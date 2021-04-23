В одном из южных штатов США летящий с большой скоростью диаспид прошил лобовик легковушки, как снаряд броню танка, испугав до непроизвольных выделений двух женщин и поранив одну из них.
Пожилая женщина и её дочь, управлявшая автомобилем, были шокированы и не имели представления, кто запустил пресмыкающееся в сторону их машины. Одно, можно сказать, точно. После этого случая обе женщины будут принимать ближе к сердцу любые рассказы о танковых сражениях.
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Предполагается, что впереди идущая автомашина совершила наезд на переползающую через дорогу черепаху, но последняя, благодаря гладкому и крепкому панцирю, а также ровному дорожному покрытию выскользнула из-под ската транспортного средства, взмыв в небеса. Однако насладиться единственным в жизни полётом, в полной мере, рептилии так и не удалось...
Как сообщил источник, пенсионерка была госпитализирована с ранениями, черепаха отделалась небольшими царапинами на панцире.
Поскольку злого умысла в действиях черепахи обнаружено не было, виновницу аварии отпустили в лес.
Следует отметить, что для южных штатов США летающие черепахи редкостью не являются. Их только лобовиками ловят пару раз в год.
Но для того чтобы пробить стекло, "ползучий снаряд" должен лететь ребром и ударить под углом близким к прямому, то есть к 90* , что, как вы понимаете, случается значительно реже. В последнем случае переднее стекло автомашины сработало, как лобовая броня танка - своим увеличенным наклоном, уменьшив угол под которым черепаха впечаталась в плоскость. Чего нельзя сказать о случае предыдущем.
Хорошо, что в России не только коровы ходят по земле, но и черепахи не летают.
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Кстати попробуйте придавить черепаху с ладонь ладошой
Если она не захочет, у вас не получится. Они чудовищно сильны
...
А, да, и надо ж! И в самом деле:
Диапсиды (лат. Diapsida) подкласс пресмыкающихся.
Если бы скорость авто приличной была, более 100 км/ч, такой снаряд мог бы и лобовуху не сильно заметить с плачевными последствиями для водителя и пассажиров.