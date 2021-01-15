Айфонозависимая: девушка хвастается покупкой iPhone в Сети

В Сети много колоритных персонажей. Сегодня мы познакомим вас с героиней нашего поста: у девушки зависимость от iPhone. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Наталья Нетребская из Мурманска привлекла внимание пользователей своей любовью к продукции компании Apple. Каждый год, когда выходит новая модель Айфона, девушка спешит сменить девайс. Не верите, что у кого-то есть яблочная зависимость? Тогда посмотрите на Наталью!
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Неизменной остается не только страсть Натальи в Айфонам, но и к фото с едой, верна девушка также яркой помаде и пучку на голове, которые сопровождают ее на каждом снимке
Остается только догадываться: серьезно девушка постит подобные кадры или все-таки это такой образ, чтобы привлечь подписчиков на страницу?
Фрик она или просто стебется?
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-- Доктор, с нашей дочкой что-то не в порядке. У неё постоянно глаза навыкате и идиотская улыбка!
-- Так вы ей косички так туго не заплетайте.
Потому как иначе это диагноз.
А сам яблочный смартфон вполне себе удобен. Но, очевидно, с сильно завышенной стоимостью.
И вот находится "герой", который решил выставить человека на всеобщее обозрение и высмеять? По мне так глупее выглядит "автор".