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18 фактов о том, как на самом деле звали героев диснеевских мультиков

18 фактов о том, как на самом деле звали героев диснеевских мультиков (19 фото)

Автор:
30 апреля 2021 05:56
Метки: герои   имя   интересное   мультфильм   
901
19
С героями этих мультиков для большинства из нас до сих пор ассоциируется детство… Только вот коварная цензура и фантазия переводчиков очень сильно исказили их настоящие имена. Может, оно и к лучшему?..
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Метки: герои   имя   интересное   мультфильм   
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
"Гаечка, самая сексуальная мышь на свете" афтар, я конечно хз но походу у тебя детство было очень печальное, коль ты рисованную мышь считаешь сексуальной, ты не родственник Панина случаем?
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846
sergON Колька Валеркин сын 2 часа назад
Тебе сколько лет "сынок".
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49k
alertol 55 минут назад
- что можно перевести как «Давайте сделаем опасно!»

ЫЫЫ переводчик в 5-м классе учится ?
(ну и кстати боян)

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1k
friday2009 2 часа назад
Ну и чё? Вполне адекватные и удобоваримые для нашего слуха переводы.
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