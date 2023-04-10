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В Саудовской Аравии построят небоскреб в форме гигантского куба

В Саудовской Аравии построят небоскреб в форме гигантского куба

Автор:
10 апреля 2023 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Саудовская Аравия   в мире   видео   красота   небоскреб в форме куба   стройка   фото   
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400-метровый кубик посреди арабского мегаполиса, в котором будут жить десятки тысяч людей.

Саудовская Аравия умеет превращать свои города в футуристические мегаполисы.

. Однако это не единственное амбициозное сооружение: к 2030 году в арабской столице появится гигантский кубик-небоскреб.

Для 400-метрового здания в Эр-Рияде уже подобрали подходящую территорию для застройки. Оно наверняка будет впечатляющим: согласно проекту, внутри могут уместиться примерно двадцать Эмпайр-стейт-билдингов. Сооружение в форме куба будет похоже на мини-город, в котором смогут жить десятки тысяч людей. Однако здесь будут не только апартаменты и квартиры, но и торговые площади, рестораны, офисы и даже своя транспортная система. Но самое невероятное, что небоскреб позволит побывать под водой и даже… на Марсе, и все это через семь лет.

Как именно будет выглядеть это здание, а также каким образом инженеры хотят переносить его жителей и гостей на Красную планету, рассказывается в ролике ниже.


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Метки: Саудовская Аравия   в мире   видео   красота   небоскреб в форме куба   стройка   фото   
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2  комментария
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K7OO 46 минут назад
В таком здании минимум 70% помещений будут лишены солнечного света. Сомневаюсь, что найдется много желающих покупать за бешеные бабки гробы без окон в братской могиле. Если же проектировщики надеются естественную инсоляцию заменить виртуальной реальностью, то нахрена вообще все это городить? Расселил всех по баракам и нахлобучил им на бошки VR-шлемы. И пусть живут хоть под водой, хоть на Марсе.
Больше походит на очередную туфту, которую хотят впарить понтовитым шейхам. Уж сколько было таких прожектов, кто о них сейчас помнит?
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Василич 9 минут назад
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