25 печальных фактов о семье Майкла Джексона

Когда дебютный альбом Майкла «Off The Wall» оказался успешным, Джермейн был в ярости. Он выпустил сингл под названием «Word to the Badd!!», в котором атаковал своего брата за то, что тот якобы убедил продюсеров сосредоточиться на его альбоме, а не на альбоме Джермейна. И на этом соперничество не закончилось. По сути, оно не закончилось вообще — много лет спустя друзья семьи рассказали, что Джермейн высказывался об успехе брата следующим образом: «Это должен был быть я». По их словам, это происходило не один раз.