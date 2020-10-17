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Места в очереди за свежими "айфонами" снова оценивают в десятки тысяч

Места в очереди за свежими "айфонами" снова оценивают в десятки тысяч (9 фото)

Автор:
17 октября 2020 02:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: apple   iPhone 12   айфон   заработок   москва   очередь   смартфон   цены   
2644
9
Через неделю в России обещают "выбросить" в продажу новые модели смартфонов от Apple, и шустрые молодые люди уже готовятся заработать на желающих стать первыми обладателями новинки.
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Источник:

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Метки: apple   iPhone 12   айфон   заработок   москва   очередь   смартфон   цены   
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67  комментариев
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4k
Ф Ив 7 часов назад
Стоят в очереди прямо как дикари за стеклянными бусами.
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−3
Sweetie 10 минут назад
А есть фото этих очередей? Что то совсем не верится что учитывая их стоимость телефона там еще и большие очереди возникают
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−5
Странник Виртуальный 12 минут назад
Я так понимаю у них там своя атмосфера. Своего рода игра типа тотализатора. А что, ставки есть - деньги крутятся. Кто-то выиграл деньги за очередь/телефон - кто-то проиграл. Играть можно на всем - был бы интерес. А айфон это или что-то другое уже не важно.
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6k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Странно...Айфон - уже 12-й, почки у человека - всего 2, а очередь из дебилов не убывает
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40k
Митрий 51 минуту назад
Это п@дарасы.
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1k
Digektor 56 минут назад
Все-таки, некоторые посты можно называть не фразой из десятка слов, а коротким "дебилы"...
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9k
BWSHARK 58 минут назад
Мля, работать идите, у*ё*б*ки, места они продают...
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2k
Core BWSHARK 36 минут назад
А чем не работа?) за 3 суток заработать 50-100к, причём не совершая при этом преступлений)))
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9k
BWSHARK Core 22 минуты назад
Ну тут тоже как повезет... Хотя, как говорится: Тута дураков много, а зайцев поди мало...
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920
Walther Час назад
Раньше, чтобы посмотреть обезьяну нужно было переться в зоопарк, платить деньги, а сейчас подошел к салону "Apple" и наслаждайся. Перепись @банутых во всей красе!
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21
Евгений Час назад
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854
Чучело Мяучело Час назад
Мем с Лавровым уже был?
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1k
Mellivora Час назад
Серьезно?
А потом в день продаж пишут другое, очередей не наблюдалось....
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608
Мистер Фикс Час назад
Это поражение мозга... люди, которые в бою бросят оружие, если им пообещают айвонь..
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7k
Кыся Мистер Фикс Полчаса назад
Они будут пытаться в него звонить... и искать зарядку.
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12k
Minos Час назад
Ссылка coub.com
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23k
Павел 2 часа назад
Места в очереди за свежими "айфонами" снова оценивают в десятки тысяч
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3k
Еркен 2 часа назад
А мне нравится за всем этим наблюдать, все таки лицезреть одну из форм бесконечности, тоже знаете ли забавно.
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9k
Денис Трубочкин 2 часа назад
перефразируя американского классика: в Сибири, каждую минуту рождается один дурак. В Москве же дураки не рождаются, их просто мечут как икру! В Москве они не поддаются никакому учету!
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656
Yuri Денис Трубочкин Час назад
в том то и дело, что в этих очередях москвичей нет, по большей части понаехавшие
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9k
BWSHARK Денис Трубочкин 59 минут назад
Ты серьезно? А ты уверен, что среди этого говна есть хоть один москвич? А так да, учету не поддаются - хер сосчитаешь вас понаехавших.
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9k
Леонович 2 часа назад
Больные идиоты. Что мешает через неделю зайти в магазин?
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1k
Алексей Леонович 52 минуты назад
Это что, целую неделю ходить с прошлогодним айфоном как лох?
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8k
Бендер Родригес 2 часа назад
Ну дебилов так и учат - " Рублëм"
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10k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Вообще не понимаю всех этих людей. Может, со мной что-то не так?
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340
Сергей 3 часа назад
Просто нет слов.Идиоты.Стадо баранов.Наше будущее.Очень не светлое будущее.
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12k
Артемыч 3 часа назад
Это, кстати, самые доходчивые люди. Наживаются на дурачках.
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