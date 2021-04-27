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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4836 постов • 663 подписчика подписаться
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Супермодель стала объектом для насмешек известной полной комедиантки

Супермодель стала объектом для насмешек известной полной комедиантки (4 фото)

Автор:
27 апреля 2021 15:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Селеста Барбер   Эмили Ратаковски   красивые девушки   модель   пародия   шоу бизнес   
3748
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Австралийская блогерша стала известна по всему миру, как пародист на известные фотографии звёзд. На этот раз "жертвой" стала горячая красотка Эмили Ратаковски.

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Метки: Селеста Барбер   Эмили Ратаковски   красивые девушки   модель   пародия   шоу бизнес   
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27  комментариев
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892
Евгений 2 часа назад
Жирная баба, которая не хочет заниматься собой, из зависти истекает ядом :)
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34
Племянник Путина 2 минуты назад
лютая мерзость.
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14k
vikklu 3 минуты назад
Жиробасина завидует.
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59
ivan 5 минут назад
А где юмор то? Просто злобная жируха люто завидует красивых девчонкам.
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−107
мать вашу, ублюдки 14 минут назад
fu mlya
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9k
Голос Вселенной 19 минут назад
Крайнюю фотку лучше было сделать на базаре где-нибудь в Ташкенте... Смотрелось бы более колоритно...
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36k
dima423 23 минуты назад
мало того что это не смешно...это еще и противно...одно слово - дура)
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4k
Свирепый Бамбр 23 минуты назад
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
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5k
Эх, Вася, Вася 40 минут назад
Я вот вижу плюсы в том, что люди демонстрируют красивое тело, это стимулирует нас следить за собой, заниматься спортом, больше двигаться и меньше жрать. А смысл таких вот инсталляций от бесформенных бодипозитивчиц? Посмотреть. Успокоиться: мол, не я один такой? И дальше наматывать метры от дивана до холодильника.
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245
Mazafacka 51 минуту назад
А где чувство юмора то?
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408
Костя Шапкин Час назад
Опять мудацкое название поста. Никого она не высмеивает и не насмехается. Просто пародирует с хорошим чувством юмора. И не смейте трогать Эмили Ратаковски - она прекрасна!
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8k
Lev Asriev Костя Шапкин Полчаса назад
Паро дия произведение искусства, имеющее целью создание у читателя (зрителя, слушателя) комического эффекта за счёт намеренного повторения уникальных черт уже известного...

Ну и где в ее кривлянии ты нашел пародию?
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8k
Lev Asriev Час назад
Давайте называть вещи своими именами- не "известная комедиантка" а "забившая на себя, неухоженная бабеха без комплексов"
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9k
harlamov Час назад
Что за успешные атлеты в комментариях?
Завидую вам и вашим длинноногим дамам, но все таки оскорблять женщин, тем более из-за внешности, нехорошо.
Нормальная женщина, нашла свою нишу и зарабатывает деньги пародируя звезд и гламурных дамочек. Имеет на это полное право.
Но вдруг успешные, атлетичные и невоспитанные юноши из России обрушили на нее свой гнев.
Хотя собственно, чем она так вас обидела?
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1k
Eugene harlamov Час назад
Каникулы наверное.
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7k
Wollas Час назад
А чё у этой жиробасины, на втором фото, палки из жопы торчат, это норма?
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39k
Андрей Бертон Час назад
Ни рожи не кожи. А хочет выехать на именах более известных моделей. И заметьте использует только обнажённую. Вот так всегда, полные кричат про духовность и при первой возможности показывают сиськи.
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5k
insaider Час назад
Жирные атакуют!
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3k
Max Lu Час назад
опять про неё тут. уже самому отбитому должно стать не смешно. в первый раз может улыбнёт, но на этом и стоит заканчивать
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9k
Kostick 2 часа назад
отвратная жыробасиха. впрочем цирк уродов всегда пользовался популярностью..
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