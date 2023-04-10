В Саудовской Аравии построят небоскреб в форме гигантского куба

400-метровый кубик посреди арабского мегаполиса, в котором будут жить десятки тысяч людей.
Саудовская Аравия умеет превращать свои города в футуристические мегаполисы.
. Однако это не единственное амбициозное сооружение: к 2030 году в арабской столице появится гигантский кубик-небоскреб.
Для 400-метрового здания в Эр-Рияде уже подобрали подходящую территорию для застройки. Оно наверняка будет впечатляющим: согласно проекту, внутри могут уместиться примерно двадцать Эмпайр-стейт-билдингов. Сооружение в форме куба будет похоже на мини-город, в котором смогут жить десятки тысяч людей. Однако здесь будут не только апартаменты и квартиры, но и торговые площади, рестораны, офисы и даже своя транспортная система. Но самое невероятное, что небоскреб позволит побывать под водой и даже… на Марсе, и все это через семь лет.
Как именно будет выглядеть это здание, а также каким образом инженеры хотят переносить его жителей и гостей на Красную планету, рассказывается в ролике ниже.
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Больше походит на очередную туфту, которую хотят впарить понтовитым шейхам. Уж сколько было таких прожектов, кто о них сейчас помнит?