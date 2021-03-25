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30 нелепых фото питомцев, которые доказывают - с ними не соскучишься

30 нелепых фото питомцев, которые доказывают - с ними не соскучишься (31 фото)

Автор:
25 марта 2021 17:59
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   забавные животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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Жизнь с домашним питомцем - это всегда весело. Чего только стоят их забавные ежедневные выходки, которые заставляют нас смеяться до слез и любить их еще больше. Хозяева этих пушистиков поделились самыми странными и милыми фото своих красавцев. Посмотрите, и обязательно обнимите своего четвероногого друга!

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Метки: домашние животные   животные   забавные животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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