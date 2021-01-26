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Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников

Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников (17 фото)

Автор:
26 января 2021 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   одноклассники   прикол   смешно   фото   фотошоп   фотошоп мастера   
5997
17
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Владение фотошоп требует особых навыков. Порой их недостаточно, но улучшить фон или жизнь одним взмахом кисти редактора очень хочется. Тогда и получаются подобные абсурды! Можно не сидеть в Одноклассниках, но пропустить очередные шедевры, созданные пользователями этой соцсети, нельзя. Смех сквозь слезы!

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Метки: забавно   одноклассники   прикол   смешно   фото   фотошоп   фотошоп мастера   
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286
sedoisever 3 часа назад
Люди выкладывают жто на СВОИ страницы. Ну и хрен с ними. Над собой прикалываются. А вот ты, автор, лезешь к ним и выкладываешь это у себя. Для лайков и бабла. Чем ты лучше? Твой пост не "бессмысленный шедевр"?
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17k
Евгений 15 минут назад
Пацан нажрался гороха и сделал!
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1k
zenon 24 минуты назад
Парень у меня большой специалист в фотошопе. Одним движением мышки он делает из лица, что смеётся, лицо которое плачет. Подружка - нашла чем хвалится, моя мама делает это веником.
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8k
Герда Полчаса назад
№2-норм картинка, №8-откровенный прикол
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1k
Джонни Кейдж 53 минуты назад
№14 - явный фотошоп. Пиво есть, а "к пиву" - нет

№15 - судя по всему, пацан проиграл пари, вот и красуется на фоне вулкана
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22k
turyst Час назад
Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников
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23
FreshFish Час назад
Последняя не фотошоп, чё вы ржёте над инвалидом, как вам не стыдно!
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4k
Kol Nik 2 часа назад
Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников
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13k
Сергей Kol Nik Час назад
Угу, ага. До дна долече, можно расслабиться и спускаться дальше. Если чувствуешь себя говном, надо возродиться из него. А не сублимировать себя плодородной почвой.
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2k
АБЕЗЬЯН 2 часа назад
Последняя просто жара...
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118k
arek14 2 часа назад
Убожество во всей своей красоте.
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161
Sibiryak 2 часа назад
Вторая и восьмая прикольные.
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2k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Последний чел с маленькой головой - это огонь))))
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6k
Nikita Vladimir Taranovich 2 часа назад
А был ли здесь фотошоп?
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40k
Максим Т. Vladimir Taranovich 2 часа назад
Битлджус!
Битлджус!
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3k
TirAn 3 часа назад
нет
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4k
Александр Зотов 3 часа назад
на фоне остальных 14я ещё более-менее))
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9k
Голос Вселенной Александр Зотов Час назад
Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников
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4k
Александр Зотов Голос Вселенной 24 минуты назад
Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников
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9k
Голос Вселенной Александр Зотов 5 минут назад
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