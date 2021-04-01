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"Я кот, я так хочу": 20+ котеек, которые оказались в самых неожиданных местах

"Я кот, я так хочу": 20+ котеек, которые оказались в самых неожиданных местах (31 фото)

Автор:
01 апреля 2021 13:38
Сообщество : Животные
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   
379
31

Котейки всегда делают то, что им вздумается - и это не секрет. Они могут заснуть где захотят и сделать все, что им заблагорассудится, при этом наплевав на мнение двуногих. Иногда они оказываются в местах, в которых быть не должны - опять же, по собственному велению. В Твиттере даже есть специальная ветка, где собирают фото таких котеек. Посмотрите на эту наглую пушистость!

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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   
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BuG 4 минуты назад
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