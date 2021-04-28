20+ деловых котеек, занятых очень важной работой

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У всех котеек есть своя своя миссия. А некоторые из них, без шуток, заняты супер-важной работой. Есть коты-пожарные, коты-фармацевты, коты-охранники - и у этих пушистых еще много важных должностей. Группа на форуме Reddit под названием "Коты за работой" собирает фото, где деловые котейки заняты своими обязанностями.
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"Проснулся в арендованной на AirBnB комнате, а котенок хозяина пришел ко мне обниматься. Оценка 5 обеспечена"
Салем, кот из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины", красуется на красной дорожке на премьере
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