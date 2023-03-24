Трансгендерам запретили соревноваться с женщинами в лёгкой атлетике

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял долгожданное решение и запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях с женщинами. Новые правила вступают в силу с 31 марта.





Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что в отличие от DSD-атлетов, уровень тестостерона у которых должен быть ниже в 2,5 нмоль/л в течение как минимум 24 месяцев, трансгендеры "мужчина-женщина" будут исключены из рейтинга женской лёгкой атлетики. При этом он подчеркнул, что организация создаст рабочую группу, которая попробует выяснить, действительно ли трансгендеры имеют преимущество в физической силле перед биологическими женщинами.



