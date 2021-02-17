30 суровых фактов о Харрисоне Форде

Харрисон Форд блистает в киноиндустрии уже много лет и за это время успел подарить нам аж двух самых крутых персонажей в истории кинематографа: Хана Соло и Индиану Джонса. Вот лишь малая часть интересных фактов из богатой биографии одной из величайших кинозвезд всех времен.
Харрисон Форд не из тех актеров, кто начинает сниматься в фильмах чуть ли не с пеленок. Он поступил в колледж Рипон, чтобы получить степень по английскому языку и философии, а на уроки актерского мастерства записался только для того, чтобы преодолеть застенчивость, и поскольку по этому предмету было легко получить хорошую оценку. К счастью, он подошел к делу серьезно.
Прежде чем возглавить крупнейшие блокбастеры, Форд начинал с самых низов. Когда он только приехал в Лос-Анджелес, он был участником инициативы New Talent Program студии Columbia Pictures, в рамках чего ему платили 150 долларов в неделю и давали маленькие роли в различных проектах.
Форд дебютировал в большом кино в фильме «Смертельный жар на карусели», но это была до того крохотная роль, что его даже не упомянули в титрах. Более того, когда руководитель студии посмотрел фильм, он сказал Форду, что тот ужасный актер и никогда не добьется успеха в этой индустрии.
С кино у Форда не складывалось, а жить и обеспечивать семью на что-то надо было, так что он решил обучиться плотницкому делу. Это позволило ему выбирать интересные ему роли, а не бросаться на все прослушивания подряд.
Форд не просто прилично зарабатывал как плотник, но и смог поработать над действительно интересными проектами. Какое-то время он был рабочим сцены на выступлениях популярной группы The Doors.
Форд был женат трижды. Его первый брак с однокурсницей из колледжа Мэри Маркардт продлился с 1964 по 1979 год, второй, со сценаристкой Мелиссой Мэтисон, — с 1983 по 2004. В третий раз Форд женился в 2010 году на актрисе Калисте Флокхарт, и они до сих пор в браке.
В детстве Форд был бойскаутом и получил звание лайф-скаута, второе высшее звание в скаутском движении. Когда об этом узнал Стивен Спилберг, он сделал молодого Инди лайф-скаутом в третьем фильме об Индиане Джонсе.
У Форда на подбородке есть шрам, который он получил в результате автомобильной аварии — актер попытался пристегнуть ремень безопасности, пока был за рулем, потерял управление и въехал в телефонный столб. Наличие шрама объясняют в двух фильмах — в «Последнем крестовом походе» молодой Инди случайно бьет себя по подбородку хлыстом, а в «Деловой девушке» персонаж Форда утверждает, что заработал его в драке, хотя потом оказывается, что он потерял сознание, когда ему прокалывали ухо, и ударился подбородком об унитаз.
Форд долго колебался, когда ему предложили роль Хана Соло, поскольку за эту роль ему предложили всего 1 000 долларов в день, но в итоге согласился. По нынешним стандартам это довольно низкий гонорар, но учитывая, как эта роль сказалась на карьере актера, можно смело утверждать, что его труд окупился сполна.
Актеры нередко отклоняют предложенные им роли, и Форд не исключение. В свое время он отказался от участия в таких фильмах как «Ванильное небо», «Идеальный шторм», «Патриот», «Парк юрского периода» и «Доказательство жизни».
Форд — заядлый пилот. У него есть несколько самолетов и вертолетов, и последние он не раз использовал, чтобы оказать помощь в спасительных операциях, причем власти никогда не просили его об этом — он просто помогает, потому что может.
В 2015 году Форд оказался как никогда близок смерти. Двигатель самолета, который он пилотировал, дал сбой, и актеру пришлось совершить экстренную посадку на поле для гольфа в Калифорнии. В результате крушения Форд получил многочисленные травмы.
В 2017 году Форд стал свидетелем аварии на шоссе в Калифорнии, в результате которой одна машина перевернулась, и моментально пришел на помощь: он помог водителю выбраться из автомобиля и дождался приезда скорой помощи.
Харрисон Форд хотел, чтобы Хан Соло умер еще в оригинальной трилогии «Звездных войн». Он считал, что Соло должен пожертвовать собой ради высшего блага. В итоге его желание все же сбылось, но только в «Пробуждении силы» много лет спустя.
В первоначальном сценарии фильма «Империя наносит ответный удар» Хан Соло должен был сбежать и улететь вместе с Чубаккой. На самом деле Соло оказался заморожен в карбоните потому, что Форд еще не подписался на участие в «Возвращении джедая». Тогда Лукас и Лоуренс Кэздан решили заморозить его персонажа и не прогадали, поскольку Форд в итоге все-таки согласился сняться в третьем фильме.
