Россияне никогда уже полностью не откажутся от ношения медицинских масок, они превратятся в привычный элемент культуры, уверен первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"Никогда. У нас ещё каждую весну и осень приходит грипп — вы тут тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры", – Приводит слова Онищенко источник со ссылкой на "РИА Новости".
Далее бывший главный санитарный врач сослался например Китая и Японии, где большинство жителей свыклись, с мыслью, что маски такая же деталь повседневного облачения, как и трусы.
"Чем они лучше нас? Они сохраняют своё здоровье!" – отметил Онищенко.
Прекрасно и полезно услышать мнение об инфекции не какого-нибудь чиновника или депутата, с техническим или гуманитарным образованием, а компетентного медика - профессионала своего дела.
Но есть один момент, помнится, что не далее как в первой декаде февраля, чуть более полутора месяцев назад, Геннадий Григорьевич не был столь категоричен. Тогда те же "РИА Новости" опубликовали его интервью под заголовком: "Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок".
Тогда же Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии тем, что такое решение приняли исходя из реальной обстановки, так с его слов сообщили в ТАСС
Почему же первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, так резко переобулся с рекомендательного режима, до "элемента культуры" и "маски навсегда".
Может быть, потому, что 1 апреля Верховный Суд России отказался отменять введённый из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим, как недавно сообщил корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
А что по этому поводу может сказать наш уважаемый читатель? (разумеется, без ругани и оскорблений)
Источник:
Трансляция из зала суда, если кому интересно:
Источник:
Источник:
- Пассажиры самолета, летевшего на Ибицу, подрались из-за маски
- Смелая дамочка вместо маски натянула на лицо трусы
- Академик объяснил, чем опасны маски с перчатками
- Пенсионерка из Омска вместо маски натянула на лицо трусы
- "Вы чем круче меня?": в Курганской области женщина поругалась с мэром
Понравилось19
С чего это ради они там все их стали носить?
Засунь в ж.о.п.у. себе свои маски.
И ещё, я живу СВОЕЙ жизнью, мне абсолютно насрать кто и что носит, у кого какие часы, обувь шляпы, брюки или колготки.
Реагировать на всех идиотов нет ни времени ни желания, и нервов не хватит.
- НЕТ!!! НИЗЯ!!! ВЛАСТЬ ВИНОВАТА!!!!
Вопрос - "Зачем тогда российская "власть" ведёт международные поставки вакцин??? Российская власть настолько бесчеловечна, что желает безнаказанно угробить пол мира??? Ты правда в это веришь???
Ну задай простой вопрос себе, ну хоть немножко попытайся воспользоваться тем, что дала тебе эволюция - МОЗГОМ
Реагировать на всех идиотов, соблюдающих ПДД нет ни времени ни желания и нервов не хватит.
так по твоему?))
Мойша , серьёзные люди вложились, пока не отобьют и не наварятся, не отменят.