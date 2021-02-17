30 суровых фактов о Харрисоне Форде

В 2016 году Кэрри Фишер наконец призналась, что у них с Фордом был роман на съемках, но многие подробности о нем замалчивались. В книге «The Princess Diarist» Фишер помимо прочего упомянула инцидент, когда Форд увел ее с вечеринки пьяную и начал целовать — не самый лучший PR-ход, особенно учитывая то, что Фишер тогда было 19, а 33-летний Форд был женат и воспитывал двоих детей. Фишер заранее предупредила Форда о том, что напишет об их отношениях, но сам актер отказался комментировать роман.