Одна из самых известных фраз во франшизе «Звездные войны» — это «Я знаю» Хана Соло, когда принцесса Лея признается ему в любви. Долгое время считалось, что это была импровизация Форда, однако, отвечая на вопросы пользователей Reddit, актер признался, что, хотя и действительно сам придумал этот ответ Соло, предложил его во время репетиции, а не в момент съемок.
Все помнят легендарную сцену из «В поисках утраченного ковчега», когда у Инди на пути встает египтянин с мечом, а тот просто стреляет в него вместо того, чтобы вступить в драку. Так вот, по сценарию драка все-таки должна была быть, но Форд в тот день неважно себя чувствовал, поэтому в итоге сняли вот такую сокращенную версию.
В списке величайших киногероев по версии Американского института киноискусства Форд занимает сразу две строчки. Хан Соло в этом списке на четырнадцатом месте, а вот Индиана Джонс занял почетное второе, и опередил его только Аттикус Финч из «Убить пересмешника».
В честь Форда названы два вида насекомых: паук Calponia harrisonfordi и муравей Pheidole harrisonfordi. А еще ему предоставили честь выбрать имя для нового вида бабочки, и он назвал ее Джорджия в честь своей дочери.
Роли Индианы Джонса и Хана Соло принесли Форду всемирную славу, но едва не завершили его карьеру. В «Храме судьбы» актер заработал грыжу межпозвоночного диска, когда катался на слоне, а во время съемок «Пробуждения силы» сломал ногу, когда его придавило дверью. Не исключено, что Харрисон Форд вообще бессмертный.
Форд поучаствовал в записи альбома Джимми Баффетта «Last Mango in Paris». Правда, не голосом — актер записал удары хлыста для песни «Desperation Samba (Halloween in Tijuana)».
Роль молодого Инди досталась Риверу Фениксу именно благодаря Харрисону Форду — молодой актер впечатлил Форда на съемках фильма «Берег москитов», и он порекомендовал его создателям «Последнего крестового похода».
В «Последнем крестовом походе» роль отца Инди исполнил Шон Коннери, однако Форд был недоволен кастингом. Не потому, что имел что-то против Коннери — просто разница в возрасте между актерами составляла всего 12 лет.
Форд какое-то время держал не самый приятный рекорд: самый дорогой развод в истории Голливуда. Его вторая жена Мелисса Мэтисон отсудила у него 85 миллионов долларов.
Форд проколол ухо в возрасте 55 лет. В 1997 году он обедал с друзьями Джимми Баффеттом и Эдом Брэдли, когда вдруг заметил, что он среди них единственный без серьги в ухе. В тот же день он вместе с женой отправился в магазин Claire’s Accessories это исправлять.
Фильмы Форда собрали в прокате по стране более 4,9 миллиардов долларов и более 8,9 миллиардов по всему миру. По внутренним сборам за всю историю он уступает только Сэмюэлю Л. Джексону.
Кэрри Фишер как-то рассказала, что однажды ей выдалась возможность потусить с группой The Rolling Stones, и она позвала с собой Форда. Вот только на следующий день рано утром им предстояло явиться на съемочную площадку фильма «Империя наносит ответный удар», поэтому, чтобы не страдать похмельем, они не спали всю ночь и пришли на работу все еще пьяными. Фишер утверждала, что это заметно в сцене, где принцесса Лея и Хан Соло прибывают в Облачный город — актеры постоянно улыбаются.
В титрах Форда раньше упоминали как «Харрисона Дж. Форда», чтобы не путать его с актером немого кино Харрисоном Фордом. «Дж.» ничего не значит, он просто выбрал случайную букву.
Пользователи Reddit наконец-то задали Форду вопрос, который никак не давал покоя фанатам: кто же выстрелил первым — Хан Соло или Гридо. Форд ответил лаконично: «Не знаю, и мне плевать».
В 2016 году Кэрри Фишер наконец призналась, что у них с Фордом был роман на съемках, но многие подробности о нем замалчивались. В книге «The Princess Diarist» Фишер помимо прочего упомянула инцидент, когда Форд увел ее с вечеринки пьяную и начал целовать — не самый лучший PR-ход, особенно учитывая то, что Фишер тогда было 19, а 33-летний Форд был женат и воспитывал двоих детей. Фишер заранее предупредила Форда о том, что напишет об их отношениях, но сам актер отказался комментировать роман.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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