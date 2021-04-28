25 печальных фактов о семье Майкла Джексона

Будучи одной из самых известных музыкальных династий всех времен, Джексоны не нуждаются в представлении. Однако о связанных с семьей скандалах в СМИ писали едва ли не чаще, чем об их творчестве. Вот несколько не самых приятных фактов о талантливой семье, подарившей миру короля поп-музыки.
Отец Майкла Джо Джексон собирался стать профессиональным боксером, но потом встретил девушку по имени Кэтрин Скрюз. Джо моментально влюбился, но на пути их романа стояла два препятствия — Джо уже был женат, а Скрюз была несовершеннолетней. Когда Джо начал ухаживать за девушкой, ей было всего 17 лет.
Джо быстро аннулировал брак, чтобы сойтись со своей юной невестой. Они поженились в 1949 году, переехали в город Гэри в Индиане, где у них родились первые дети. Джо несколько лет проработал крановщиком и в какой-то момент начал играть в блюз-группе и изучать музыкальную индустрию. Прославиться ему не удавалось, но потом он понял, что все его дети обладают музыкальным талантом. Так началась история The Jackson 5.
Все начиналось с местных концертов, на которых выступали трое братьев. Позже группа расширилась, в нее вступил Марлон и, конечно же, Майкл. Хотя Майклу было всего пять лет (!), когда он начал работать, он быстро показал себя самым энергичным участником группы и занял место солиста. Вскоре коллектив получил новое название — The Jackson 5.
На сцене ребята были веселыми и энергичными. Однако за кулисами картина была совершенно иная: Джо требовал от детей строжайшей дисциплины, и его методы часто выходили за рамки. В интервью Опре, например, он признался, что избивает детей ремнем. По словам Джо, он не жалел о своем жестоком обращении с собственными детьми — мужчина считал, что тем самым уберегал их от неприятностей и от местных криминальных группировок.
Рассказывая о жестокости отца, Майкл упомянул, что Джо часто бил и унижал его во время репетиций. Он утверждал, что Джо сидел в кресле с ремнем в руках, пока дети репетировали, и выжидал, пока кто-нибудь из них сделает ошибку.
Джо якобы заставлял мальчиков репетировать по пять изнурительных часов каждый день после школы — вплоть до физического истощения. Он также контролировал каждый аспект их жизни, не разрешал им заводить друзей или, как сообщают некоторые источники, играть на улице.
За первый год работы с Motown Records группа выпустила пять хитов, занявших первое место в главном хит-параде США, и установила мировой рекорд, продав 10 миллионов копий за 10 месяцев. Но у успеха была своя цена: Джо Джексон был безжалостен. Когда он узнал, что Майкл стесняется своего носа, он дал сыну жестокое прозвище, в результате чего у Майкла появилась привычка прикрывать нос и, как считают многие, именно эта травма привела к многочисленным операциям на нем.
При этом Джо был не единственным странным родителем в этой семье. Матриарх клана Джексонов Кэтрин была одержима чистотой, от чего нередко страдали ее дети. Она натирала их медицинским спиртом, надеясь тем самым «очистить» их, и смазывала им лица вазелином, чтобы они сияли. Ну и семейка…
К началу 70-х годов в группе начались раздоры. Самый крупный конфликт разгорелся между Майклом и Джермейном. Джермейн раньше был главным солистом в группе, но Майкл быстро заменил его — он был очевидно более талантливым, и это не ускользнуло от внимания публики. Вскоре между братьями началась настоящая вражда.
В середине 70-х годов Джермейн и Майкл оба начали сольную карьеру. Первый сингл Джермейна «Daddy’s Home» попал в первую десятку хит-парадов, но, как мы все знаем, ему так и не даже близко подойти к успеху Майкла. Эта неудача катастрофически сказалась на отношениях братьев.
Когда дебютный альбом Майкла «Off The Wall» оказался успешным, Джермейн был в ярости. Он выпустил сингл под названием «Word to the Badd!!», в котором атаковал своего брата за то, что тот якобы убедил продюсеров сосредоточиться на его альбоме, а не на альбоме Джермейна. И на этом соперничество не закончилось. По сути, оно не закончилось вообще — много лет спустя друзья семьи рассказали, что Джермейн высказывался об успехе брата следующим образом: «Это должен был быть я». По их словам, это происходило не один раз.
В то время Майкл находился на мировой вершине. Его дебютный альбом имел огромный успех, и он был в двух шагах от статуса суперзвезды, но у его славы была и темная сторона. Майкл был безумно одинок. «Даже дома я чувствую себя одиноким, — рассказывал он. — Иногда я сижу в своей комнате и плачу».
На тот момент Майкл Джексон был одним из самых востребованных исполнителей в мире. Однако далеко не все в его карьере проходило гладко, и, например, съемки клипа «Thriller» обернулись настоящей драмой. Режиссер рассказал о случае, когда Джо Джексон приехал навестить сына на съемочной площадке, однако Майкл попросил его уйти. Джо отказался, и в итоге полиции пришлось увести его силой.
Пока Майкл снимал культовые музыкальные клипы, его младшая сестренка Джанет усердно работала, снимаясь в различных сериалах, включая «Fame» и «Diff’rent Strokes». На экране она казалась веселой и счастливой, однако ее детство было таким же несчастным, как и у остальных детей семьи Джексон. Джо, например, настаивал, чтобы дочь называла его «Джозеф», а не «папа». Неудивительно, что вскоре у Джанет начался бунтарский период.
