8 очень красивых преступников и преступниц

Когда говорят слово "заключенный" перед глазами встает образ устрашающего персонажа из страшилок, а уж никак не горячего красавчика из девичьих грез.
Или, например, фото красивой девушки тоже сложно представить на стенде "разыскивается". Личные дела полиции - это, обычно, просто сборник безрадостных угрожающих лиц, со шрамами и злобным взглядом.
Но что же это за правило, из которого нет исключения?
Вот очень даже сексуальные представители преступного мира, которые попали за решетку.
Но что же это за правило, из которого нет исключения?
Вот очень даже сексуальные представители преступного мира, которые попали за решетку.
Джульетта Алмазова
Под таким вот романтичным псевдонимом скрывается Дарья Чернавина, начинающая модель. Славу ей принесла не ее работа, а вооруженный грабеж в Нижнем Новгороде.
Алмазова вооружилась пневматическим пистолетом, ворвалась в организацию по микрозаймам и, стреляя по камерам, потребовала отдать ей деньги из касс. Ей досталось аж сто тысяч рублей и как-то даже и непонятно, а зачем это все нужно было.
Алмазова вооружилась пневматическим пистолетом, ворвалась в организацию по микрозаймам и, стреляя по камерам, потребовала отдать ей деньги из касс. Ей досталось аж сто тысяч рублей и как-то даже и непонятно, а зачем это все нужно было.
×
Лорена Тавера
Эта девушка, между прочим, обладательница титула "Мисс Эль-Пасо". И попалась она совершенно глупо, на собственной жадности и малодушии. Так еще и оправдалась так по-идиотски, что стыдно за нее.
Лорена попалась на краже рубашки за 69 долларов. Когда ее поймали за руку и вызвали полицию, то Тавера объяснила, что рубашка угодила в ее сумочку случайно.
Часто вам в сумки падают предметы одежды?
Лорена попалась на краже рубашки за 69 долларов. Когда ее поймали за руку и вызвали полицию, то Тавера объяснила, что рубашка угодила в ее сумочку случайно.
Часто вам в сумки падают предметы одежды?
Шон Кори
Этот странный персонаж был задержан за избиение репортера теннисной ракеткой. Напав на несчастного он громко кричал, что "ненавидит Fox News". Потом отобрал у несчастного микрофон и засунул его себе в трусы. А потом снова напал на него, но уже с вышеупомянутой ракеткой. Очень странный повод для нападения, но это хотя бы интереснее, чем рубашка упавшая в сумку.
Фото с протокола угодило в социальные сети, где сотни девушек начали фанатеть от Шона.
Фото с протокола угодило в социальные сети, где сотни девушек начали фанатеть от Шона.
Линдсей Эванс
Эванс решила, что так как она "Мисс Тинейджер" Луизианы, то она вполне себе может позволить отужинать с друзьями в ресторане на 46 баксов и просто уйти, высоко подняв голову.
Правда, вот незадача, красотка забыла в заведении сумочку и решила за ней вернуться, не подумав, что администрация уже вызвала полицию. Ну и вишенкой на торте стал пакетик марихуаны, а этой самой сумочке.
Потрясающая самоуверенность.
Правда, вот незадача, красотка забыла в заведении сумочку и решила за ней вернуться, не подумав, что администрация уже вызвала полицию. Ну и вишенкой на торте стал пакетик марихуаны, а этой самой сумочке.
Потрясающая самоуверенность.
Тони Ли Хопкинс
На фотографии из полицейского участка мы видим очень даже симпатичную, хоть и сильно накрашенную девушку. Ее забрали в участок после рейда полиции по стриптиз-барам из-за нарушений закона, регламентирующего этот бизнес.
Ли Хопкинс оказалась стриптизершей и яркий макияж обусловлен тем, что "взяли" ее прямо, так сказать, на посту.
Ли Хопкинс оказалась стриптизершей и яркий макияж обусловлен тем, что "взяли" ее прямо, так сказать, на посту.
Меган Симмонс
Барышня решила не мелочиться и сесть пьяной за руль. После ареста ее фото в тюремной робе моментально разлетелось по интернету и сделало ее знаменитой. Юзеры отмечали как сильно контрастирует ее одежда и внешность - томный взгляд, чувственные губы.
Она показалась многим настолько красивой, что ее фото даже украли несколько интернет-ресурсов, с целью рекламы.
Она показалась многим настолько красивой, что ее фото даже украли несколько интернет-ресурсов, с целью рекламы.
Джереми Микс
Он стал очень известным после того, как на странице полицейского департамента на Facebook вышел отчет об успешно проделанной работе и к нему прикрепили фото пойманного Микса.
Джереми промышлял грабежом, будучи участником банды, а судьбоносный арест принесло ему незаконное хранение оружия.
Под фотографии Микса сначала рекой потекли лайки, а потом модельные агентства начали на него охоту и свой первый контракт он подписал еще будучи за решеткой.
По окончании 27 месяцев заключения он стал активно работать моделью и полностью завязал с преступным прошлым.
Джереми промышлял грабежом, будучи участником банды, а судьбоносный арест принесло ему незаконное хранение оружия.
Под фотографии Микса сначала рекой потекли лайки, а потом модельные агентства начали на него охоту и свой первый контракт он подписал еще будучи за решеткой.
По окончании 27 месяцев заключения он стал активно работать моделью и полностью завязал с преступным прошлым.
Стефани Бодуа
Когда ее задержали ей исполнился 21 год. А вот краж со взломом, на ее счету было в два раза больше. А еще у нее было незарегистрированной оружие и не одно. Девушка действовала не одна, она, в обмен на сексуальные услуги, просила о помощи парней от 15 до 17 лет.
Абсолютно все, от полиции до журналистов признают красоту девушки, так что молодых парней легко понять.
Абсолютно все, от полиции до журналистов признают красоту девушки, так что молодых парней легко понять.
Источник:
Ссылки по теме:
- Райан Рейнольдс сдал тест на коронавирус перед съемками нового фильма
- Знаменитости, которые поменяли фамилии ради карьеры
- Самые красивые пары советских актеров
- Почему Илон Маск назвал седьмого сына X Æ A-12?
- Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее назвать уже сложно
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...
А вообще, сомневаюсь в этичности подобных постов.