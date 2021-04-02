Любовь Потапова объясняет: этот рецепт есть даже в справочнике лекарственных растений. Да и ее бабушка говорила: "завари, напои - и коровы будут спокойными". Особенно после отела, когда их даже подоить бывает сложно.

Сухой коноплей, которую пенсионерка хранила в мешке на чердаке, она так и не воспользовалась. Зато эту траву нашли полицейские, когда проверяли все дома в округе после кражи в соседнем поселке аккумуляторов. 4,7 килограммов травы - солидный объем, достаточный, чтобы упечь бабушку за решетку лет на десять.