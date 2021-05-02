Гигантский самолет Stratolaunch успешно завершил испытательный полет

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Шестимоторный реактивный самолет Stratolaunch с двумя фюзеляжами, имеющий самый большой в мире размах крыльев, в четверг выполнил второй успешный полет. Летательный аппарат был разработан компанией, основанной в 2011 году соучредителем Microsoft Полом Алленом.
Двухфюзеляжный реактивный самолет совершил свой первый полет еще в апреле 2019 года. За это время произошла смена владельца и вот теперь испытания наконец-то продолжились.
"Мы в воздухе", - написала в Твиттере компания Stratolaunch около 7:30 утра по местному времени в четверг, 29 апреля. Полет проводился в Центре гражданских аэрокосмических испытаний, который находится в Мохаве, Калифорния.
"Мы в воздухе", - написала в Твиттере компания Stratolaunch около 7:30 утра по местному времени в четверг, 29 апреля. Полет проводился в Центре гражданских аэрокосмических испытаний, который находится в Мохаве, Калифорния.
Самолет достиг высоты 4 270 метров и максимальной скорости 320 км в час, и благополучно приземлился на своих 28 колесах через три часа 14 минут после запуска.
Размах крыльев этой махины составляет 117 метров - это больше, чем длина футбольного поля от ворот до ворот.
На иллюстрации: сравнение самолета Stratolaunch по размаху крыльев с некоторыми из его известных конкурентов, в том числе с Boeing 747 и Airbus A380.
Stratolaunch был разработан соучредителем Microsoft Полом Алленом, который умер за полгода до его первого полета.
Когда в 2011 году была основана компания Stratolaunch, стоимость проекта первоначально оценивалась в 300 миллионов долларов, но, по данным CNBC, в 2019 году она была оценена еще выше - в 400 миллионов долларов.
Пол Аллен намеревался использовать Stratolaunch в качестве самолета-носителя для космических запусков.
Новые владельцы амбициозного предприятия первоначально планируют использовать его в качестве самолета-носителя для запусков многоразовых гиперзвуковых летно-исследовательских аппаратов.
Экипаж самолета Stratolaunch состоит из трех человек - пилота, второго пилота и бортинженера - которые находятся в правом фюзеляже.
В левом фюзеляже есть что-то вроде кабины с окнами для наблюдателей, но на самом деле секция пуста и не находится под давлением.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Говоря по простому это катапульта.
Ракета Ариан5 расход – 5300 кг топлива в секунду.
Ну если даже взять ракету намного меньше, то пусть будет жрать 2 тонны дорогого топлива в секунду. Например Союз МС взлетает до высоты 10 километров за 80 секунд. Значит примерно 160 тонн горючки.
Айрбас А380 жрёт 12 тонн керосина в час. За 1 час этот гигант достигнет высоты 10 км.
Так что 12 или пусть будет 20 тонн керосина, против 160 тонн водорода или другого дорогого топлива вполне оправдано.
Но теперь вопрос в другом. Цена проекта нового самолёта? Его надёжность и конечно же, под него надо строить ракету, так как у ракеты должна быть система управления.
Я думаю этот уродец сделает пару пусков военных ракеты или каких-нибудь планёров и отправится в музей.