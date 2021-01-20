Оказались не нужны: актриса решила отдать своих детей в детдом

Известная 29-летняя китайская актриса и модель Чжэн Шуан со своим возлюбленным Чжаном Хенгом (да-да, не перепутайте Чжэн и Чжан) решили завести детей, но чтобы не испортить карьеру девушки, они воспользовались суррогатным материнством.
В Китае суррогатное материнство запрещено, потому что считается, что это нарушает права женщин и является "пренебрежением к жизни". А вот в США в некоторых штатах оно разрешено, поэтому будущие суррогатные матери были найдены именно там.
После необходимых процедур сразу две американки забеременели, а Чжэн и Чжан стали жить поживать, да детишек ждать.
Однако счастье не продлилось долго – китайцы так сильно поссорились, что актрисе нерождённые дети стали не нужны.
После необходимых процедур сразу две американки забеременели, а Чжэн и Чжан стали жить поживать, да детишек ждать.
Однако счастье не продлилось долго – китайцы так сильно поссорились, что актрисе нерождённые дети стали не нужны.
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В китайских СМИ опубликовали переписку отцов пары и голосовые сообщения от Чжэн, где она предлагает суррогатным матерям сделать аборты (и это на 7 месяце!). Либо после рождения отдать их в приют.
Чжан Хенг же был не согласен на это, поэтому уехал в США, чтобы присутствовать при рождении своих малышей.
Чжан Хенг же был не согласен на это, поэтому уехал в США, чтобы присутствовать при рождении своих малышей.
В сети появились американские свидетельства о рождении, выданные в штатах Колорадо и Невада. Там указано, что мальчик родился 19 декабря 2019 года, а девочка - 4 января 2020 года. И их родителями являются Чжэн и Чжан.
Сейчас мужчина уже больше года остается с маленькими детьми на руках в США, потому что у него проблема с визой. Чтобы покинуть страну с детьми ему нужно согласие матери, которое она отказывается давать.
Доказательства чудовищного поведения актрисы уже посмотрело более 1,5 млрд человек! Её осудила общественность, а бренд Prada разорвал с ней всё отношения, хотя контракт заключили только в начале января.
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вон Тодоренко одну фразу ляпнула не подумавши, а сразу сколько всего (в контрактах и имидже) потеряла
а здесь решила от детей по переписке отказаться.
думаю, что в ближайшее время исчезнет одна актриса и одна модель..и появится еще одна китайская никто-тёлка
Да-да, не перепутайте с Джеки Чаном
И не перепутайте с Чек Инжайном
П.С. Продукт ( а по сути биомусор ) своего времени .
В данном случае, какая бы ни была причина, баба ведёт себя безответственно и своё наказание она ещё получит. Детей жалко - детям нужна мать. И пусть у отца есть все возможности сделать жизнь детей счастливой и обеспеченной, отсутствие матери отразится на психике и воспитании.