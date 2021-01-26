Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников

Владение фотошоп требует особых навыков. Порой их недостаточно, но улучшить фон или жизнь одним взмахом кисти редактора очень хочется. Тогда и получаются подобные абсурды! Можно не сидеть в Одноклассниках, но пропустить очередные шедевры, созданные пользователями этой соцсети, нельзя. Смех сквозь слезы!
3. После грибов, вероятно
4. Как это развидеть?
А вы пользуетесь фотошопом?
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