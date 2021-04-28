25 печальных фактов о семье Майкла Джексона

У Латойи Джексон жизнь тоже не задавалась. Как и другим детям клана Джексонов, ей тоже доставалось от отца, но в ее жизни был и другой, не менее грозный мужчина: ее бывший муж Джек Гордон. Джо Джексон нанял Гордона, чтобы тот занялся карьерой Ла Тойи в 80-х. Они поженились в 1989 и провели вместе семь лет, которые, по словам Ла Тойи, были сущим кошмаром. Певица утверждала, что Гордон силой вынудил ее выйти за него замуж — якобы ее семья собиралась ее похитить, и это был единственный способ ее защитить. Шесть месяцев спустя она попросила его аннулировать брак, и Гордон жестоко ее избил. Репортерам он сказал, что на жену напал грабитель.