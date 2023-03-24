Трансгендерам запретили соревноваться с женщинами в лёгкой атлетике

Жалобы биологических женщин-атлеток наконец-то услышали.
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял долгожданное решение и запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях с женщинами. Новые правила вступают в силу с 31 марта.
Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что в отличие от DSD-атлетов, уровень тестостерона у которых должен быть ниже в 2,5 нмоль/л в течение как минимум 24 месяцев, трансгендеры "мужчина-женщина" будут исключены из рейтинга женской лёгкой атлетики. При этом он подчеркнул, что организация создаст рабочую группу, которая попробует выяснить, действительно ли трансгендеры имеют преимущество в физической силле перед биологическими женщинами.
Многие считают, что доказательств того, что транс-женщины не сохраняют преимущество перед биологическими женщинами, недостаточно. Необходимо получить больше доказательств, прежде чем приступать к рассмотрению варианта с включением трансгендеров в женские соревнования
Напомним, что очередная волна критики против правил современно спорта обрушилась на World Athletics после новости об очередной, восьмой по счёту, победы трансгендера-легкоатлета Валентины Петрилло в женском чемпионате Италии по бегу. Участвовавшие в соревновании атлетки жаловались, что соревнуются не на равных и у них крадут победу.
К счастью, позитивные изменения коснулись не только Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации. Ещё в июле прошлого года Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила для участия в соревнованиях трансгендеров-пловцов. Международная федерация футбола (FIFA) тоже планирует пересмотреть своё отношение к допуску таких спортсменов. Регбийный союз Англии вынес рекомендацию о запрете участия спортсменов-трансгендеров выступать в женских соревнованиях. И только в Германии пока никто не обижает сменивших пол спортсменов — с июля прошлого года там разрешили трансгендерам-футболистам самостоятельно выбирать команду независимо от пола.
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И толпы скандируют "это прекрасно, это развитие".. Тьфу бля.
ХИТОБОИ - ОЛИМПИЙСКИЕ КОКИ из ютуба, там 1 в 1
Просто за сам факт сомнения, можно надолго уехать в турма.