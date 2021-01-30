17 везунчиков, которым жизнь подарила счастливый билет

Иногда кажется, что удача обходит нас стороной. Но потом наступает один прекрасный момент, когда трудно удержаться, чтобы не поделиться своей радостью с окружающими. В этом посте вы увидите фотографии такого невероятного везения.
Я чуть не уронила в раковину драгоценный камень из кольца
Защитные маски необходимы
Вернулась домой вовремя
Поразительное везение
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А водилу бы посадили как за настоящую. (