кроме лежащего у вас под ногами куска ткани.

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Метки: дом   интересно   насекомые   факты   
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9  комментариев
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222
Sandmann 3 часа назад
Лучше я бы прошёл мимо этого поста... Впрочем, есть более неприятное место, где нет ковров... там в основном только кафельная плитка и тишина.........
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5k
Olga Raudis Час назад
А эта экосистема после устроенного массового вымирания эволюционировать не начнет?
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1k
Eugene 2 часа назад
Мы меняем ковры и дорожки по кругу примерно раз в полтора-два года.
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38k
Сергей 2 часа назад
Да это безобидные "букашка", по сравнению с короновирусом, который на уши поставил весь человеческий мир.
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126
Татьяна 2 часа назад
Черт побери, как мы только выжили в те чудесные времена, когда в каждом доме ковры не только лежали на полу, но и висели на стенах?
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Комментарий удален
−14
393
Собака Песчанка Час назад
Для них это, как выехать на море, отдохнуть!
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