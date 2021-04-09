Тогда к самолёту заново подали, уже убранный после окончания посадки трап, а мужчина увидел перед собой не пальмы, а полицейских. Инженер так не хотел прощаться с мечтой о Майами, что правоохранителям пришлось потрудиться, чтобы вытащить "зайца" из кресла, в которое он плюхнулся и оторвать от всего за что он цеплялся. В итоге, как сообщает канал Baza, мужчину всё-таки вывели из самолёта и отправили домой.



