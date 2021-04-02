"Никогда. У нас ещё каждую весну и осень приходит грипп — вы тут тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры", – Приводит слова Онищенко источник со ссылкой на "РИА Новости".

Далее бывший главный санитарный врач сослался например Китая и Японии, где большинство жителей свыклись, с мыслью, что маски такая же деталь повседневного облачения, как и трусы.

"Чем они лучше нас? Они сохраняют своё здоровье!" – отметил Онищенко.

Прекрасно и полезно услышать мнение об инфекции не какого-нибудь чиновника или депутата, с техническим или гуманитарным образованием, а компетентного медика - профессионала своего дела.

Но есть один момент, помнится, что не далее как в первой декаде февраля, чуть более полутора месяцев назад, Геннадий Григорьевич не был столь категоричен. Тогда те же "РИА Новости" опубликовали его интервью под заголовком: "Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок".