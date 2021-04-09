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На унитазе в Майами: россиянин зайцем спрятался в авиатуалете, чтобы орлом на стульчаке лететь в США

На унитазе в Майами: россиянин зайцем спрятался в авиатуалете, чтобы орлом на стульчаке лететь в США (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 08:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Заяц   Москва   Россия   Шереметьево   видео   майами   самолёт   туалет   
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В аэропорту Шереметьево инженер из технического персонала «Аэрофлота» после окончания ночной смены решил изменить привычный маршрут домой, а вместе с ним и всю свою жизнь. Он пробрался на борт авиалайнера, спрятался в туалете и с нетерпением принялся ожидать взлёта, попутно рисуя в воображении синеву океана, шелест листьев в стройных рядах пальм на ветру и горячий песок пляжей Майами.

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Метки: Заяц   Москва   Россия   Шереметьево   видео   майами   самолёт   туалет   
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477
Александр Задорожный 2 часа назад
И такие люди обслуживают самолёты... А что ещё ему могло бы в голову прийти? Открутить что-то не то, например? Судя по поведению - он же неадекватен. Или, если он просто пьян - как можно разрешать бухать на такой работе?
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427
Александр 16 минут назад
Вспомнилось Остапа Бендера
«- Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро.
- У вас там родственники? - спросил Балаганов.
- А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники? … У меня нет родственников, товарищ Шура, - я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города.
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.
Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.
- Это вырезка из «Малой советской энциклопедии». Вот тут что написано про Рио-де-Жанейро: «1360 тысяч жителей... значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана...» Вот, вот! «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и... о чем говорить! Вы сами видите, что происходит. Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. …».
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6k
Pillin Alex 20 минут назад
Либо сказка либо инженер в стельку пьян был.
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8k
Кыся 23 минуты назад
Ну прилетел бы он туда, и что дальше? Кто его в США впустит? Или он решил, как Шварц в Коммандо, при посадке выпрыгнуть? Так то Шварц, а это Вася...

Вообще странно, что авиамеханник(инженер!!!) вытворяет подобные фортели. По идее, туда дураков не берут. Или он решил красиво уволиться?
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7k
Акакий Полчаса назад
я думал из США в россию бежать должны, когда смотрел Киселева. Вы все врети!
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157
Vadim Полчаса назад
Либо инженер без образования, либо сказка какая-то
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33k
AGM Полчаса назад
Ну ок. Даже если бы он остался незамеченным и прибыл в Майами. Как бы он пограничников прошёл?
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14k
ВОВЧЕГ 39 минут назад
Вот все стебутся, а может увидеть Майами у человека мечта жизни была и ту обломали.
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56
Liberman 59 минут назад
в америку если бежать то надо притесненным геем притворяться - а пройдет ли он это испытание?
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3k
Zhora Liberman 38 минут назад
Бгг))
А если серьёзно, то это так и есть. Самый реальный способ получить грин кард - подать на убежище, как притесняемый по политике или ориентации. Но это придётся доказывать (т.е. жить с мужиком, должны быть совместные фотки, на парады ходить и т.д.)
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Комментарий удален
−2
28k
a.fey Час назад
Надеюсь, самолеты он больше не обслуживает.
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27k
Acu900 2 часа назад
Если бы и смог улететь, всё равно Маями вряд ли бы увидел. Дальше аэропорта в Маями он все равно не уехал бы. Без американской визы погранцы отправят обратно первым же рейсом. Или в наручниках отвезут переночевать в иммиграционную тюрьму и потом все равно депортируют. А даже если виза у него все таки есть и он таким способом решил съэкономить на билет - в США его всё равно не пустят так как нарушил закон...
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3k
Zhora Acu900 45 минут назад
Ну, билет до Майами не космических денег стоит. Техник из Шереметьево вполне сможет себе позволить. А вот с визами сейчас проблема. Их просто не выдают из-за ковидосрани
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427
Юрий 2 часа назад
Торжественно выдать гринкарту и с почестями отправить в США. Не вижу причин удерживать в России. Ни этому человеку, ни России это не нужно.
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27k
Acu900 Юрий Час назад
Хрен ему а не гринкарту. У них своих идиотов хватает, нафиг им сдался какой то сумашедший механик (теперь уже бывший) из России. Пущай теперь в Нигерию летит, там тоже пальмы есть...
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1k
smokes 2 часа назад
походу задолбался техник на работе...
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19k
Виталий Кот 2 часа назад
обломали чуваку отпуск,падлы
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