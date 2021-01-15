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Пародии на знаменитостей в Инстаграме от австралийского комика Селесты Барбер

Пародии на знаменитостей в Инстаграме от австралийского комика Селесты Барбер (41 фото)

Автор:
15 января 2021 13:15
Сообщество : Юмор
Метки: Антигламур   Селеста Барбер   Юмор   блогер   комик   пародии   пародии на знаменитостей   приколы   
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Селеста Барбер - блогер, комик, актриса, писатель. Женщина, которая откровенно смеется над "стандартами красоты" и иронично тыкает палочкой в так называемый гламур. В соцсетях ее называют королевой пародии - и действительно, изображать звезд и знаменитостей у нее получается просто отлично!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Антигламур   Селеста Барбер   Юмор   блогер   комик   пародии   пародии на знаменитостей   приколы   
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14k
Граммар-наци 45 минут назад
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anton.s.davydov 9 минут назад
Пока подобных жиробасин будут лайкать, здоровая норма неуклонно будет смешаться в сторону выродков и ожирения
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Viktor 17 минут назад
Ежели своего ничего нет, ни ума, ни фигуры, ни таланта - можно обезьянничать!
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3k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Вах! Какой женщин! Есть на что приятно посмотреть!
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6k
Lev Asriev Полчаса назад
Забавно, но даже не открывая пост, я был уверен, что это неухоженная свиноматка с целлюлитом и пузом.
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1k
Владимир Полчаса назад
С юмором у меня впорядке, но то что показано здесь, нифига не смешно, вижу лишь что у бабы куча свободного времени и мало мозгов
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Пристрелите нахер эту свиноматку!
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1k
Lovels Travel 39 минут назад
Пародия на австралийского комика Селесту Барбер
Пародия на австралийского комика Селесту Барбер
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11k
Serg2001 43 минуты назад
Забавная тётя!.. ))
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14k
Граммар-наци 45 минут назад
Тупая жирная корова сходит с ума?
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8k
Kostick 50 минут назад
вроде и не старая, но так себя запустить?
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