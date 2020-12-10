В соцсетях высмеяли новые наушники Apple

Apple представила новые наушники AirPods Max за 62 990 рублей. То, что пара наушников обойдется им дороже даже новенькой Playstation 5, вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей и тут же породило волну мемов и шуток.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У самого накладные беспроводные Sennheiser, покупал года три назад за 12 тысяч, качество хорошее, звук приятный (я не особо меломан и тем более не сильно привередливый). В общем к чему это я, мне показалось тогда это дорого. Хотя есть и микрофон для общения по телефону, шумоподавление и прочее, включая приложение для телефона.
- да это самые лучшие наушники, у вас у всех говно;
- там таааакие басы, все остальные наушники говно;
- че я как лох буду что ли без яблочных наушников;
- вы все нищеброды, это же статус, это показатель "крутости";
- только деревенские лохи не покупают яблочную продукцию (обязательно произносится с придыханием);
- у кого нет яблока, тот позорит жителей городов;
- яблочное все ОООООЧЕНЬ удобное и ООООООЧЕНЬ продвинутое, все ООООЧЕНЬ понятное;
- 500 баксов, фу копейки, возьму еще себе кредит, че я лох.
Можно на фирму одни взять, выдавать продажникам (сэилс менеджерам, по модному) по очереди для переговоров с клиентами. Чтоб клиент думал что у вас очень крутая фирма, если даже простой продажник может себе позволить. (Распространённая практика.)