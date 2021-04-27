Только вот даже таким продвинутым животным не удалось справиться с людьми. Достоверно неизвестно, как именно гомосапиенсы уничтожили богатую популяцию кенгуру-переростков, но 18 тысяч лет назад их не стало. Может быть, мы просто перебили их всех до последнего, а может их уничтожили экологические изменения, созданные людьми. Так или иначе, от уникальных животин остались лишь кости, да страшные сказки австралийцев о злом и длинноруком кенгуру-убийце.