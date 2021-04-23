Но для того чтобы пробить стекло, "ползучий снаряд" должен лететь ребром и ударить под углом близким к прямому, то есть к 90* , что, как вы понимаете, случается значительно реже. В последнем случае переднее стекло автомашины сработало, как лобовая броня танка - своим увеличенным наклоном, уменьшив угол под которым черепаха впечаталась в плоскость. Чего нельзя сказать о случае предыдущем.