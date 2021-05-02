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Мужчина нашёл легендарную серебряную стрелу Робин Гуда

Мужчина нашёл легендарную серебряную стрелу Робин Гуда (1 фото)

Автор:
02 мая 2021 08:47
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: везение   находка   робин гуд   стрела   фото   
713
1

Тату-художник считает, что он нашёл легендарную Серебряную Стрелу Робин Гуда во время ловли на магнит в Шервудском лесу.

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Метки: везение   находка   робин гуд   стрела   фото   
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17  комментариев
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721
Gayrat 2 часа назад
Серебряный наконечник притянулся магнитом??? Может я что пропустил, а физические законы стали более толерантными?
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3k
Виктор Штурмаревич 16 минут назад
Так у Робина Гуда была серебряная стрела или стрела с серебряным наконечником?
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28k
LEPA 19 минут назад
Английские учёные пришли к выводу,что Робин Гуд грабил богатых,потому что у бедных нехрен было взять.
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11k
Агент Безопасной Национальности 46 минут назад
Я в детстве нашел монетку середины 19-го века рядом с Сенной.
Теперь я уверен, что это одна из тех, которой старуха-процентщица ссудила Раскольникова, а он ее потом зарубил.
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31k
Mamin Sibiriak 46 минут назад
<<< являться серебренной >>>

То, что британские историка такие же специалисты, как и британские учОные - известно всем. Но наконечник стрелы (хрен с ним, пусть будет Робин Гуда) может быть только серебрЯНым.
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1k
smokes 58 минут назад
Нас на@бали расходимся... на поисковый магнит... серебро... в следующий раз наверное золотая корона Артура, на магнит будет..
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10k
котегRUS Час назад
вот где настоящий клад...

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14k
KOSTELLO Час назад
Пусть еще поищет там.
Может и самого Робин Гуда найдет
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16k
СергейПименов 2 часа назад
Надо лучше поискать. Может и меч найдется

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2k
Никита 2 часа назад
Ну да этот же персонаж нашёл Святой Грааль,Копьё Лонгина,а также вытащил меч короля Артура.
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2k
ых 2 часа назад
Натуральное серебро не магнитится.
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174
Lepus ых 56 минут назад
Да и наконечник больше похож на арбалетный. Если вообще не сулица какая...
Но этыж дер Гроссе ДУБ!!! Самого ж Робин Гуда ж...
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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