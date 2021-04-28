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25 печальных фактов о семье Майкла Джексона

25 печальных фактов о семье Майкла Джексона (26 фото)

Автор:
28 апреля 2021 18:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   майкл джексон   семья джексонов   факты   
1168
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Будучи одной из самых известных музыкальных династий всех времен, Джексоны не нуждаются в представлении. Однако о связанных с семьей скандалах в СМИ писали едва ли не чаще, чем об их творчестве. Вот несколько не самых приятных фактов о талантливой семье, подарившей миру короля поп-музыки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   майкл джексон   семья джексонов   факты   
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8  комментариев
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
-"В интервью Опре, например, он признался, что избивает детей ремнем. По словам Джо, он не жалел о своем жестоком обращении с собственными детьми мужчина считал, что тем самым уберегал их от неприятностей и от местных криминальных группировок."-
-даже негр признаётся,что если не п"здить маленьких негров,то они найдут на жопу приключения и вольются в банду.)))
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17k
Ego sum qui sum Полчаса назад
В жизни любого человека можно вот также отобрать печальные факты и выглядеть будет так же
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8k
Вася 2 часа назад
Майкла как артиста никто никогда не переплюнет, человек - легенда, вся планета восхищалась и будет ещё долго косплеить.. Современные звездюшки и мечтать о таком успехе не могут.
Великая тройка - Синатра, Элвис, Джексон..

Ссылка coub.com
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10k
Типа граф 2 часа назад
Печалька
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40k
Александр 2 часа назад
нигеры же
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