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Во Флориде черепаха в полёте пробила стекло и чуть не покалечила пенсионерку

Во Флориде черепаха в полёте пробила стекло и чуть не покалечила пенсионерку (6 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 08:46
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   женщины   ранение   стекло   сша   удар   флорида   черепаха   
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В одном из южных штатов США летящий с большой скоростью диаспид прошил лобовик легковушки, как снаряд броню танка, испугав до непроизвольных выделений двух женщин и поранив одну из них.

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Метки: Автомобиль   женщины   ранение   стекло   сша   удар   флорида   черепаха   
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14  комментариев
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53k
pynh 2 часа назад
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−2
Князь Курбский 6 минут назад
Черепаха как камень
Кстати попробуйте придавить черепаху с ладонь ладошой
Если она не захочет, у вас не получится. Они чудовищно сильны
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13k
Corvus Corax 50 минут назад
Диапсид? Прикольна... )) Но правильно будет - диапсид.
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33k
Лесли 🥰 Corvus Corax 44 минуты назад
Шта?)))) правильно будет диОпсид
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13k
Corvus Corax Лесли 🥰 11 минут назад
Ээээ... ну как сказать... я вроде б латынь учил... ща проверю...
...
А, да, и надо ж! И в самом деле:
Диапсиды (лат. Diapsida) подкласс пресмыкающихся.
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13k
Corvus Corax Лесли 🥰 10 минут назад
Очепятался в первом, у аффтара диаспид... )))
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33k
Лесли 🥰 Corvus Corax 5 минут назад
Потому что диопсид камень)) а диапсид пресмыкающиеся)) Это я не правильно поняла, вообще.
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7k
Garpia121 Час назад
Главное что черепашка не пострадала.
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38k
Сергей Час назад
Там похоже непроизвольные выделения у всех трёх участников.
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5k
Игорь Михайлов Час назад
Каааавааааабанга!
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Да,Редька умеет рассказывать оху@ительные истории
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541
Александр Час назад
Интересно кто у них там летает с черепахами??? Лягушка- путешествиница по Флоридски

Если бы скорость авто приличной была, более 100 км/ч, такой снаряд мог бы и лобовуху не сильно заметить с плачевными последствиями для водителя и пассажиров.
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12k
alexis 2 часа назад
Но для того чтобы пробить стекло, "ползучий снаряд" должен лететь ребром и ударить под углом близким к прямому, то есть к 90* (С) Тогда она отскочит. Или сейчас в физике законы поменялись?
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18k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
«Есть пробитие!»
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