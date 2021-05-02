Мужчина нашёл легендарную серебряную стрелу Робин Гуда

32-летний Куш Рэй (Kush Wray) сильно обрадовался после того, как из ручья возле Большого Дуба, где, как говорят, проживал справедливый преступник, вытащил наконечник стрелы.

Историки рассказали ему, что находка действительно может датироваться XII или XIII веком и являться серебренной после тщательной очистки и полировки.

Так что это вполне может быть стрела, которую пообещал шериф Ноттингема победителю состязания по стрельбе из лука, которое он организовал для того, чтобы поймать Принца воров.

«Я всегда верил в Робин Гуда, — рассказал отец 4-х детей. — Словно мне было суждено это найти. Для меня являются настоящим безумием мысли о том, что я могу стать частью легенды.»

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«Я никогда раньше не был в Шервудском лесу, но решил сюда приехать после просмотра передачи о Робин Гуде», — отметил британец Куш.

«Приехав, я отправился прогуляться и наткнулся на реку. У меня в машине были рыболовные снасти с магнитом, поэтому я решил попытать удачу.»

«Я вытащил стрелу с первого раза.»

«Найти стрелу Робин Гуда настолько захватывающе, насколько это вообще возможно.»

Отметим, что артефакт, край которого не затуплен, что указывает на то, что он не использовался, был обнаружен неподалёку от Бадби, Ноттс, в прошлый понедельник.

Программа портативных древностей Британского музея, которая регистрирует археологические находки, обнаруженные общественностью, наняла эксперта для изучения найденного наконечника стрелы.

«Какое удивительное открытие. Это фантастическая связь с тем временем, когда жил Робин Гуд», — сказала Джемма Ховарт, менеджер Центра для посетителей Шервудского леса в Эдвинстоу, Ноттс.

«И это невероятно, что Британский музей проявляет интерес к чему-то, связанному с нашим героем Шервудского леса.»

«Средневековая стрела была найдена в самом сердце Шервудского леса, всего в нескольких минутах ходьбы от Большого Дуба.»

«Я впервые слышу о средневековой стреле, найденной так близко от того места, где жил Робин Гуд.»

Добавим, что в кино Робин Гуда посчастливилось отобразить таким звёздам, как Эррол Флинн, Ричард Тодд, Кевин Костнер и Рассел Кроу.

Фильмы о Робин Гуде снимают с 1930-х годов.