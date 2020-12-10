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В соцсетях высмеяли новые наушники Apple

В соцсетях высмеяли новые наушники Apple (16 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 13:13
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: apple   twitter   мемы   наушники   новинка   соцсети   
3075
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Apple представила новые наушники AirPods Max за 62 990 рублей. То, что пара наушников обойдется им дороже даже новенькой Playstation 5, вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей и тут же породило волну мемов и шуток.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: apple   twitter   мемы   наушники   новинка   соцсети   
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15  комментариев
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230
Собака Час назад
В соцсетях высмеяли новые наушники Apple
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15k
nobody® 24 минуты назад
Зачем Air? Есть деньги на яблоко, есть и на Max сиськи
Зачем Air? Есть деньги на яблоко, есть и на Max сиськи
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4k
Шлагбаумэн Полчаса назад
Они ипанутые? Прости Стив, но ты выбрал не тех последователей.
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408
Владимир 58 минут назад
Когда кто-то достает продукцию Apple....
Когда кто-то достает продукцию Apple....
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319
Максим Час назад
Не знаю, может кому-то нужны, от чего бы и нет.
У самого накладные беспроводные Sennheiser, покупал года три назад за 12 тысяч, качество хорошее, звук приятный (я не особо меломан и тем более не сильно привередливый). В общем к чему это я, мне показалось тогда это дорого. Хотя есть и микрофон для общения по телефону, шумоподавление и прочее, включая приложение для телефона.
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15k
nobody® Максим 15 минут назад
Оказалось, у меня куча бонусов и сгорают в течение месяца. Полазил по каталогу, взял JBL Live 500BT тысяч за 6. Радуюсь теперь, тоже не повёрнутый айдиофил. Так-то 6 тыс. мне по карману вообще не ударят, но и не думал покупать за такие деньги. А если бы это были бонусы в размере 63 тыс., я бы в первую очередь на одну из двух новых приставок посмотрел, но не на наушники :-)
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478
alienator Час назад
а типа колесики для компа за 699 баксов это нормально хах
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408
Владимир alienator Час назад
Погоди, на подходе колесики для наушников )
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4k
Majul 2 часа назад
Ждем реакцию яблонутых:
- да это самые лучшие наушники, у вас у всех говно;
- там таааакие басы, все остальные наушники говно;
- че я как лох буду что ли без яблочных наушников;
- вы все нищеброды, это же статус, это показатель "крутости";
- только деревенские лохи не покупают яблочную продукцию (обязательно произносится с придыханием);
- у кого нет яблока, тот позорит жителей городов;
- яблочное все ОООООЧЕНЬ удобное и ООООООЧЕНЬ продвинутое, все ООООЧЕНЬ понятное;
- 500 баксов, фу копейки, возьму еще себе кредит, че я лох.
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39k
Максим Т. Majul Час назад
- у меня же еще одна почка есть)
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1k
А. Дрейфус Majul Час назад
Пока что видно только реакцию андродрочеров, которые прогнозируют реакцию любителей продукции apple
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47k
alertol Majul 45 минут назад
Ну про статус да, это полезно для бизнеса.

Можно на фирму одни взять, выдавать продажникам (сэилс менеджерам, по модному) по очереди для переговоров с клиентами. Чтоб клиент думал что у вас очень крутая фирма, если даже простой продажник может себе позволить. (Распространённая практика.)
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4k
Majul А. Дрейфус 43 минуты назад
У меня blackberry на BB OS
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