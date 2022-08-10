“Майор Попский и его личная армия”: как эмигрант из России бил немцев в Африке

В 1942-1943 годах на просторах нашей родины шли бои не на жизнь, а на смерть. Солдаты сражались отчаянно и постепенно выдавливали немцев из СССР. А на другом континенте шла своя война и там с нацистами тоже бился русский парень, которого судьба занесла так далеко от дома.
Владимир Пеняков родился в Бельгии, в 1897 году. Его родители переехали туда за три года до появления сына, потому что отцу будущего героя, инженеру-технологу металлургической промышленности, предложили перспективную работу.
Так что Владимир рос обеспеченной и порядочной семье. После школы отправился в Англию, где окончил колледж святого Иоанна. В 1917 году записался добровольцем в во французскую армию и отправился на войну с немцами. Там он ничем особенным себя не проявил, зато получил неплохой боевой опыт.
После Первой мировой, Владимир переехал в Египет и устроился на работу на сахарный завод. Попутно женился, а в выходные путешествовал по пустыне на своём “Форде”. Во время таких заездов он научился ориентироваться по компасу и звёздам, и находить оазисы. Это помогло ему в будущем, но разрушило брак - жена была крайне недовольна постоянными отлучками мужа и подала на развод.
Толком погрустить из-за этого ему не удалось, потому что вскоре грянула Вторая мировая, а Владимир к тому времени уже числился лейтенантом британской армии. А в 1942 году произошло знаковое событие - Пенякову разрешили сформировать диверсионно-разведывательный отряд.
Пеняков выбрал себе псевдоним: “Попский” - в честь героя популярных тогда комиксов, а его бойцы официально назывались «Истребительным отрядом дальнего действия No 1». Сами же себя они прозвали Popski’s private army, позже это стало фигурировать и в документах. К слову, это была та ещё “армия” - целых 23 человека (хотя за всё время через его отряд прошло больше 100 бойцов). Основу составляли этнические арабы, прекрасно приспособленные для действий в пустыне.
Диверсанты были неплохо экипированы: ездили на джипах Willys MB, стреляли из кольтов и пистолетов-пулемётов Томпсона, у каждого было по несколько гранат, плюс их снабжали взрывчаткой. Поэтому и действовали они довольно эффективно: регулярно выезжали в ночные рейды и изводили противника обстрелами, уничтожали его технику и вооружения. Среди их достижений есть даже уничтожение аэродрома Барс в восточной Ливии, где сгорело 30 самолётов. В следующий раз они уничтожили нефтебазу и нарушили поставки горючего. В начале 1943-го бойцы помогали британским танкистам обойти с фланга армию Роммеля, в результате чего армия “Лиса пустыни” была полностью разгромлена.
После окончания операций в Северной Африке, отряд Пенякова перебросили в Италию. И там дела пошли сложнее - уже не было привычных просторов и каждый бой давался с немалым трудом. В 1944 году Владимира серьёзно ранили и врачам пришлось ампутировать ему левую руку. После этого его война окончилась. Однако обученный отряд продолжил сражаться и без него - “армию Попского” расформировали лишь в сентябре 1945 года.
В том же году Владимиру вручили британский орден «За выдающиеся заслуги», и он перебрался жить в Лондон. Там он написал мемуары «Popski’s private army» и скончался в 1951-м. А его опыт немало повлиял на британский спецназ SAS, а многие подчинённые Пенякова позднее сами стали командирами отрядов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Британец, бросивший жену и двоих детей ради девушки с Украины, стал нищим
- Пони мэра британской деревушки прессуют местне власти
- Донт тач май лошадь! В Британии королевский гвардеец от всей души наорал на туристку
- Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив?
- Дерзкий побег силача Шарля Ригуло, задавшего нацистам жару