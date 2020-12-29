15 удивительных фактов о Майкле Джексоне

В 1992 году Джексон в рамках гастролей побывал на западном побережье Африки, где его тепло встретили местные жители. Настолько тепло, что в одной деревушке на Кот-д’Ивуаре его решили сделать королем. Джексона короновали королем Сани, а вождь племени дал ему имя Майкл Джексон Амаламан Ано. Полная церемония, включая танцы и традиционные барабаны, прошла в деревне Кринджабо. На коронации Джексон был одет в традиционный костюм и подписал документы, подтверждающие его королевский титул. Некоторые утверждают, что его предки произошли из этой части мира, и что он был законным наследником племени санви. Майкл оставался королем до самой смерти. Вождь даже попросил передать им тело Джексона для официального захоронения, но просьбу отклонили, и короля похоронили в Южной Калифорнии. Несмотря на это, в его честь провели двухдневную церемонию, на которой собрались более 1000 местных жителей.