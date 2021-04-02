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Онищенко ответил на вопрос о том, когда россиянам можно будет снять маски: "никогда"

Онищенко ответил на вопрос о том, когда россиянам можно будет снять маски: "никогда" (2 фото + 2 видео)

Автор:
02 апреля 2021 03:16
Сообщество : Пандемия
Метки: Россия   видео   маски   навсегда   онищенко   отмена   пандемия   суд   
2483
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Россияне никогда уже полностью не откажутся от ношения медицинских масок, они превратятся в привычный элемент культуры, уверен первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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Метки: Россия   видео   маски   навсегда   онищенко   отмена   пандемия   суд   
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49  комментариев
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6k
Ф Ив 5 часов назад
По сути маски это грязные тряпки, которые надеваются людьми только ради того, чтобы не оштрафовали. Всё. Уже ведь говорил один из академиков, что постоянное ношение масок приведет к развитию многих бронх-легочных заболеваний.
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107
Олег 5 минут назад
В Японии маску одевает тот, кто заболел. Сам исключает все тактильные контакты.
С чего это ради они там все их стали носить?
Засунь в ж.о.п.у. себе свои маски.
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7k
Владимир 6 минут назад
Да плевать что он там брякнул. Уже почти никто не требует маску. Из 10 магазинов может в 1-2 просят одеть у кассы.
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3k
Грустный Кот 13 минут назад
Дядя совсем больной, и ведь держат таких.
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31k
Alex 19 минут назад
Пусть этот старый хрен в жопу себе маску засунет
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7k
Natrogrii Полчаса назад
Мудло
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38k
Прораб 43 минуты назад
Этому маразматику надо гвоздь в голову забить. Сотку. Ржавый. И обоссать.
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42k
кот Час назад
подбородузники вечны!
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12k
Вася Александрович Час назад
Особенно веселят сверхб(з)дительные пенсы, ходящие в масках по самые глаза по паркам и лесам.
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12k
Вася Александрович Час назад
Он неадекват, поэтому может смело нести любую х*йню.
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3k
Shtoppi Час назад
Видимо хорошо нужные люди на масках бабло поднимают.
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
усыпите этого придурка наконец!
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5k
Николай 2 часа назад
Вот в этом то и лучше китайцы и японцы, у них это осознанный выбор, а у нас это принудительно через штрафы...
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659
Павел 2 часа назад
Мне кажется, что большинство, как и я собственно, натягивает маски, только если попросят, и не потому что уверены в их реальной эффективности, а так, из чувства приличия. Эти ограничения уже замучили всех. Эффективность всего этого исходя из личного опыта спорная. Я думаю, не я один контактировал с людьми, у которых в последствии диагностировали ковид (и чаек в гостях пили и обнимались), без последствий. Даже делал тесты тесты - и ничего. Абсолютно верю в дезинфекцию: дозаторы с антисептиками на каждом шагу - это хорошо. Гораздо эффективнее не тащить немытые руки в рот, нос и глаза. Этот масочный режим уже давно пора сворачивать. На данный момент все это уже похоже на фарс и издевательство.
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13k
sssss3 2 часа назад
Я привился, маску не ношу, не вижу в ней смысла. Зимой носил, особенно в -30 прикольно, нос не мёрзнет.
И ещё, я живу СВОЕЙ жизнью, мне абсолютно насрать кто и что носит, у кого какие часы, обувь шляпы, брюки или колготки.
Реагировать на всех идиотов нет ни времени ни желания, и нервов не хватит.
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30
levikus sssss3 Час назад
Привился, удачи и здоровье в будущем, в старости. У меня ощущение от нашей вакцины двоякое. Что это вдруг власть имущая стала заботиться о своем народе, когда всюду и везде старается как можно скорее избавиться от стариков, примеры приводить не надо. Люди включите голову.
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13k
sssss3 levikus 55 минут назад
- А если раскинуть мозгами???? Ну просто хоть немного поразмыслить???
- НЕТ!!! НИЗЯ!!! ВЛАСТЬ ВИНОВАТА!!!!
Вопрос - "Зачем тогда российская "власть" ведёт международные поставки вакцин??? Российская власть настолько бесчеловечна, что желает безнаказанно угробить пол мира??? Ты правда в это веришь???
Ну задай простой вопрос себе, ну хоть немножко попытайся воспользоваться тем, что дала тебе эволюция - МОЗГОМ
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30
levikus sssss3 Полчаса назад
Вы сами похоже верите зомбоящику, а с кем нибуть разговаривали, кто из зарубежа поставил нашу вакцину? И наверное верите процентам на выборах, хотя ни одного протокола счетной комиссии не видели. ТВ и интернет наше все
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1k
Константин sssss3 19 минут назад
... и еще, я живу СВОЕЙ жизнью, мне абсолютно насрать, кто едет на зеленый свет, на правила правой руки и правила парковки, вообще на все ПДД.
Реагировать на всех идиотов, соблюдающих ПДД нет ни времени ни желания и нервов не хватит.

так по твоему?))
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384
Юрий 2 часа назад
Даже предполагать нет смысла. По сути это цаки для поцаков. Смысла в них почти никакого, особенно если носить на подбородке. А для дрессуры хорошо.
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2k
Raven White 2 часа назад
Да давайте сразу в никабы оденемся, чё уж мелочиться?!
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2k
Natural Selection 2 часа назад
Онищенко едет в Кащенко
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4k
sibull 2 часа назад
Ипанутым нет покоя.
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540
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Изя- когда отменят масочный режим?
Мойша , серьёзные люди вложились, пока не отобьют и не наварятся, не отменят.
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12k
Вася Александрович Алксандр Шевченко Час назад
А ещё дико поднялась индустрия антисептиков. Уже целый ритуал сформировался у быдла - первым делом в любом месте с умным видом обливают себе руки этим говном с понтом умные и ответственные.
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−11
Анатолий Печенин 4 часа назад
Этому мудаку маску и все вакцины(плашмя) надо в ...опу запихнуть!
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