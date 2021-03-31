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Две семьи двойняшек ждут одновременного прибавления

Две семьи двойняшек ждут одновременного прибавления (6 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 16:37
Сообщество : Истории
Метки: Радость   беременность   близнецы   большая семья   братья и сестры   все вместе   двойняшки   история   
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33-летние сестры-близнецы Бриттани и Бриана Дин одновременно женились на паре парней-двойняшек - 35-летних Джереми и Джошуа Сальерах. Большая семья живет в общем доме в Вирджинии. В прошлом году девушки почти одновременно забеременели, и их дети должны родиться с разницей в несколько недель.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Радость   беременность   близнецы   большая семья   братья и сестры   все вместе   двойняшки   история   
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Vacony 51 минуту назад
тут даже случайно в свингеров поиграть можно ...
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Mamin Sibiriak 12 минут назад
33-летние сестры-близнецы Бриттани и Бриана Дин могут выйти замуж за парней-двойняшек - 35-летних Джереми и Джошуа Сальерах, но никак не жениться на них.
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