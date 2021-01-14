8 очень красивых преступников и преступниц

Когда ее задержали ей исполнился 21 год. А вот краж со взломом, на ее счету было в два раза больше. А еще у нее было незарегистрированной оружие и не одно. Девушка действовала не одна, она, в обмен на сексуальные услуги, просила о помощи парней от 15 до 17 лет.

Абсолютно все, от полиции до журналистов признают красоту девушки, так что молодых парней легко понять.