20+ деловых котеек, занятых очень важной работой

У всех котеек есть своя своя миссия. А некоторые из них, без шуток, заняты супер-важной работой. Есть коты-пожарные, коты-фармацевты, коты-охранники - и у этих пушистых еще много важных должностей. Группа на форуме Reddit под названием "Коты за работой" собирает фото, где деловые котейки заняты своими обязанностями.