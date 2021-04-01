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Котейки всегда делают то, что им вздумается - и это не секрет. Они могут заснуть где захотят и сделать все, что им заблагорассудится, при этом наплевав на мнение двуногих. Иногда они оказываются в местах, в которых быть не должны - опять же, по собственному велению. В Твиттере даже есть специальная ветка, где собирают фото таких котеек. Посмотрите на эту наглую пушистость!
Ветка в Твиттере под названием "Места, где коты не должны быть" (“place where cat shouldn’t be”) собрала уже 700 тысяч подписчиков, которые не перестают делиться забавными фото котеек. Они спят, лежат, едят и отдыхают где хотят, руководствуясь только одним принципом: "Я - кот. Мне так удобно". Взгляните на этих пушистых и очаровательных наглецов:
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