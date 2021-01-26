Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников

Владение фотошоп требует особых навыков. Порой их недостаточно, но улучшить фон или жизнь одним взмахом кисти редактора очень хочется. Тогда и получаются подобные абсурды! Можно не сидеть в Одноклассниках, но пропустить очередные шедевры, созданные пользователями этой соцсети, нельзя. Смех сквозь слезы!

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1. На аватарку, чтобы получать классы 0 Источник:

2. Необъяснимо, но создано 0 Источник:

5. Морское чудище? 0 Источник:

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7. Понты и фотошоп - несовместимы 0 Источник:

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9. Обычное российское сафари 0 Источник:

10. Внучок сделал, бабушки довольны 0 Источник:

11. Романтично 0 Источник:

12. Чья-то учительница 0 Источник:

13. Получай, солнце 0 Источник:

14. Им почти удалось 0 Источник:

15. Вот нафига на фоне взрыва стоять? 0 Источник:

16. Тут вообще непонятно, чего хотел добиться автор 0 Источник: