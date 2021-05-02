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У поклонников продукции Apple - большая радость

У поклонников продукции Apple - большая радость (3 фото)

Автор:
02 мая 2021 09:08
Метки: apple   Аксессуар   Радость   
328
3
У поклонников продукции Apple - большая радость: на официальный сайт компании поступили новые интересные аксессуары. Правда, аксессуары не производства Apple и не белого цвета, что слегка напрягает, но они продвигаются через сайт Apple, так что, как вы понимаете, к покупке совершенно обязательны, если вы хотите владеть полной экосистемой этой замечательной компании.

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Метки: apple   Аксессуар   Радость   
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8  комментариев
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27k
Седой 2 часа назад
Вань я не знаю откуда ты это содрал, или ваши спекулянты сильно цены "надувают", только цены совсем другие, перевести в рубли сам сможешь? И это покупают детишкам в рюкзачек, чтоб видеть где они играют...
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27k
winergy2012 Минуту назад
Ждём презики с логотипом
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1k
denis karablev 9 минут назад
«Именно потому что из людей можно делать идиотов, тот кто их такими делает, по праву господствует над ними».

© Марк Девольт.
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3k
Еркен 9 минут назад
Да ладно, пускай покупают, вам что жалко?
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2k
Andy Birkin 2 часа назад
Самое главное в том, что люди будут покупать и бирки, и ремешки, а значит Hermes правильно делают. Другое дело, что нам, обычным людям, это всё кажется пустым транжирством
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10k
Дядя Саша 2 часа назад
Они совсем охренели??? Я думал что после ножки к монитору одумаются, но нет, работают по принципу Мавроди, лох не мамонт.
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