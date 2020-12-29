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15 удивительных фактов о Майкле Джексоне

15 удивительных фактов о Майкле Джексоне (16 фото)

Автор:
29 декабря 2020 15:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   майкл джексон   музыка   факты   
786
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Майкл Джексон — один из самых известных музыкантов всех времен. Но что именно делает его таким интересным, и почему его так любят до сих пор? Вот 15 самых необычных фактов из насыщенной биографии короля поп-музыки: от покупки Marvel до исчезновений любимых питомцев певца после его смерти.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   майкл джексон   музыка   факты   
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7  комментариев
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
"Майкл Джексон один из самых известных музыкантов всех времен."
***
Всё. Дальше даже не читал.
Миша - хороший был певец. Но назвать его САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ музыкантом - это уже перебор.
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2k
александр Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
не "самый известный", а "один из самых известных". В этих словосочетаниях разный смысл.
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1
Lexx Час назад
Талантливый и легендарный...
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6k
sumrаknn Час назад
Раз он педофил и не это попало в перечень "удивительных фактов",то видимо тут нечему удивляться
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
да может он и не умер вовсе , сидит сейчас со своими ламами и слоном на каком-нибудь островке ... при таких деньгах, не так уж и сложно подобное провернуть...
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296
ays 2 часа назад
-Когда вы стлали ходить по врачам (больше всего зарабатывать) ?
- Сразу после смерти !
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