Гигантский самолет Stratolaunch успешно завершил испытательный полет

Двухфюзеляжный реактивный самолет совершил свой первый полет еще в апреле 2019 года. За это время произошла смена владельца и вот теперь испытания наконец-то продолжились.



"Мы в воздухе", - написала в Твиттере компания Stratolaunch около 7:30 утра по местному времени в четверг, 29 апреля. Полет проводился в Центре гражданских аэрокосмических испытаний, который находится в Мохаве, Калифорния.