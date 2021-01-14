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8 очень красивых преступников и преступниц

8 очень красивых преступников и преступниц (9 фото)

Автор:
14 января 2021 18:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Популярность   знаменитости   люди   модели   преступление   слава   шоу бизнес   
1959
9
Когда говорят слово "заключенный" перед глазами встает образ устрашающего персонажа из страшилок, а уж никак не горячего красавчика из девичьих грез.
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Метки: Популярность   знаменитости   люди   модели   преступление   слава   шоу бизнес   
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Автор,более внимательно переводи спизженный материал
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2k
leto2016 24 секунды назад
8 очень красивых преступников и преступниц
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281
Старичок 23 минуты назад
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99
Евгений Полчаса назад
Наркоманок из них сразу видно. В Контакте полно российских зэчек, причем молодых и симпатичных. Они откровенно пишут и по честному, что сейчас мол сижу, давай поперипываемся и познакомимся как выйду, но пока грев нужен, посылки с печеньем и прочим. Бывали истории когда и контроллеры и даже начальник зоны на зэчках женились
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4k
PEDRO_II Евгений 10 минут назад
С начала нужно познакомиться, а потом поперипывааеться.
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34k
parallax 51 минуту назад
Чем красивый перступник отличается от некрасивого? Та же мразь, только в другой оболочке.
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4k
Olga Raudis 57 минут назад
Говорят: сила есть - ума не надо. Продолжу: есть краса - ума не надо. А заодно и совести...
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49k
smakido Час назад
А красивые где ( кроме Алмазовой) ?!
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18k
Вишенка Крокодилова Час назад
"стал активно работать моделью и полностью завязал с модельным прошлым" - сломало мне мозг.
А вообще, сомневаюсь в этичности подобных постов.
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13k
minimalism Автор поста Вишенка Крокодилова 49 минут назад
опечатка, спасибо, что сказали, исправлено. конечно же с преступным прошлым)
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38k
Александр minimalism Полчаса назад
Это же он у бузовой в клипе снялся вроде
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13k
minimalism Автор поста Александр 53 секунды назад
Возможно он, да
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