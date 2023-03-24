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Трансгендерам запретили соревноваться с женщинами в лёгкой атлетике

Трансгендерам запретили соревноваться с женщинами в лёгкой атлетике

Автор:
24 марта 2023 11:29
Сообщество : Спорт
Метки: World Athletics   запрет   лёгкая атлетика   правила   соревнования   трансгендеры   
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Жалобы биологических женщин-атлеток наконец-то услышали.

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял долгожданное решение и запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях с женщинами. Новые правила вступают в силу с 31 марта.


Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что в отличие от DSD-атлетов, уровень тестостерона у которых должен быть ниже в 2,5 нмоль/л в течение как минимум 24 месяцев, трансгендеры "мужчина-женщина" будут исключены из рейтинга женской лёгкой атлетики. При этом он подчеркнул, что организация создаст рабочую группу, которая попробует выяснить, действительно ли трансгендеры имеют преимущество в физической силле перед биологическими женщинами.


Многие считают, что доказательств того, что транс-женщины не сохраняют преимущество перед биологическими женщинами, недостаточно. Необходимо получить больше доказательств, прежде чем приступать к рассмотрению варианта с включением трансгендеров в женские соревнования

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Напомним, что очередная волна критики против правил современно спорта обрушилась на World Athletics после новости об очередной, восьмой по счёту, победы трансгендера-легкоатлета Валентины Петрилло в женском чемпионате Италии по бегу. Участвовавшие в соревновании атлетки жаловались, что соревнуются не на равных и у них крадут победу.

К счастью, позитивные изменения коснулись не только Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации. Ещё в июле прошлого года Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила для участия в соревнованиях трансгендеров-пловцов. Международная федерация футбола (FIFA) тоже планирует пересмотреть своё отношение к допуску таких спортсменов. Регбийный союз Англии вынес рекомендацию о запрете участия спортсменов-трансгендеров выступать в женских соревнованиях. И только в Германии пока никто не обижает сменивших пол спортсменов — с июля прошлого года там разрешили трансгендерам-футболистам самостоятельно выбирать команду независимо от пола.

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Метки: World Athletics   запрет   лёгкая атлетика   правила   соревнования   трансгендеры   
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23  комментария
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66k
Андрей Полчаса назад
Трансгендеров - на спецпараолимпиаду! Соревноваться с подобными себе инвалидами.
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29k
Владимир 6 секунд назад
Этот на самом деле писец. Убогонькие мужички, которые не способны соревноваться с мужчинами, решили соревноваться с женщинами, где они заведомо в преимуществе.
И толпы скандируют "это прекрасно, это развитие".. Тьфу бля.
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62
Anton 2 минуты назад
У меня рейтинга не хватает, запостите кто-нибудь
ХИТОБОИ - ОЛИМПИЙСКИЕ КОКИ из ютуба, там 1 в 1
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26k
Serg2001 2 минуты назад
Еще в 1984 году в фильме "Совершенно секретно" показали будущее женского спорта. Как в воду глядели...)
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16k
Alex PAW 5 минут назад
если так любят трансгендеров в спорте, пусть сделают им отдельные соревнования! так не сделают, так как никто это смотреть не будет
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2k
Руслан 5 минут назад
В удивительное время живём...Следование элементарному здравому смыслу, необходимо декларировать как-то очень деликатно, даже стыдливо, боясь затронуть чувства психически нездоровых...
Твою ж то мать, кучка больных, с извращенными представлениями о себе и жизни, людей (людей ли?) диктует и навязывает свою повестку подавляющему большинству. Если этот гнойник не лопнет в ближайшее время, то сгниёт весь организм.
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2k
svetludmila 9 минут назад
"Доказательств недостаточно" и "восьмой по счету победы трансгендера" . Т.е. то, что побеждают только трансгендеры, это просто совпадение?
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8k
SuperTroll 15 минут назад
Вмысле? Че как? Запретили? А как же равноправие? А как же миллион гендеров? Ущемляют права же))
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3k
Александр 15 минут назад
Так не честно! Сколько ущербных неменструирующих членоносцев хотели быть чемпионами не в мамкиных рассказах а на деле....
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8k
mbr 16 минут назад
Осталось решить ключевой вопрос: как они будут определять, где женщина, а где пи...рас?
Просто за сам факт сомнения, можно надолго уехать в турма.
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3k
ProstoBoBka 18 минут назад
Трансгендер, который обосрался...
Ссылка www.youtube.com
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868
kolobok263 21 минуту назад
вообще этих мутантов усыплять надо
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2k
Lexx Полчаса назад
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5k
Котэ Полчаса назад
россиянам это ни чем не грозит, их исключили и из женских и из мужских соревнований вообще
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22k
homerchik 46 минут назад
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3k
Денис 47 минут назад
Гы, где же теперь донорские писюны будут искать страждущие для переделки назад.
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11k
Shtoppi 51 минуту назад
Как уже не единожды предлагалось, чтобы не было никаких проблем, для этих "не пойми кто" нужно организовывать свои игрища и пусть они там резвятся, кувыркаются отдельно.
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31k
АнтонПолднев 52 минуты назад
Ах ты ж &баный ты н&уй
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567
ruslan d 52 минуты назад
Неожиданно ...
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10k
Б.Касторский 53 минуты назад
Не понял, что за ущемление 349 по счёту, или какой там, пола? Теперь урезанным мужикам соревноваться с мужиками?! М-да! Европа, я был о тебе иного мнения!
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babuby 54 минуты назад
И где-же толерантность хвалёная?
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