Заоблачный сервис: японская авиакомпания открыла "крылатый ресторан"

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Авиакомпания All Nippon Airways придумала новый способ угодить своим постоянным клиентам, которые из-за пандемии скучают по полетам и питанию в бизнес-классе. Она на один день открыла "ресторан с крыльями" в припаркованном самолете, но поскольку народ повалил валом, теперь компания планирует продолжить начатое. Оказалось, что люди готовы отдать немалые деньги за то, чтобы посидеть в салоне самолета, вкусно поесть и просто вспомнить, как это бывает!
В этом ресторане все так же, как во время полета - транслируются объявления экипажа, вместо официанток - бортпроводницы, для входа требуются билеты, оформленные в виде посадочных талонов. Посетители занимают отведенные им места, но ремнями безопасности можно не пристегиваться.
В меню - еда, которую обычно подают на международных рейсах в бизнес-классе и первом классе. Питание в бизнес-классе стоит 269 долларов, в первом классе - 540 долларов. За эти деньги можно отведать фуа-гра, мусс из крабового мяса или филе говядины вагю.
В меню - еда, которую обычно подают на международных рейсах в бизнес-классе и первом классе. Питание в бизнес-классе стоит 269 долларов, в первом классе - 540 долларов. За эти деньги можно отведать фуа-гра, мусс из крабового мяса или филе говядины вагю.
Несмотря на то, что удовольствие не из дешевых, билеты в ресторан были распроданы за один день, и теперь авиакомпания планирует организовать еще как минимум десять таких мероприятий - при условии, что в стране не произойдет ужесточения карантинных мер.
Сейчас "крылатый ресторан" соблюдает необходимые меры дистанцирования - в салон допускается только 60 посетителей, чтобы можно было обеспечить некоторое расстояние между ними.
Японский перевозчик - не первая азиатская авиакомпания, предлагающая питание на борту самолетов вне полета. Сотни жаждущих путешествий посетителей обедали и смотрели фильмы на двух припаркованных самолетах Singapore Airlines в октябре прошлого года, билеты продавались по цене до 642 сингапурских долларов (470 долларов США).
Японский перевозчик - не первая азиатская авиакомпания, предлагающая питание на борту самолетов вне полета. Сотни жаждущих путешествий посетителей обедали и смотрели фильмы на двух припаркованных самолетах Singapore Airlines в октябре прошлого года, билеты продавались по цене до 642 сингапурских долларов (470 долларов США).
Как и другие авиакомпании по всему миру, ANA сильно пострадала от ограничений на поездки, связанными с пандемией. В январе она подтвердил свой прогноз о рекордных чистых убытках в размере 4,9 млрд долларов в этом финансовом году к марту 2021 года по сравнению с 249 млн долларов США чистой прибыли в предыдущем году. Чистый убыток ANA Holdings за девять месяцев составил 309,6 миллиарда иен (3 миллиарда долларов), что также является рекордом.
Так что приходится как-то выкручиваться!
Так что приходится как-то выкручиваться!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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