18 фактов о том, как на самом деле звали героев диснеевских мультиков

Ну а Рокки? Смиритесь — он не Рокки и никогда им не был. Он — барабанная дробь — Monterey Jack! Причина в том, что сыр сорта «Монтерей Джек» был не на слуху в наших магазинах. А вот про сыр «Рокфор» все знали.