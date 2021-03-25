30 нелепых фото питомцев, которые доказывают - с ними не соскучишься

Жизнь с домашним питомцем - это всегда весело. Чего только стоят их забавные ежедневные выходки, которые заставляют нас смеяться до слез и любить их еще больше. Хозяева этих пушистиков поделились самыми странными и милыми фото своих красавцев. Посмотрите, и обязательно обнимите своего четвероногого друга!