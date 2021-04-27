Супермодель стала объектом для насмешек известной полной комедиантки

Селеста подписала фотографию: "Здесь должен быть текст о феминизме и расширении прав и возможностей женщин".



Поклонникам очень понравилась новая пародия комика, а также шутливая подпись, которая высмеивает Ратаковски, называющую себя феминисткой.



"Мне нравится, как вы подчеркиваете абсурдность образов известных женщин";

"Спасибо, что напомнили нам, как мы в основном выглядим";

"Не знаю, что меня больше всего рассмешило – фотография или подпись. Селеста, ты лучшая!"

"Эмили при любой возможности обнажается в сети и называет это феминизмом".



И это не первая пародия на известных моделей. Недавно Селеста Барбер подражала Белле Хадид и Хейли Бибер.