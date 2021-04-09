В аэропорту Шереметьево инженер из технического персонала «Аэрофлота» после окончания ночной смены решил изменить привычный маршрут домой, а вместе с ним и всю свою жизнь. Он пробрался на борт авиалайнера, спрятался в туалете и с нетерпением принялся ожидать взлёта, попутно рисуя в воображении синеву океана, шелест листьев в стройных рядах пальм на ветру и горячий песок пляжей Майами.
Служба режима аэропорта поняла, что кто-то из работников "заблудился", потому что инженер сдал документы на входе, а обратно их не забрал, отмечает издание. Мужчина уже был в туалете, когда ему позвонил начальник и спросил, почему тот не забрал документы, когда уходил домой после смены. «А я не иду домой, я лечу в Майами!» — ответил инженер.
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Тогда к самолёту заново подали, уже убранный после окончания посадки трап, а мужчина увидел перед собой не пальмы, а полицейских. Инженер так не хотел прощаться с мечтой о Майами, что правоохранителям пришлось потрудиться, чтобы вытащить "зайца" из кресла, в которое он плюхнулся и оторвать от всего за что он цеплялся. В итоге, как сообщает канал Baza, мужчину всё-таки вывели из самолёта и отправили домой.
P.S. Несогласен с последней строчкой авторов канала "baza", так как упоминание поросёнка Пети сразу нас отсылает к краденному сраному трактору. В эпилоге грустной истории о неудавшемся побеге от повседневности к солнцу и лету в Майами, более жизнеутверждающими смотрелись бы строки из песни Майи Кристалинской:
Присядем, друзья, перед дальней дорогой,
Пусть лёгким окажется путь!
Давай, космонавт, потихонечку трогай
И песню в пути не забудь!
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«- Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро.
- У вас там родственники? - спросил Балаганов.
- А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники? … У меня нет родственников, товарищ Шура, - я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города.
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.
Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.
- Это вырезка из «Малой советской энциклопедии». Вот тут что написано про Рио-де-Жанейро: «1360 тысяч жителей... значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана...» Вот, вот! «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и... о чем говорить! Вы сами видите, что происходит. Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. …».
Вообще странно, что авиамеханник(инженер!!!) вытворяет подобные фортели. По идее, туда дураков не берут. Или он решил красиво уволиться?
А если серьёзно, то это так и есть. Самый реальный способ получить грин кард - подать на убежище, как притесняемый по политике или ориентации. Но это придётся доказывать (т.е. жить с мужиком, должны быть совместные фотки, на парады ходить и т.д.)