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17 везунчиков, которым жизнь подарила счастливый билет

17 везунчиков, которым жизнь подарила счастливый билет (14 фото + 2 видео + 2 гиф)

Автор:
30 января 2021 23:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Везунчик   Радость   Удача   билет   люди   счастливый   фото   
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Иногда кажется, что удача обходит нас стороной. Но потом наступает один прекрасный момент, когда трудно удержаться, чтобы не поделиться своей радостью с окружающими. В этом посте вы увидите фотографии такого невероятного везения.

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Метки: Везунчик   Радость   Удача   билет   люди   счастливый   фото   
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181
strepaf 2 часа назад
Тупая п-да чуток не дотянула до премии Дарвина.
А водилу бы посадили как за настоящую. (
Тупая п-да чуток не дотянула до премии Дарвина. А водилу бы посадили как за настоящую. (Посмотреть
Тупая п-да чуток не дотянула до премии Дарвина. А водилу бы посадили как за настоящую. (
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66
alisbear 10 минут назад
Лет сто назад стояли с подругой на светофоре на "угловом" пешеходном переходе, в потоке машин - грузовик с открытым кузовом, гружен металлическими трубами. Как сейчас перед глазами: водитель ускоряется, чтобы успеть на зелёный для него, поворачивает... трубы начинают вылетать из кузова прямо напротив нас, всё воспринимается как при замедленной съёмке.. Никогда не любила прыжки в длину, но думаю, поставили мы с подругой мировой рекорд в тот день.
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5k
RIZ deadening 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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5k
RIZ deadening Полчаса назад
Ссылка coub.com
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RIZ deadening Полчаса назад
Ссылка coub.com
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146
Babich Vita Полчаса назад
она ему жОпой бедро сломала на излом на бардюрчике, когда они упали
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Александр Туркин Babich Vita 17 минут назад
Похоже ! Но он сам виноват, по сторонам тоже надо смотреть !
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3k
Свирепый Бамбр 59 минут назад
И в чем везение? Стеклу-то песта!
И в чем везение? Стеклу-то песта!
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Алексей Свирепый Бамбр 9 минут назад
За то крыша целая... и стойки. А стекло легко вставить.
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