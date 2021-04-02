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Заоблачный сервис: японская авиакомпания открыла "крылатый ресторан"

Заоблачный сервис: японская авиакомпания открыла "крылатый ресторан" (4 фото)

Автор:
02 апреля 2021 13:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   и такое бывает   идея   необычно   новшество   ресторан в токио   самолет   
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Авиакомпания All Nippon Airways придумала новый способ угодить своим постоянным клиентам, которые из-за пандемии скучают по полетам и питанию в бизнес-классе. Она на один день открыла "ресторан с крыльями" в припаркованном самолете, но поскольку народ повалил валом, теперь компания планирует продолжить начатое. Оказалось, что люди готовы отдать немалые деньги за то, чтобы посидеть в салоне самолета, вкусно поесть и просто вспомнить, как это бывает!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   и такое бывает   идея   необычно   новшество   ресторан в токио   самолет   
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2  комментария
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Сибиряк 38 минут назад
Ну осталось только открыть крылатый публичный дом.
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Максим 10 минут назад
Не знаю, может только у меня так, но не люблю есть на борту самолета во время полета. Да и так говорят, что вкус меняется на высоте.
Но многим нравится летать, их право.
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