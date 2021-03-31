Две семьи двойняшек ждут одновременного прибавления

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33-летние сестры-близнецы Бриттани и Бриана Дин одновременно женились на паре парней-двойняшек - 35-летних Джереми и Джошуа Сальерах. Большая семья живет в общем доме в Вирджинии. В прошлом году девушки почти одновременно забеременели, и их дети должны родиться с разницей в несколько недель.
33-летние близнецы Бриттани и Бриана Дин одновременно вышли замуж за другую пару близнецов - 35-летних Джоша и Джереми Сальеров. Две семьи очень близки друг с другом и даже купили общий дом,чтобы всегда быть вместе. Даже забеременели Бриттани и Бриана почти одновременно. Бриттани родила на днях, а Бриана должна родить в ближайшие недели.
Джош и Бриттани уже выложили фото первенца, мальчика, которому дали имя Джет, в инстаграм-аккаунте, который две семьи близнецов ведут совместно.
Джош и Бриттани уже выложили фото первенца, мальчика, которому дали имя Джет, в инстаграм-аккаунте, который две семьи близнецов ведут совместно.
Выложив в социальную сеть фото новорожденного сына, Джош поблагодарил жену, которая "отлично справилась", и добавил: "Мы не можем дождаться, когда у Брианы и Джереми тоже появится малыш! У Брианы сейчас заканчивается третий триместр. Одно мы можем сказать с уверенностью: наши дети будут окружены любовью сразу четверых родителей!"
Две пары двойняшек познакомились на фестивале близнецов в 2017 году. Полгода спустя братья синхронно сделали своим подругам предложения.
В августе 2018 года две пары сыграли совместную свадьбу и переехали в общий дом в Вирджинии, где живут и сейчас. Они завели совместный инстаграм-аккаунт, в котором рассказывали о своей жизни. Именно там в 2020 году они сообщили о том, что обе близняшки беременны.
"Наши дети будут не просто двоюродными братьями и сестрами - они будут полность генетически идентичными братьями и сестрами, фактически, близнецами. Не можем дождаться встречи с ними и возможности их познакомить!"
"Наши дети будут не просто двоюродными братьями и сестрами - они будут полность генетически идентичными братьями и сестрами, фактически, близнецами. Не можем дождаться встречи с ними и возможности их познакомить!"
Теперь все четверо с нетерпением ждут появления на свет ребенка Брианы и Джереми. Кого они ждут - мальчика или девочку - близнецы пока не сообщают.
Сама Бриана с нетерпением ждет родов и возможности вместе с сестрой растить малышей. "Мы очень рады, что этот опыт мы проживем вместе, - говорит Бриана. - Мы были вместе во время всех важных событий нашей жизни. Мы вместе справляли дни рождения, получали права и школьные аттестаты, выходили замуж. Теперь у нас - новое важное событие, и, к счастью, оно тоже станет для нас совместным!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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