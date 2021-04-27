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Прокоптодон: Кенгуру-великан с мордой медведя и «копытами». В прошлом Австралия была ещё страшнее

Прокоптодон: Кенгуру-великан с мордой медведя и «копытами». В прошлом Австралия была ещё страшнее (5 фото)

Автор:
27 апреля 2021 19:56
Метки: животные   интересно   факты   
614
5

Ну что, готовы к новой порции упоротых животин? Австралия на это дело никогда не скупится сейчас и не скупилась раньше. Огромный пришибленный кенгуру с «копытами» на ногах? А почему бы, собственно, и да!

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Метки: животные   интересно   факты   
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8  комментариев
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16k
Егор 3 часа назад
Отмазка с климатическими изменениями не катит. Эти кенгуру спокойно переживали ледниковые периоды каждые 50-70 тыс. лет, а тут их внезапно подкосило? А с ними еще двухтонных вомбатов (дипротодонов), 5-метровых черепах (миоланий), сумчатых львов, 200-килограммовых гусей, 9 видов страусов моа и, вообще, 90% всех самых крупных животных. И все это в течении 200-300 лет после высадки человека на континент...
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Никита 2 часа назад
Автор,благодарю прочитал с удовольствием.Не знал об этом "Гулливере".
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