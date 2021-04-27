Супермодель стала объектом для насмешек известной полной комедиантки

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Австралийская блогерша стала известна по всему миру, как пародист на известные фотографии звёзд. На этот раз "жертвой" стала горячая красотка Эмили Ратаковски.
Эмили Ратаковски предстаёт перед поклонниками полностью обнажённая, лишь прикрывшись рукой и цветком. А комедиантка Селеста Барбер не растерялась и с минимумом реквизита повторила фотосессию. За исключением того, что вместо одного цветка использовала целый куст.
Селеста подписала фотографию: "Здесь должен быть текст о феминизме и расширении прав и возможностей женщин".
Поклонникам очень понравилась новая пародия комика, а также шутливая подпись, которая высмеивает Ратаковски, называющую себя феминисткой.
"Мне нравится, как вы подчеркиваете абсурдность образов известных женщин";
"Спасибо, что напомнили нам, как мы в основном выглядим";
"Не знаю, что меня больше всего рассмешило – фотография или подпись. Селеста, ты лучшая!"
"Эмили при любой возможности обнажается в сети и называет это феминизмом".
И это не первая пародия на известных моделей. Недавно Селеста Барбер подражала Белле Хадид и Хейли Бибер.
Поклонникам очень понравилась новая пародия комика, а также шутливая подпись, которая высмеивает Ратаковски, называющую себя феминисткой.
"Мне нравится, как вы подчеркиваете абсурдность образов известных женщин";
"Спасибо, что напомнили нам, как мы в основном выглядим";
"Не знаю, что меня больше всего рассмешило – фотография или подпись. Селеста, ты лучшая!"
"Эмили при любой возможности обнажается в сети и называет это феминизмом".
И это не первая пародия на известных моделей. Недавно Селеста Барбер подражала Белле Хадид и Хейли Бибер.
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Ну и где в ее кривлянии ты нашел пародию?
Завидую вам и вашим длинноногим дамам, но все таки оскорблять женщин, тем более из-за внешности, нехорошо.
Нормальная женщина, нашла свою нишу и зарабатывает деньги пародируя звезд и гламурных дамочек. Имеет на это полное право.
Но вдруг успешные, атлетичные и невоспитанные юноши из России обрушили на нее свой гнев.
Хотя собственно, чем она так вас обидела?