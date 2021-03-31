Две семьи двойняшек ждут одновременного прибавления

В августе 2018 года две пары сыграли совместную свадьбу и переехали в общий дом в Вирджинии, где живут и сейчас. Они завели совместный инстаграм-аккаунт, в котором рассказывали о своей жизни. Именно там в 2020 году они сообщили о том, что обе близняшки беременны.

"Наши дети будут не просто двоюродными братьями и сестрами - они будут полность генетически идентичными братьями и сестрами, фактически, близнецами. Не можем дождаться встречи с ними и возможности их познакомить!"