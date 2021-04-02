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Воронежская пенсионерка собрала коноплю коровам на лекарство. Теперь ее проверяет полиция

Воронежская пенсионерка собрала коноплю коровам на лекарство. Теперь ее проверяет полиция (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 14:00
Сообщество : Жить в России
Метки: *******   видео   дело   коровы   крс   суд   сухая трава   
273
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71-летняя фермерша говорит, что знала об этом рецепте еще от своей бабушки, да и в книге по животноводству он есть. Однако для полиции это не аргумент.

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Метки: *******   видео   дело   коровы   крс   суд   сухая трава   
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18  комментариев
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58k
Опиум для народа Час назад
Мусора и сами в курсе что конопля,собранная бабкой-техническая и не содержит них"я никакой наркоты. Но этим п"дарасам же надо отчетность чем-то заполнять. Ну реально-не сажать же наркобарыг,которых они крышуют?
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426
Kasper007 Полминуты назад
Суки, лучше бы за депутатов и их детей взялись. Вот где работы непочатый край.
А то молодцы на бабушке решили оторваться.
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4k
Александр Зотов Полчаса назад
Ну, когда-то конопля действительно была сорняком
------
чего?
Её всегда активно использовали в с/х - от верёвок и одежды до масла и муки.
Под запрет она уже, емнип, годы этак в 80-е попала, а окончательно запретили "даже прикасаться" к ней (и к маку тоже) уже точно в 1990-2000х тз-за нарколыг всяких деревнеских.

Сейчас для сельхоз деятельности можно использовать несколько сортов конопли, которые не содержат тетраканнабиол, но предполагаю, что при получении лицензии голову таким фермерам всякие проверяющие органы парят знатно
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58k
Опиум для народа Александр Зотов 2 минуты назад
-"из-за нарколыг всяких деревнеских."-
-продвигать "опасность" конопли стали с подачи компаний,торгующих синтетическими тканями. А раньше ,как вы справедливо заметили, конопля была чуть ли не манной небесной,применимой чуть ли не во всех отраслях. От жратвы/лекарств до канатов/одежды(слабо поддающейся гниению).
А уж сорняком она быть не может никак. Потому как посадка конопли - самый быстрый природный метод рекультивации земель в постиндустриальных регионах. Почву она восстанавливает.
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9k
Мафусаил Полчаса назад
Полицаям похеру, им главное палку срубить...
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8k
Lev Asriev 51 минуту назад
Недавно на фишках было, аналогичный сценарий. Сосед настучал на пенсионера, увидев куст конопли. Тот ее скоту давал в каком-то виде. Приехали менты. Заставили дедка куст выдернуть. Потом взяли анализ с рук и стали шить дело. Дедок повесился...
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21k
Батончик с маком 52 минуты назад
хорошо что она булочки с маком не пекла
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746
Сергей Час назад
Менты не потерпят конкуренции.
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223
bylbatarasich Час назад
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2k
Frank Borman Час назад
Бабку посадить, однозначно. Нечего тут наркотой барыжить, совращать молодежь.
А вот если бы она завезла несколько тонн коки из Аргентины, это другое дело. Богатым то надо расслабляться в ночных клубах, а боз коки это совсем не то. И кайфа нет, и девочки не такие красивое, и шампанское не лезет в горло. Пнимать надо.
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58k
Опиум для народа Час назад
-"Зато эту траву нашли полицейские, когда проверяли все дома в округе после кражи в соседнем поселке аккумуляторов."-
-судебное решение на обыск (165 УПК) на всю деревню выписали?
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223
bylbatarasich Час назад
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4k
tamin Час назад
Знаем мы этих бабушек. А потом наркобарон...
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8k
Lev Asriev tamin 49 минут назад
Откуда знаешь? Косяки у них покупаешь, утырок?
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3k
ezhik Час назад
если это "дичка" и содержание тгк в ней мало (нужно экспертизу проводить), может ничего и не будет бабке.
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51k
InfoVoin Час назад
Ага, ну и на фига бабуле акб, ну явно по наводке прошерстили хату.
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51k
InfoVoin Час назад
Сколько же тупорылых доброжелателей, в деревне пара хат и то, найдётся какой нибудь упырь
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3k
Taf Taffus Час назад
До-до-до, конечно-конечно, верим-верим. У одного 200 кустов мака в огороде сами собой выросли, другая мешок конопли для коровок собрала.
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