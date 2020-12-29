15 удивительных фактов о Майкле Джексоне

Майкл Джексон — один из самых известных музыкантов всех времен. Но что именно делает его таким интересным, и почему его так любят до сих пор? Вот 15 самых необычных фактов из насыщенной биографии короля поп-музыки: от покупки Marvel до исчезновений любимых питомцев певца после его смерти.
Когда Майкл Джексон был маленьким, его отец, Джо Джексон, заставлял его заниматься музыкой вместе с братьями и сестрами, причем он часто бил и порол детей, когда они путали ноты или ошибались: таким образом он хотел уберечь их от связи с уличными бандами. Однако в результате такого воспитания дети остались почти без друзей, а Майкл, хотя и стал лучшим из лучших, страдал от сильного психологического давления.
Кто-то назовет это домом мечты, кто-то — причудой, но Майкл превратил свое ранчо в дом с парком аттракционов. Там был контактный зоопарк, аттракционы, железная дорога, автодром, колесо обозрения и карусель. Ранчо он назвал Неверленд в честь дома Питера Пена. Собственность площадью в 12,14 квадратных километров обошлось Майклу в кругленькую сумму от 17 до 30 миллионов долларов, а сейчас оценивается в 100 миллионов.
На ранчо Майкла был контактный зоопарк, в котором помимо прочих животных жили две особенных ламы — Лола и Луи. Джексон иногда брал их с собой в студию звукозаписи, и однажды, в 1983 году, привел Луи на запись совместного трека с Фредди Меркьюри, фронтменом Queen. Разразился скандал, но Джексон продолжил приводить ламу на запись, что очень не нравилось Меркьюри. Говорят, что это одна из причин, почему песню так и не записали.
В 1988 году Джексон пробился через железный занавес, появившись в первой рекламе иностранного производства, показанной в Советском Союзе. Майкл много лет сотрудничал с Pepsi, которую начали продавать в СССР с 1960 года, и вместе они сняли рекламу для Советского союза. В рекламе певец исполнил песню Bad — дублировать на русский ее не стали, а вот текст перевели. После распада СССР Майкл приезжал в Россию в 1993 и 1996 годах.
В 1991 году актриса Элизабет Тейлор подарила Майклу азиатского слона за то, что певец разрешил ей сыграть свадьбу на его ранчо. Джексон назвал слона Джипси, питомец весил больше двух тонн.
27 января 1984 года на съемках рекламы Pepsi с Джексоном произошел несчастный случай — у него загорелись волосы из-за неправильно сработавшей пиротехники, и певец получил ожоги второй степени. Pepsi выплатила Майклу компенсацию во внесудебном порядке, а Майкл в свою очередь пожертвовал 1,5 миллиона долларов медицинскому центру в Калифорнии, где его лечили от ожогов. В благодарность медицинский центр Бротмана в Калифорнии назвал свое ожоговое отделение «ожоговым центром имени Майкла Джексона».
С годами внешность Джексона очень изменилась, и, пожалуй, самое кардинальное изменение — его цвет кожи. Врач Джексона заявил, что у певца было витилиго — кожное заболевание, из-за которого меняется цвет кожи, — однако у большинства людей были иные теории и догадки. Но после смерти Джексона вскрытие показало, что у него действительно было витилиго. Он также страдал от различных психических расстройств, включая дисморфию, которая, вероятно, и стала причиной столь радикальных изменений в его внешности.
В 1992 году Джексон в рамках гастролей побывал на западном побережье Африки, где его тепло встретили местные жители. Настолько тепло, что в одной деревушке на Кот-д’Ивуаре его решили сделать королем. Джексона короновали королем Сани, а вождь племени дал ему имя Майкл Джексон Амаламан Ано. Полная церемония, включая танцы и традиционные барабаны, прошла в деревне Кринджабо. На коронации Джексон был одет в традиционный костюм и подписал документы, подтверждающие его королевский титул. Некоторые утверждают, что его предки произошли из этой части мира, и что он был законным наследником племени санви. Майкл оставался королем до самой смерти. Вождь даже попросил передать им тело Джексона для официального захоронения, но просьбу отклонили, и короля похоронили в Южной Калифорнии. Несмотря на это, в его честь провели двухдневную церемонию, на которой собрались более 1000 местных жителей.
Вы наверняка помните лунную походку и суперспособность Майкла наклоняться под невероятным углом. Так вот — это все благодаря особым ботинкам. Джексону выдали патент US5255452A на обувь, которую певец использовал в знаменитом номере. В подошвах были специальные выступы, которые позволяли цепляться за сцену и наклоняться вопреки гравитации. В 2005 году Майкл пропустил оплату патента, и дизайн стал доступен широкой публике.
Все верно — помимо Барби и солдатиков для детей делали и игрушечного Майкла Джексона. В 1997 году компания Street Life выпускала куклу на европейском рынке. Кукольный Джексон был одет в костюм, в котором певец выступал в 1991 году в мировом турне «HIStory World Tour», а одна из версий куклы даже исполняла его хит Black or White. Street Life также выпустила куклу, которая пела Beat It — эта версия Джексона была одета в красный костюм.
В конце 90-х Marvel объявила о банкротстве, и Майкл попытался купить известную компанию — в основном потому, что хотел сам стать супергероем, а именно Человеком-пауком. И это была не единственная попытка певца пробиться в супергеройский мир: когда он услышал о планах снять новый фильм по франшизе «Люди-Икс», он тут же предложил свою кандидатуру на роль Профессора Икс. Однако его снова не взяли на роль.
У Майкла Джексона трое детей, но никто не знает, кто мать одного из них. Джексон женился дважды, первый раз — на дочери Элвиса, Лизе Мари Пресли, но они развелись в 1996 году. В браке с медсестрой Дебби Роу у него родились двое детей: Майкл Джозеф Джексон и дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Но у Джексона есть еще один сын — Принц Майкл Джексон II, и личность его матери остается загадкой. Известно только то, что это было суррогатное материнство.
Майкл захватил с собой в Японию шимпанзе по имени Бабблз, чем привлек внимание СМИ, и вскоре все уже называли его диснеевским персонажем, который смог подружиться с обезьянкой. С этой минуты Бабблз регулярно отправлялся с певцом на гастроли. В 2005 году, за четыре года до смерти Майкла, шимпанзе ушел на пенсию. Говорят, что Майкл не упомянул Бабблза в завещании, что многие сочли странным, поскольку Майкл часто называл Бабблза своим сыном. После смерти Майкла шимпанзе перевели в Центр больших человекообразных обезьян во Флориде.
Самым успешным годом в карьере Майкла стал год его смерти. За 12 месяцев со дня его смерти было продано около 35 миллионов копий его альбомов. После смерти певец заработал примерно 2,1 миллиарда долларов — ровно половина от 4,2 миллиардов, которые он заработал при жизни. В 2016 году Майкл заработал 825 миллионов долларов и установил рекорд, став знаменитостью с самым высоким годовым доходом. В 2018 он стал самой высокооплачиваемой умершей знаменитостью года, заработав 400 миллионов долларов.
После смерти Майкла его контактный зоопарк закрыли, и никто не знает, куда пропали экзотические животные. Многих развезли по зоопаркам или раздали частным лицам, но некоторые пропали без следа. Самое странное, что бесследно исчезли именно любимчики певца, включая слона по кличке Джипси и ненаглядных лам Майкла.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Всё. Дальше даже не читал.
Миша - хороший был певец. Но назвать его САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ музыкантом - это уже перебор.
- Сразу после смерти !