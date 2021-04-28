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Сообщество Без кота и жизнь не та 869 постов • 377 подписчиков подписаться
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20+ деловых котеек, занятых очень важной работой

20+ деловых котеек, занятых очень важной работой (31 фото)

Автор:
28 апреля 2021 12:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: забавные животные   коты   котята   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   фото   
767
31

У всех котеек есть своя своя миссия. А некоторые из них, без шуток, заняты супер-важной работой. Есть коты-пожарные, коты-фармацевты, коты-охранники - и у этих пушистых еще много важных должностей. Группа на форуме Reddit под названием "Коты за работой" собирает фото, где деловые котейки заняты своими обязанностями.

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Метки: забавные животные   коты   котята   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   фото   
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2k
V2.Smirnov 53 минуты назад
А как же кот Мостик со строительства Крымского Моста? Вот!

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443
Alexander Kolesnikov 14 минут назад
Коко-тян -шеф полиции в Тояма. Спас пожилого человека, упавшего в ирригационный канал.
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12k
Anthonyus 42 минуты назад
Фотка с котейкой за швейной машинкой понравилась :) Распечатал. Как раз в тему для нашего салона.
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491
Yeti Siberian Час назад
Коты работают?! Чаще бывает так.
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