Места в очереди за свежими "айфонами" снова оценивают в десятки тысяч

Через неделю в России обещают "выбросить" в продажу новые модели смартфонов от Apple, и шустрые молодые люди уже готовятся заработать на желающих стать первыми обладателями новинки.
Подобная картина у фирменных магазинов наблюдается перед очередным стартом продаж не первый раз. Маркетологи Apple раздувают ажиотаж вокруг "свежачка", а самолюбивым потребителям не терпится похвастать им перед окружающими.
За несколько суток до "утра Х" в центре Москвы начинают выстраиваться очереди: молодежь планирует заработать кругленькую сумму, просто достоявшись до открытия и перепродав право зайти в магазин одним из первых. В прежние годы, как говорят, первые места в "яблочной" очереди приносили до полумиллиона...
За несколько суток до "утра Х" в центре Москвы начинают выстраиваться очереди: молодежь планирует заработать кругленькую сумму, просто достоявшись до открытия и перепродав право зайти в магазин одним из первых. В прежние годы, как говорят, первые места в "яблочной" очереди приносили до полумиллиона...
Товарищи, готовые занять и отстоять очередь, публикуют объявления об этом на Avito и рассказывают, что с легкостью нашли желающих заплатить за гарантию получения новенького 12-го "айфона" по 50 тысяч.
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А ради заработка в 100 000 рублей предприимчивые молодые люди готовы простоять в очереди и все трое суток. Они же рассказывают, что первые 40 мест в заветной очереди всегда заняты перекупщиками: кто-то продаст место в очереди, а кто-то и свежеприобретенный iPhone.
За деньги эти ребята готовы провести под дверьми магазина несколько суток на московской осенней погоде, с ежечасными перекличками и питаясь в лучшем случае фастфудом. Но успех им вовсе не гарантирован...
Первый в московской очереди-2018 за iPhone так его и не купил: денег не хватило
Двухнедельный ажиотаж, вызванный тогда продажей новых гаджетов Apple, закончился курьезом. Мужчина, купивший место в очереди, чтобы быть одним из первых, так и не приобрел вожделенный айфон, т.к. остался на мели. В магазин он зашел, пофотографировался, дал интервью и вышел...
А кто слишком хитрый притащил с собой к флагманскому магазину ветерана...
Да, тут впору брать кредит не только на новый "айфон", но и на очередь за ним. А вы заплатили бы за право быть первым?
У ре:стора на Тверской продал очередь на 12 айфон за айфон 11. А за очередь за зарядкой к айфону 12 получил айфон 10. Я нищеброд ещё?— maart (@arcteryx74) October 16, 2020
"Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона
Apple представила новые iPhone 12. Презентацию смотрели не только фанаты яблочной продукции, но и владельцы другой техники, чтобы наконец понять, зачем люди берут кредиты на Айфоны. Давайте посмотрим, придумали ли что-нибудь новенькое и инновационное на этот раз?
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А потом в день продаж пишут другое, очередей не наблюдалось....