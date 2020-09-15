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Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз

Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз (24 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 12:09
Сообщество : Кино
Метки: герои   интересное   инфографика   кино   мультфильм   франшиза   эволюция   
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В мире кино и мультипликации имеется огромное количество франшиз, растянутых на долгие годы. И конечно же они не могут не меняться в соответствии с новыми веяниями. Так как же происходила та самая эволюция?

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Метки: герои   интересное   инфографика   кино   мультфильм   франшиза   эволюция   
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Millefeuille

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