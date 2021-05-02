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У поклонников продукции Apple - большая радость: на официальный сайт компании поступили новые интересные аксессуары. Правда, аксессуары не производства Apple и не белого цвета, что слегка напрягает, но они продвигаются через сайт Apple, так что, как вы понимаете, к покупке совершенно обязательны, если вы хотите владеть полной экосистемой этой замечательной компании.
Аксессуар номер один - бирка для багажа AirTag Hermès. Выглядит очень стильно. Дороговато, правда, продается по цене нового iPhone SE, но если iPhone SE у вас уже есть, а бирки - еще нет, то вот тут вам и карты в руки!
Правда, также еще нужно, чтобы грузчики в аэропортах и на вокзалах не были в курсе, сколько стоит эта блямба, прилепленная к вашему багажу, а то, как вы сами понимаете, первое же путешествие она не переживет, но вряд ли грузчики ходят на сайт Apple, в самом деле. Они же наверняка нищеброды, пользуются андроидными смартфонами!
А вот еще один потрясающий аксессуар, который ни один грузчик у вас не уведет. Вы же купили Apple Watch за 39990 рублей, правильно? Ну вот теперь самое время прикупить для них стильный ремешок Hermès Attelage Double Tour за 43990 рублей. Там, кстати, даже есть разные цвета - на любой вкус.
Правда, также еще нужно, чтобы грузчики в аэропортах и на вокзалах не были в курсе, сколько стоит эта блямба, прилепленная к вашему багажу, а то, как вы сами понимаете, первое же путешествие она не переживет, но вряд ли грузчики ходят на сайт Apple, в самом деле. Они же наверняка нищеброды, пользуются андроидными смартфонами!
А вот еще один потрясающий аксессуар, который ни один грузчик у вас не уведет. Вы же купили Apple Watch за 39990 рублей, правильно? Ну вот теперь самое время прикупить для них стильный ремешок Hermès Attelage Double Tour за 43990 рублей. Там, кстати, даже есть разные цвета - на любой вкус.
Ну а если у вас нет 43990 рублей на достойный ремешок для часов Apple Watch, тогда есть вот такой вариант - Hermès Simple Tour Jumping всего за 28990 рублей. Ну да, выглядит чересчур простенько, да и цена - скорее для бедных, но просто как разумная альтернатива.
А что делать остальным, тем, у кого нет смартфона с надкушенным яблочком?
А что делать остальным, тем, у кого нет смартфона с надкушенным яблочком?
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