В 1984 году Джанет Джексон тайно вышла замуж за певца по имени Джеймс Кертис Дебардж. Почему в тайне? Ну, например, потому что Джанет было всего 16, когда она шла к алтарю. Однако девушка довольно быстро поняла, что ее новый муж злоупотребляет запрещенными веществами, и аннулировала брак спустя всего год. И это лишь один пример из череды безумных романов членов клана Джексонов.
Джеки Джексон также оказался в эпицентре скандала, связанного с его браком, но в его случае свалить все на молодость не представлялось возможным. Жена Джеки Энид подала на развод в 1984 году, после чего приняла Джеки обратно в семью, но в 1986 пара разошлась окончательно. Причина была более чем уважительной: Джеки постоянно изменял жене и избивал ее. Энид даже пришлось обратиться в полицию, чтобы бывшему мужу запретили к ней приближаться.
Джеки изменял жене в том числе с другой звездой — Полой Абдул. Примерно в это же время ходили слухи, что роман Джексона и Абдул завершился абортом. Хотя сама Абдул отрицает слухи, один из биографов Майкла Джексона и его сестра утверждают, что это чистая правда.
Несмотря на то, что в то время Майкл уже был успешным сольным артистом, он вдруг решил присоединиться к своим братьям в турне Victory в 1984 году. К несчастью, оно обернулось настоящей катастрофой. Все началось с того, что Джо Джексон решил обмануть фанатов группы. Он задрал цены на билеты, собрал кучу денег, вложил их на некоторое время, а затем оставил себе все начисленные проценты. Когда фанаты узнали об этом, они были в бешенстве.
Событие стало последней каплей для Майкла, у которого и так уже были натянутые отношения с семьей. Он начал отдаляться от отца и братьев, и вскоре все это дошло до того, что они перестали разговаривать вовсе — за них общались адвокаты. В последний день провального турне Майкл сделал шокирующее заявление: он сообщил, что выступил с братьями в последний раз. Причем шокировал он не только фанатов, но и семью — братьев он о своем решении не предупредил. Тогда они еще не знали, что Майкл не единственный, кто решил уйти из семьи…
Когда Джанет было 18, она тоже решила пойти своей дорогой. Она прекратила сотрудничество с Джо Джексоном и его командой менеджеров и выпустила свой собственный, третий по счету сольный альбом с очень символичным названием — «Control». Альбом стал сенсацией, а Джанет — новой звездой клана Джексонов. Тем временем, пока Джанет поднималась на вершину, ее брат Рэнди шел ко дну.
Рэнди Джексон на тот момент состоял в жестоких и токсичных отношениях со своей девушкой Бернадетт Суонн. В итоге несчастная Бернадетт сбежала от избивавшего ее Рэнди и укрылась в доме Тины Тернер. Рэнди последовал за ней, и разгорелся страшный скандал. Рэнди вломился в дом Тернер, та пришла в ярость и несколько раз выстрелила в него. Рэнди не пострадал, и никто из присутствующих не предъявил никаких обвинений, поскольку и Тернер, и Джексон хотели избежать негативной прессы.
Однако Рэнди так и не угомонился. В 1991 году его жена Элайза Шаффи Джексон обвинила его в насилии против нее и их 14-месячной дочери Стеванны. Рэнди признал вину, но за решетку его не отправили. Судья приказал Рэнди провести 30 дней в учреждении, где он должен был проработать с психологом проблему домашнего насилия. Спойлер: ему это не помогло. Он отказывался ходить к психологу и продолжил избивать жену. Почти год спустя Элайза вновь сообщила о насилии со стороны супруга и развелась с ним в 1992 году.
Даже после всего этого Рэнди Джексон так и не взял себя в руки. Он неоднократно заявлял о банкротстве, но его уличили во лжи — дважды (!). Рэнди скрывал от властей такие активы, как автомобили и ценные бумаги. Несколько лет спустя он попытался подать в суд на бывшую жену по вопросу алиментов, а потом… просто не явился на заседание.
У Латойи Джексон жизнь тоже не задавалась. Как и другим детям клана Джексонов, ей тоже доставалось от отца, но в ее жизни был и другой, не менее грозный мужчина: ее бывший муж Джек Гордон. Джо Джексон нанял Гордона, чтобы тот занялся карьерой Ла Тойи в 80-х. Они поженились в 1989 и провели вместе семь лет, которые, по словам Ла Тойи, были сущим кошмаром. Певица утверждала, что Гордон силой вынудил ее выйти за него замуж — якобы ее семья собиралась ее похитить, и это был единственный способ ее защитить. Шесть месяцев спустя она попросила его аннулировать брак, и Гордон жестоко ее избил. Репортерам он сказал, что на жену напал грабитель.
Печальная история клана Джексонов на этом не закончилась. Были и другие скандалы, обострившаяся вражда между членами семьи, депрессия Джанет, загадочная смерть бывшей жены Тито и, конечно же, обвинения против Майкла. Так в чем же кроется причина бесконечных страданий Джексонов? Многие считают, что всему виной поведение Джо Джексона, который относился к своим детям как к цирковым пони. Пожалуй, о самом жестоком поступке отца позже рассказал Джермейн: по его словам, никто из детей так и не смог вспомнить ни одного случая, когда отец был бы ласковым с ними или хотя бы просто сказал им, что любит.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Маленький воробушек": 30 фактов из биографии Эдит Пиаф
- 10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине
- 30 суровых фактов о Харрисоне Форде
- 18 звезд кино, которых заменили посреди съемок
- 15 удивительных фактов о Майкле Джексоне
Понравилось17
-даже негр признаётся,что если не п"здить маленьких негров,то они найдут на жопу приключения и вольются в банду.)))
Великая тройка - Синатра, Элвис, Джексон..