В Саудовской Аравии построят небоскреб в форме гигантского куба

Для 400-метрового здания в Эр-Рияде уже подобрали подходящую территорию для застройки. Оно наверняка будет впечатляющим: согласно проекту, внутри могут уместиться примерно двадцать Эмпайр-стейт-билдингов. Сооружение в форме куба будет похоже на мини-город, в котором смогут жить десятки тысяч людей. Однако здесь будут не только апартаменты и квартиры, но и торговые площади, рестораны, офисы и даже своя транспортная система. Но самое невероятное, что небоскреб позволит побывать под водой и даже… на Марсе, и все это через семь лет.