18 фактов о том, как на самом деле звали героев диснеевских мультиков

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С героями этих мультиков для большинства из нас до сих пор ассоциируется детство… Только вот коварная цензура и фантазия переводчиков очень сильно исказили их настоящие имена. Может, оно и к лучшему?..
«Утиные истории»
Святыня. Первый диснеевский сериал для многих… Так вот, Билли, Вилли и Дилли на поверку оказываются Хьюи, Дьюи и Льюи.
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Зигзаг МакКряк, воздушный орел в образе утки, действительно был МакКряком, но в оригинале его зовут Launchpad McQuack. Да и как можно было адекватно это перевести? Стартовая площадка МакКряк?
Поночка (вот уж странное имя!) изначально казалась подозрительной. И верно, никакая она не Поночка, а Webbigail «Webby» Vanderquack — Веббигэйл «Вэбби» Вандеркряк. Говорят, webby — это что-то вроде «с перепонками на лапах».
Под маской благообразной миссис Клювдии прячется Mrs. Bentina Beakley — Бентина Бикли (происходит от beak — «клюв»).
Закончим братьями Гавс, уж этим-то не привыкать скрывать свои истинные имена. За океаном эта банда известна как The Beagle Boys — явная отсылка к собачьей породе бигль.
«Чип и Дейл спешат на помощь»
Кажется, это был второй по значимости сериал тех времен. За благозвучными и нейтральными «Спасателями» скрывались Rescue Rangers, то бишь рейнджеры, а это уже звучит куда более зловеще!
Гаечка, самая сексуальная мышь на свете, оставившая в душах многих мальчишек незаживающие рубцы, официально именовалась Gadget Hackwrench. Трудно представить, как это звучало бы по-русски… Штуковина Взломоключ?..
Ну а Рокки? Смиритесь — он не Рокки и никогда им не был. Он — барабанная дробь — Monterey Jack! Причина в том, что сыр сорта «Монтерей Джек» был не на слуху в наших магазинах. А вот про сыр «Рокфор» все знали.
Коту Толстопузу, главному антагонисту сериала, повезло больше — он стал Толстопузом из Fat Cat, что, согласитесь, не очень и обидно.
«Чудеса на виражах»
Балу повезло, а вот известный нам Кит Ветрогон, веселый, но ответственный воздушный хулиган, на самом деле носил имя Kit Cloudkicker, то есть Кит… кхм… Облакопинатель?
Баламут, бессменный бортинженер «Нырка» и по совместительству безумный изобретатель, по-английски именовался немного пресно и странно — Wildcat, Дикий кот.
«Черный плащ»
Прежде всего, досталось самому Чэ-Пэ. Darkwing Duck — вот как его зовут в оригинале, впрочем, об этом были осведомлены дети, бывшие счастливыми обладателями 8‑битной игровой приставки и одноименной игры. Адаптации подвергся и его фирменный крик «От винта!». Аутентичный Чэ-Пэ провозглашал: «Let’s get dangerous!» — что можно перевести как «Давайте сделаем опасно!» или как-то так.
Гусёна, довольно милая, хоть и бесноватая, уточка, англоязычному зрителю знакома как Gosalyn Mallard. Что-то вроде Гусыня Кряква.
«Мишки Гамми»
Тут нас обманывали во всем. Колдун Гамми — Зумми Гамми, Ворчун — Груффи Гамми, Бабушка — Грэмми Гамми, Толстун — Тумми Гамми, Солнышко — Санни Гамми, ну а Малыш — Кабби Гамми.
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Метки: герои имя интересное мультфильм
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ЫЫЫ переводчик в 5-м классе учится ?
(ну и кстати боян)