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30 суровых фактов о Харрисоне Форде

30 суровых фактов о Харрисоне Форде (31 фото)

Автор:
17 февраля 2021 20:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Харрисон Форд   звезды   знаменитости   индиана джонс   кино   факты   хан соло   
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Харрисон Форд блистает в киноиндустрии уже много лет и за это время успел подарить нам аж двух самых крутых персонажей в истории кинематографа: Хана Соло и Индиану Джонса. Вот лишь малая часть интересных фактов из богатой биографии одной из величайших кинозвезд всех времен.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Харрисон Форд   звезды   знаменитости   индиана джонс   кино   факты   хан соло   
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
классный дядька )
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Daniel Rumiantsev Час назад
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3k
Горожанин Час назад
А "Бегущий по лезвию" - не?
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