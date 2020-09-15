Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз

В мире кино и мультипликации имеется огромное количество франшиз, растянутых на долгие годы. И конечно же они не могут не меняться в соответствии с новыми веяниями. Так как же происходила та самая эволюция?
Даже с видео
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