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Гигантский самолет Stratolaunch успешно завершил испытательный полет

Гигантский самолет Stratolaunch успешно завершил испытательный полет (13 фото + 1 видео)

Автор:
02 мая 2021 14:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Stratolaunch   гигантский самолет   испытания   реактивный самолет   самолет   
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Шестимоторный реактивный самолет Stratolaunch с двумя фюзеляжами, имеющий самый большой в мире размах крыльев, в четверг выполнил второй успешный полет. Летательный аппарат был разработан компанией, основанной в 2011 году соучредителем Microsoft Полом Алленом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Stratolaunch   гигантский самолет   испытания   реактивный самолет   самолет   
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10  комментариев
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46k
noName 2 часа назад
Нагрузка "на скручивание" по центру крыла просто огромная.Я понимаю что это всё проектировалось людьми умнее меня,но не верю я в долгосрочное использования такой конструкции...
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66k
Холодненький 17 минут назад
Этот самолет предназначен для воздушного запуска космических ракет.
Говоря по простому это катапульта.
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10k
Bill 40 минут назад
Если ракета будет стартовать не с поверхности Земли, а с высоты 10-15 км, то какое-то количество топлива она, действительно, съэкономит. Но при этот самолет сожрет пару десятков тонн солярки. Хотелось бы увидеть конкретные цифры - сколько можно съэкономить на каждом запуске?
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36
Сергей Час назад
Один вопрос. А нахрен он нужен?
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32k
Alex 2 часа назад
Круто конечно, но он сможет сесть только в очень немногих аэропортах.
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9k
Kucher 3 часа назад
Маленькое уточнение. Не крыльев, а крыла. Размах крыла. Оно там одно.
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153k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Смотреть аж больно, так и мерещится что сейчас переломится по середине в аккурат.
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