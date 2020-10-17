Места в очереди за свежими "айфонами" снова оценивают в десятки тысяч

Подобная картина у фирменных магазинов наблюдается перед очередным стартом продаж не первый раз. Маркетологи Apple раздувают ажиотаж вокруг "свежачка", а самолюбивым потребителям не терпится похвастать им перед окружающими.

За несколько суток до "утра Х" в центре Москвы начинают выстраиваться очереди: молодежь планирует заработать кругленькую сумму, просто достоявшись до открытия и перепродав право зайти в магазин одним из первых. В прежние годы, как говорят, первые места в "яблочной" очереди приносили до полумиллиона...