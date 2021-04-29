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500 лет назад. Смерть Магеллана

500 лет назад. Смерть Магеллана (10 фото)

Автор:
29 апреля 2021 16:14
Метки: 500 лет назад   Магеллан   смерть   
1846
10
27 апреля 1521 года, туземцы на Филиппинах в бою при острове Мактан убили главу первой кругосветной экспедиции португальского мореплавателя Фернана Магеллана (1480—1521). Долгое время не только в Европе, но и во всех странах Магеллана рассматривали исключительно положительно, как великого путешественника, а его гибель — как трагедию.
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Метки: 500 лет назад   Магеллан   смерть   
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34k
AGM 5 часов назад
Суровые люди тогда были. Доплыть к черту на кулички на деревянном корабле и там ещё рубиться с туземцами.
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70
Чумной Доктор 4 минуты назад
у меня новый герой. Лапу-Лапу. надо про него почитать и может имя сменю если он был достаточно кровожадным
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246
Bender Rodriguez 6 минут назад
Магеллан, говорите, первым обошёл вокруг Земли ? И был убит в пути, то есть не вернулся домой. То есть не обошёл вокруг Земли. Хммм...
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
Все эти первооткрыватели, были еще те "классные парни".
Колумб, Магеллан и иже с ними, благополучно дали старт массовой кровавой резне туземцев.
Потому, как далеко не все туземцы были рады от таких "гостей".
Не самая приятная сторона эпохи великих географических открытий, поэтому о ней и не говорят особо
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1k
Ясный Пень KOSTELLO 2 часа назад
Современное "расширение зон влияния и административных прав" тоже совсем не полюбовно проводится . Так всегда было , есть и будет.
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13k
KOSTELLO Ясный Пень Час назад
Например?
Просвети, где сейчас есть такой геноцид с тотальным истреблением?
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755
irzi KOSTELLO 43 минуты назад
Геноцидом можно назвать и завоевание Сибири Ермаком.
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13k
KOSTELLO irzi Полчаса назад
Читай внимательно.

Чувак пишет про СОВРЕМЕННОЕ.
Да и Ермаку до того же Колумба, еще ой как далеко
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755
irzi KOSTELLO Полчаса назад
Не очень.Карамзин.История Государства Российского.Он очень ярко выразил свое мнение о нем.
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64k
Максим 4 часа назад
Демократизаторы.. Жаль индейцы не догадались Колумба также к праотцам отправить.
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3k
Шура ОсЕчкин Максим Полчаса назад
А если-бы "демократа" Ермака в Сибири раньше грохнули?
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2k
Sergei Ogarkov Максим 18 минут назад
Этому упырю сказочно повезло, что его образ ложился на легенду о Кецалькоатле. А так бы его испанской башкой сыграли бы на поле где-нибудь на Юкатане.
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13k
Lynx 4 часа назад
Кто составитель диафильма этой Марты? *а кстати* и *а к стати* - разные по написанию знаков препинания. Разберитесь..
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4k
Александр Зотов 5 часов назад
В России единственный пока памятник Лапу-Лапу был установлен в 2014 году в Свердловской области, вместе со статуей князя Александра Невского.
-----------
а накуа он там нужен?
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19k
Слепой Пью Александр Зотов 4 часа назад
"Отсель грозить мы будем португальцам!" (сы)
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64k
Максим Александр Зотов 4 часа назад
Оба боролись с колонизаторами. По сути, что Магеллан, Колумб и остальные, что немецкие псы-рыцари. Суть щупальца одного осьминога.
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5k
ваня панкин 5 часов назад
ибо нефиг было соваться в чужую обитель...
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39k
Прораб 6 часов назад
На Филиппинах рыба есть Лапу-лапу. Вкусная


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