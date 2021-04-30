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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
30 апреля 2021 21:27
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
752
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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Юрьевич 4 часа назад
Холодильник - это понятно, а ноги то зачем расставила?

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