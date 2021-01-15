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Айфонозависимая: девушка хвастается покупкой iPhone в Сети

Айфонозависимая: девушка хвастается покупкой iPhone в Сети (11 фото)

Автор:
15 января 2021 11:16
Сообщество : Юмор
Метки: apple   Айфонозависимая   айфон   девушки   пользователи   реакция пользователей   соцсети   странные люди   
3000
11
В Сети много колоритных персонажей. Сегодня мы познакомим вас с героиней нашего поста: у девушки зависимость от iPhone. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
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Метки: apple   Айфонозависимая   айфон   девушки   пользователи   реакция пользователей   соцсети   странные люди   
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49  комментариев
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1k
Гарри Слепнер Час назад
Ей бракованные айфоны попадаются. Камеры не очень. На всех фотках получаются глаза как у какающей мышки.
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13k
Дмитрий Минуту назад
Вспомнился старый анекдот:

-- Доктор, с нашей дочкой что-то не в порядке. У неё постоянно глаза навыкате и идиотская улыбка!
-- Так вы ей косички так туго не заплетайте.
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8k
Сергей 2 минуты назад
Судя по выражению лица, там, все таки, стёб.
Потому как иначе это диагноз.
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4k
Дмитрий Горчилин 6 минут назад
Пучеглазка
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3k
Alex 9 минут назад
Фотогеничность 80lvl.
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11k
Марсианин 12 минут назад
Айфонозависимая: девушка хвастается покупкой iPhone в Сети
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4k
Leo Sun 13 минут назад
Где-то читала, что такие выпученные глаза - признак какого-то заболевания. Но здесь заболевание налицо. И не одно)))))
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14k
Граммар-наци 13 минут назад
Лицо, не обезображенное интеллектом...
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2k
Outcast 14 минут назад
Когда нибудь до людей дойдёт что использования сия кирпича это признак отсталости и дурновкусия.
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8k
Сергей Outcast Секунду назад
Отсталость и дурновкусие - гоняться за «статусом». Не важно, в чем он выражается: в шмотках, часах, смартфонах или машинах.
А сам яблочный смартфон вполне себе удобен. Но, очевидно, с сильно завышенной стоимостью.
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2k
barracuda 17 минут назад
пипец Баба Яга!!!! Чо у неё с фейсом????
пипец Баба Яга!!!! Чо у неё с фейсом????
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10k
ЕвгенийДончак 23 минуты назад
Судя по взгляду, она психически не здорова.
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330
Alexander Kolesnikov 23 минуты назад
У-тю-тю, пучеглазенькая!
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977
Инквизитор РФ 24 минуты назад
Компенсировала себе внешний вид
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40
Михаил Полчаса назад
напомнила яну из питера:
напомнила яну из питера:
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776
Sergei 38 минут назад
Почти на всех фото явные признаки Базедовой болезни.
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5k
Игорь 39 минут назад
судя по выражению лица - каждой покупке предшествовал сексмарафон
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2k
Владимир 42 минуты назад
все дело в пучке волос на голове...давит на мозги...
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644
Максим 43 минуты назад
И что? Человек покупает на собственные (возможно заёмные, но в чём проблема?) деньги телефон. Любит однотипные селфи (открыл свои фотографии, там всего два селфи, одно с паспортом у лица для подтверждения личности при оформлении электронной подписи, второе такого же рода, только без странной улыбки.
И вот находится "герой", который решил выставить человека на всеобщее обозрение и высмеять? По мне так глупее выглядит "автор".
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6k
Вася 43 минуты назад
..Светкина конкуренция..
..Светкина конкуренция..
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679
Viktor 45 минут назад
Бог мозгов не дал , вот и мучииииииится .
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983
Степан Алкоголик 45 минут назад
Айфонозависимая: девушка хвастается покупкой iPhone в Сети
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