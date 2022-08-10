FISHKINET
Сообщество RealFishki 676 постов • 52 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
“Майор Попский и его личная армия”: как эмигрант из России бил немцев в Африке

“Майор Попский и его личная армия”: как эмигрант из России бил немцев в Африке

Автор:
10 августа 2022 01:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Африка   Британия   Роммель   владимир пеняков   вторая мировая война   диверсанты   майор попский   отряд   
94
4

В 1942-1943 годах на просторах нашей родины шли бои не на жизнь, а на смерть. Солдаты сражались отчаянно и постепенно выдавливали немцев из СССР. А на другом континенте шла своя война и там с нацистами тоже бился русский парень, которого судьба занесла так далеко от дома.

Владимир Пеняков родился в Бельгии, в 1897 году. Его родители переехали туда за три года до появления сына, потому что отцу будущего героя, инженеру-технологу металлургической промышленности, предложили перспективную работу.

Так что Владимир рос обеспеченной и порядочной семье. После школы отправился в Англию, где окончил колледж святого Иоанна. В 1917 году записался добровольцем в во французскую армию и отправился на войну с немцами. Там он ничем особенным себя не проявил, зато получил неплохой боевой опыт.

После Первой мировой, Владимир переехал в Египет и устроился на работу на сахарный завод. Попутно женился, а в выходные путешествовал по пустыне на своём “Форде”. Во время таких заездов он научился ориентироваться по компасу и звёздам, и находить оазисы. Это помогло ему в будущем, но разрушило брак - жена была крайне недовольна постоянными отлучками мужа и подала на развод.

Толком погрустить из-за этого ему не удалось, потому что вскоре грянула Вторая мировая, а Владимир к тому времени уже числился лейтенантом британской армии. А в 1942 году произошло знаковое событие - Пенякову разрешили сформировать диверсионно-разведывательный отряд.

×
×

Пеняков выбрал себе псевдоним: “Попский” - в честь героя популярных тогда комиксов, а его бойцы официально назывались «Истребительным отрядом дальнего действия No 1». Сами же себя они прозвали Popski’s private army, позже это стало фигурировать и в документах. К слову, это была та ещё “армия” - целых 23 человека (хотя за всё время через его отряд прошло больше 100 бойцов). Основу составляли этнические арабы, прекрасно приспособленные для действий в пустыне.

Диверсанты были неплохо экипированы: ездили на джипах Willys MB, стреляли из кольтов и пистолетов-пулемётов Томпсона, у каждого было по несколько гранат, плюс их снабжали взрывчаткой. Поэтому и действовали они довольно эффективно: регулярно выезжали в ночные рейды и изводили противника обстрелами, уничтожали его технику и вооружения. Среди их достижений есть даже уничтожение аэродрома Барс в восточной Ливии, где сгорело 30 самолётов. В следующий раз они уничтожили нефтебазу и нарушили поставки горючего. В начале 1943-го бойцы помогали британским танкистам обойти с фланга армию Роммеля, в результате чего армия “Лиса пустыни” была полностью разгромлена.

После окончания операций в Северной Африке, отряд Пенякова перебросили в Италию. И там дела пошли сложнее - уже не было привычных просторов и каждый бой давался с немалым трудом. В 1944 году Владимира серьёзно ранили и врачам пришлось ампутировать ему левую руку. После этого его война окончилась. Однако обученный отряд продолжил сражаться и без него - “армию Попского” расформировали лишь в сентябре 1945 года.

В том же году Владимиру вручили британский орден «За выдающиеся заслуги», и он перебрался жить в Лондон. Там он написал мемуары «Popski’s private army» и скончался в 1951-м. А его опыт немало повлиял на британский спецназ SAS, а многие подчинённые Пенякова позднее сами стали командирами отрядов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Африка   Британия   Роммель   владимир пеняков   вторая мировая война   диверсанты   майор попский   отряд   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
google.ru 4 часа назад
Непатриотично все это...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16222



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге
Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге
Группа "Би-2" перенесла свои концерты из России в Центральную Азию
Группа "Би-2" перенесла свои концерты из России в Центральную Азию
Набирающие популярность в сообществах
В Башкирии. Веселые качели, - что двери аж летят
В Башкирии. Веселые качели, - что двери аж летят
15 ответов на вопрос “Что хорошего происходят в мире прямо сейчас?”
15 ответов на вопрос “Что хорошего происходят в мире прямо сейчас?”
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#позитив#забавно#знаменитости#история#удивительно#собака#домашние животные#сарказм
#Юмор#люди#в мире#кино#шоу бизнес#картинки#Ynews#фильм#искусство#природа
#прикол#интересно#факты#интересное#улыбнуло#коты#подборка#роль#кошки#Россия
Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив? Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив? Британец, бросивший жену и двоих детей ради девушки с Украины, стал нищим Британец, бросивший жену и двоих детей ради девушки с Украины, стал нищим Дерзкий побег силача Шарля Ригуло, задавшего нацистам жару Дерзкий побег силача Шарля Ригуло, задавшего нацистам жару Донт тач май лошадь! В Британии королевский гвардеец от всей души наорал на туристку Донт тач май лошадь! В Британии королевский гвардеец от всей души наорал на туристку

На что жалуетесь?

Вернуться