“Майор Попский и его личная армия”: как эмигрант из России бил немцев в Африке

Владимир Пеняков родился в Бельгии, в 1897 году. Его родители переехали туда за три года до появления сына, потому что отцу будущего героя, инженеру-технологу металлургической промышленности, предложили перспективную работу.

Так что Владимир рос обеспеченной и порядочной семье. После школы отправился в Англию, где окончил колледж святого Иоанна. В 1917 году записался добровольцем в во французскую армию и отправился на войну с немцами. Там он ничем особенным себя не проявил, зато получил неплохой боевой опыт.

После Первой мировой, Владимир переехал в Египет и устроился на работу на сахарный завод. Попутно женился, а в выходные путешествовал по пустыне на своём “Форде”. Во время таких заездов он научился ориентироваться по компасу и звёздам, и находить оазисы. Это помогло ему в будущем, но разрушило брак - жена была крайне недовольна постоянными отлучками мужа и подала на развод.

Толком погрустить из-за этого ему не удалось, потому что вскоре грянула Вторая мировая, а Владимир к тому времени уже числился лейтенантом британской армии. А в 1942 году произошло знаковое событие - Пенякову разрешили сформировать диверсионно-разведывательный отряд.