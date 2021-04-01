Котейки всегда делают то, что им вздумается - и это не секрет. Они могут заснуть где захотят и сделать все, что им заблагорассудится, при этом наплевав на мнение двуногих. Иногда они оказываются в местах, в которых быть не должны - опять же, по собственному велению. В Твиттере даже есть специальная ветка, где собирают фото таких котеек. Посмотрите на эту наглую пушистость!