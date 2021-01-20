Оказались не нужны: актриса решила отдать своих детей в детдом

В Китае суррогатное материнство запрещено, потому что считается, что это нарушает права женщин и является "пренебрежением к жизни". А вот в США в некоторых штатах оно разрешено, поэтому будущие суррогатные матери были найдены именно там.



После необходимых процедур сразу две американки забеременели, а Чжэн и Чжан стали жить поживать, да детишек ждать.

Однако счастье не продлилось долго – китайцы так сильно поссорились, что актрисе нерождённые дети стали не нужны.