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Почему магнитофоны СССР "жевали" пленку кассет

Почему магнитофоны СССР "жевали" пленку кассет (10 фото)

Автор:
30 апреля 2021 00:00
Метки: СССР   интересно   история   технолигии   
541
10

Сразу скажу-магнитофоны не виноваты. Неча на аппаратуру пенять, коли...., вот с "коли" давайте подробно разберемся, благо тут высшего образования не нужно- достаточно средней сообразительности.

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Метки: СССР   интересно   история   технолигии   
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4  комментария
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1k
ПавлиноУткоЁж 6 часов назад
Подкассетник перемотки? Может быть приемный узел?
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13k
Алексей 5 часов назад
В спортзалах начала 90-х (бывших зданий ДК, ДЮСШ), в одном большом помещении размещалась в одном углу "железка", в другом аэробика (фитнесс по нынешнему).
Занятия проводились конечно одновременно.
Выигрывали все - парни тягали железо вдвойне интенсивнее, а девченки больше старались в аэробике

По теме - для задания ритма движениям аэробики, бедный однокассетник "мыльница", типа как на фото, крутил "овощевоза" АсиБаси целый день.
Я как-то глянул на магнитофон и кассету - мафон был спрятан под слоем грязи, а пленка на кассете вытерта до полупрозрачности - реально, боковины пленки были без малейшего напыления.
И я сильно сомневаюсь, что в те времена музыку играла японская техника, а не захлестнувшая рынок польская (Китай завоевал рынок гораздо позже).
И я ни разу не помню "жевалова" кассеты

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16k
Robin Hood 5 часов назад
По моему самое главное

Ссылка www.youtube.com
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−2
alex 6 часов назад
потому что говно
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