Почему магнитофоны СССР "жевали" пленку кассет

Сразу скажу-магнитофоны не виноваты. Неча на аппаратуру пенять, коли...., вот с "коли" давайте подробно разберемся, благо тут высшего образования не нужно- достаточно средней сообразительности.
Всю работу с кассетой в магнитофоне выполняет ЛентоПротяжный Механизм, а коротко ЛПМ. Принцип его работы, со времен первого кассетного магнитофона Рhilips практически не менялся
Электродвигатель, посредством резинового пассика, передает вращение на маховик тонвала, попутно вращая шкив подмотки. Вот этот шкив подмотки и отвечал, чтобы не образовывалась "гармошка" из магнитной ленты.
По мере воспроизведения кассеты уменьшается частота вращения приемного подкассетника, т.к. увеличивается диаметр намотки ленты
Поэтому вращение от двигателя передается через своеобразное "сцепление": шкив прижимается пружиной к фетровой прокладке.
Зачем такая сложная конструкция? Если усилие подмотки будет слишком сильным-растягивается и рвется магнитофонная лента, а если слишком слабым-образуется "гармошка" из ленты.
С качественными кассетами проблем не возникало, но стоило поставить кассету с неровно намотанной лентой
Приемный узел вращался туго и заклинивал, а лента собиралась в "гармошку".
Как мы спасались от такой напасти? Вытащил кассету и постучал об скамейку-проблема ненадолго решалась. Еще один способ- полная перемотка несколько раз.
Гораздо страшнее была другая причина "жевания" магнитной ленты -грязный прижимной ролик или тонвал
Пока магнитофон новенький, резина прижимного ролика эластичная и чистая. Тонвал блестит как у кота Фаберже, но стоило послушать несколько кассет нашей прекрасной химической промышленности, как постепенно в звучании магнитофона начинают пропадать высокие частоты. Это означало одно: надо срочно чистить головку спиртосодержащим раствором. Чаще всего им оказывался одеколон. Магнитную головку то чистили, а вот про прижимной ролик чаще всего забывали и постепенно это превращалось вот в такое безобразие:
Тут уж магнитофон "жевал" любую пленку без разбору: будь хоть она импортная или отечественная.
Причем "жевал" коварно: ставите в магнитофон качественную кассету-она чудненько воспроизводит её. Мимо магнитной головки то проходит качественная пленка, а вот потом прижимной ролик на тонвале его жестко деформирует. При следующем прослушивании уже вместо качественного звука будет "каша". Даже визуально "жёванность" не всегда видно явно
Приговор один-только выбросить.
В середине 90х довольно часто приносили на ремонт японские магнитофоны с жалобами на лентопротяжный механизм. Тогда уже в стране было полно контрафактных кассет из Кореи и Китая, которые качеством магнитного слоя на лентах были не лучше наших.
Вывод:
В первую очередь, виновником "жевания", было низкое качество наших магнитофонных кассет. Причем и корпусов кассет и магнитной пленки.
Ну а во вторую очередь-хозяева магнитофонов, не проводящие своевременную чистку лентопротяжного механизма и небрежно хранящие кассеты.
Советские магнитофоны, особенно бюджетного класса, не ругайте. Несмотря на нашу варварскую и беспощадную эксплуатацию, они были с нами во всех передрягах и оставили нам много приятных воспоминаний.
Источник:
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Занятия проводились конечно одновременно.
Выигрывали все - парни тягали железо вдвойне интенсивнее, а девченки больше старались в аэробике
По теме - для задания ритма движениям аэробики, бедный однокассетник "мыльница", типа как на фото, крутил "овощевоза" АсиБаси целый день.
Я как-то глянул на магнитофон и кассету - мафон был спрятан под слоем грязи, а пленка на кассете вытерта до полупрозрачности - реально, боковины пленки были без малейшего напыления.
И я сильно сомневаюсь, что в те времена музыку играла японская техника, а не захлестнувшая рынок польская (Китай завоевал рынок гораздо позже).
И я ни разу не помню "жевалова" кассеты