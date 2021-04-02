Заоблачный сервис: японская авиакомпания открыла "крылатый ресторан"

Как и другие авиакомпании по всему миру, ANA сильно пострадала от ограничений на поездки, связанными с пандемией. В январе она подтвердил свой прогноз о рекордных чистых убытках в размере 4,9 млрд долларов в этом финансовом году к марту 2021 года по сравнению с 249 млн долларов США чистой прибыли в предыдущем году. Чистый убыток ANA Holdings за девять месяцев составил 309,6 миллиарда иен (3 миллиарда долларов), что также является рекордом.



Так что приходится как-то выкручиваться!