Ну что, готовы к новой порции упоротых животин? Австралия на это дело никогда не скупится сейчас и не скупилась раньше. Огромный пришибленный кенгуру с «копытами» на ногах? А почему бы, собственно, и да!
Животину звали прокоптодон, и она произвела неизгладимое впечатление на прибывших в Австралию человеков. 3 метра роста, более 200 килограмм веса уже сами по себе привлекали внимание людей, так к этой махине ещё и странную голову накрутили. Представьте себе стандартное личико кенгуру, а теперь тресните по его морде лопатой. Получите нашего героя.
Ну а с конечностями оказались полные непонятки. Передние лапки, мощные и подвижные, заканчивались несколькими длинными когтями. Ноги так и вовсе имели по одному широкому пальцу с огромным когтем. По своему строению он больше походил на копыто, чем на нормальный палец.
Ноги служили животине не только средством передвижения, но и обороны. Если хорошенько прописать этими когтями-копытами по морде мегалании (хищной 5-метровой ящерице), сумчатому льву, крокодилу или папуасам с палками — все они быстро потеряют всякое желание развивать конфликт.
А ещё когти на лапках были полезны при добыче пищи. Судя по широким костям челюсти и солидным зубкам, жевал наш кенгуру-переросток жесткие побеги и листья засухоустойчивых растений. В свою очередь длинные передние конечности помогали срывать съедобную зелень с ветвей деревьев.
Только вот даже таким продвинутым животным не удалось справиться с людьми. Достоверно неизвестно, как именно гомосапиенсы уничтожили богатую популяцию кенгуру-переростков, но 18 тысяч лет назад их не стало. Может быть, мы просто перебили их всех до последнего, а может их уничтожили экологические изменения, созданные людьми. Так или иначе, от уникальных животин остались лишь кости, да страшные сказки австралийцев о злом и длинноруком кенгуру-убийце.
Источник:
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