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71-летняя фермерша говорит, что знала об этом рецепте еще от своей бабушки, да и в книге по животноводству он есть. Однако для полиции это не аргумент.
Пенсионерке из Новохопёрского района Воронежской области грозит серьёзный срок за несколько килограммов сухой конопли, которую она летом собрала на окраине села и заготовила для лечения коров.
Любовь Потапова объясняет: этот рецепт есть даже в справочнике лекарственных растений. Да и ее бабушка говорила: "завари, напои - и коровы будут спокойными". Особенно после отела, когда их даже подоить бывает сложно.
Сухой коноплей, которую пенсионерка хранила в мешке на чердаке, она так и не воспользовалась. Зато эту траву нашли полицейские, когда проверяли все дома в округе после кражи в соседнем поселке аккумуляторов. 4,7 килограммов травы - солидный объем, достаточный, чтобы упечь бабушку за решетку лет на десять.
Сухой коноплей, которую пенсионерка хранила в мешке на чердаке, она так и не воспользовалась. Зато эту траву нашли полицейские, когда проверяли все дома в округе после кражи в соседнем поселке аккумуляторов. 4,7 килограммов травы - солидный объем, достаточный, чтобы упечь бабушку за решетку лет на десять.
Дикая конопля в окрестностях поселка пенсионерки растет повсеместно, однако ни собирать, ни хранить ее нельзя. На Любовь Потапову завели уголовное дело, и теперь она, помимо ухода за скотом, вынуждена ездить в район давать показания. Начальник ОМВД Новохопёрского района Сергей Бондарев надеется, что правоохранительные органы проявят снисхождение, а будет ли оно и каким - решит суд. Однако Любовь Потапову больше тревожит, что станет с ее скотиной - овец и коров на подворье больше 150 голов.
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А то молодцы на бабушке решили оторваться.
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чего?
Её всегда активно использовали в с/х - от верёвок и одежды до масла и муки.
Под запрет она уже, емнип, годы этак в 80-е попала, а окончательно запретили "даже прикасаться" к ней (и к маку тоже) уже точно в 1990-2000х тз-за нарколыг всяких деревнеских.
Сейчас для сельхоз деятельности можно использовать несколько сортов конопли, которые не содержат тетраканнабиол, но предполагаю, что при получении лицензии голову таким фермерам всякие проверяющие органы парят знатно
-продвигать "опасность" конопли стали с подачи компаний,торгующих синтетическими тканями. А раньше ,как вы справедливо заметили, конопля была чуть ли не манной небесной,применимой чуть ли не во всех отраслях. От жратвы/лекарств до канатов/одежды(слабо поддающейся гниению).
А уж сорняком она быть не может никак. Потому как посадка конопли - самый быстрый природный метод рекультивации земель в постиндустриальных регионах. Почву она восстанавливает.
А вот если бы она завезла несколько тонн коки из Аргентины, это другое дело. Богатым то надо расслабляться в ночных клубах, а боз коки это совсем не то. И кайфа нет, и девочки не такие красивое, и шампанское не лезет в горло. Пнимать надо.
-судебное решение на обыск (165 УПК) на всю деревню выписали?