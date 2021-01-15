Пародии на знаменитостей в Инстаграме от австралийского комика Селесты Барбер

Селеста Барбер - блогер, комик, актриса, писатель. Женщина, которая откровенно смеется над "стандартами красоты" и иронично тыкает палочкой в так называемый гламур. В соцсетях ее называют королевой пародии - и действительно, изображать звезд и знаменитостей у нее получается просто отлично!
В прошлом году Селеста Барбер добилась очень многого. Bloomberg пишет, что сбор средств в Facebook, который она запустила еще в январе 2020 года, в конечном итоге принес более 37 миллионов долларов и был использован для борьбы с последствиями лесных пожаров в Австралии.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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