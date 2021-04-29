500 лет назад. Смерть Магеллана

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27 апреля 1521 года, туземцы на Филиппинах в бою при острове Мактан убили главу первой кругосветной экспедиции португальского мореплавателя Фернана Магеллана (1480—1521). Долгое время не только в Европе, но и во всех странах Магеллана рассматривали исключительно положительно, как великого путешественника, а его гибель — как трагедию.
Так смотрели и в СССР, хотя Магеллан, как ни крути, был одним из строителей Португальской и Испанской колониальных империй, из тех мировых империй, над которыми «никогда не заходило солнце», и это строительство несло отнюдь не только исторический прогресс, но и немалые несчастья, а иногда и истребление завоёванным народам.
Лишь в 1981 году, к 460-летию события, на Филиппинах был установлен памятник победителю Магеллана, вождю Лапу-Лапу (1491—1542). Его имя знает ныне каждый житель Филиппин, как имя национального героя, борца против колонизаторов.
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В России единственный пока памятник Лапу-Лапу был установлен в 2014 году в Свердловской области, вместе со статуей князя Александра Невского.
В СССР историю последнего боя Магеллана тоже излагали скорее сочувственно по отношению к европейцам. Из диафильма Марты Гумилевской «Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана» (1990):
А вот как описал гибель своего любимого адмирала его спутник и историограф экспедиции Антонио Пигафетта. Ему самому посчастливилось попасть в число тех 18 участников экспедиции, которые вернулись домой из 265 моряков, отправившихся в плавание с Магелланом. «Островитяне по пятам преследовали нас, выуживая из воды уже однажды использованные копья, и таким образом метали одно и то же копьё пять-шесть раз. Узнав нашего адмирала, они стали целиться преимущественно в него; дважды им уже удалось сбить шлем с его головы; он оставался с горстью людей на своём посту, как подобает храброму рыцарю, не пытаясь продолжать отступление, и так сражались мы более часу, пока одному из туземцев не удалось тростниковым копьём ранить адмирала в лицо. Разъярённый, он тотчас же пронзил грудь нападавшего своим копьём, но оно застряло в теле убитого; тогда адмирал попытался выхватить меч, но уже не смог этого сделать, так как враги дротиком сильно ранили его в правую руку, и она перестала действовать.
Заметив это, туземцы толпой ринулись на него, и один из них саблей ранил его в левую ногу, так что он упал навзничь. В тот же миг все островитяне набросились на него и стали колоть копьями и прочим оружием, у них имевшимся. Так умертвили они наше зерцало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя».
Заметив это, туземцы толпой ринулись на него, и один из них саблей ранил его в левую ногу, так что он упал навзничь. В тот же миг все островитяне набросились на него и стали колоть копьями и прочим оружием, у них имевшимся. Так умертвили они наше зерцало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя».
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Метки: 500 лет назад Магеллан смерть
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Колумб, Магеллан и иже с ними, благополучно дали старт массовой кровавой резне туземцев.
Потому, как далеко не все туземцы были рады от таких "гостей".
Не самая приятная сторона эпохи великих географических открытий, поэтому о ней и не говорят особо
Просвети, где сейчас есть такой геноцид с тотальным истреблением?
Чувак пишет про СОВРЕМЕННОЕ.
Да и Ермаку до того же Колумба, еще ой как далеко
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а накуа он там нужен?