Почему магнитофоны СССР "жевали" пленку кассет

Зачем такая сложная конструкция? Если усилие подмотки будет слишком сильным-растягивается и рвется магнитофонная лента, а если слишком слабым-образуется "гармошка" из ленты.

С качественными кассетами проблем не возникало, но стоило поставить кассету с неровно намотанной лентой