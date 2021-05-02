У поклонников продукции Apple - большая радость

Аксессуар номер один - бирка для багажа AirTag Hermès. Выглядит очень стильно. Дороговато, правда, продается по цене нового iPhone SE, но если iPhone SE у вас уже есть, а бирки - еще нет, то вот тут вам и карты в руки!



Правда, также еще нужно, чтобы грузчики в аэропортах и на вокзалах не были в курсе, сколько стоит эта блямба, прилепленная к вашему багажу, а то, как вы сами понимаете, первое же путешествие она не переживет, но вряд ли грузчики ходят на сайт Apple, в самом деле. Они же наверняка нищеброды, пользуются андроидными смартфонами!



А вот еще один потрясающий аксессуар, который ни один грузчик у вас не уведет. Вы же купили Apple Watch за 39990 рублей, правильно? Ну вот теперь самое время прикупить для них стильный ремешок Hermès Attelage Double Tour за 43990 рублей. Там, кстати, даже есть разные цвета - на любой вкус.