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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4549 постов • 637 подписчиков подписаться
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Оказались не нужны: актриса решила отдать своих детей в детдом

Оказались не нужны: актриса решила отдать своих детей в детдом (7 фото)

Автор:
20 января 2021 14:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Чжэн Шуан   актриса   дети   кино   модель   суррогатное материнство   шоу бизнес   
2648
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Известная 29-летняя китайская актриса и модель Чжэн Шуан со своим возлюбленным Чжаном Хенгом (да-да, не перепутайте Чжэн и Чжан) решили завести детей, но чтобы не испортить карьеру девушки, они воспользовались суррогатным материнством.
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Метки: Чжэн Шуан   актриса   дети   кино   модель   суррогатное материнство   шоу бизнес   
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1k
Fara Zolkin Час назад
С..а, парень молодец! Горжусь!
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246
Игорь Меншиков 21 минуту назад
правильно нехрен ей контракты,пусть на панель идет
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86k
Дмитрий Полчаса назад
Стервоза теперь будет до конца жизни изгоем , а отец героем .
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376
tm Дмитрий 13 минут назад
Безработным изгоем.
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217
Max Davidoff Полчаса назад
совсем эта девуля не следит за медиа-пространством
вон Тодоренко одну фразу ляпнула не подумавши, а сразу сколько всего (в контрактах и имидже) потеряла
а здесь решила от детей по переписке отказаться.
думаю, что в ближайшее время исчезнет одна актриса и одна модель..и появится еще одна китайская никто-тёлка
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275
Александр Поляков Полчаса назад
такие же оказывается суки как и наши
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21k
Vazari Полчаса назад
Мало того, что они традиционным способом размножаются так, что кролики в а.х.у.е, так они еще и суррогатный теперь освоили....
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2k
Свирепый Бамбр 38 минут назад
"Чжэн Шуан со своим возлюбленным Чжаном Хенгом (да-да, не перепутайте Чжэн и Чжан)"
Да-да, не перепутайте с Джеки Чаном
"Чжэн Шуан со своим возлюбленным Чжаном Хенгом (да-да, не перепутайте Чжэн и Чжан)" Да-да, не перепутайте с Джеки Чаном И не перепутайте с Чек Инжайном

И не перепутайте с Чек Инжайном
"Чжэн Шуан со своим возлюбленным Чжаном Хенгом (да-да, не перепутайте Чжэн и Чжан)" Да-да, не перепутайте с Джеки Чаном И не перепутайте с Чек Инжайном
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24k
MatveiVainrub 51 минуту назад
Зжечь Ведьму !!!
П.С. Продукт ( а по сути биомусор ) своего времени .
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11k
Serg2001 57 минут назад
"Стерва" понятие международное...
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10k
Евгений Час назад
Каким бы популярным ни был человек - внутри он может быть полным говном. Это надо понимать, чтобы потом не разочаровываться. Свежий пример - Ефремов.
В данном случае, какая бы ни была причина, баба ведёт себя безответственно и своё наказание она ещё получит. Детей жалко - детям нужна мать. И пусть у отца есть все возможности сделать жизнь детей счастливой и обеспеченной, отсутствие матери отразится на психике и воспитании.
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49k
smakido Час назад
" Она была актрисою и даже за кулисами играла роль, а зрителей все нет!...."
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−47
Сергей Час назад
Сейчас набегут моралфаги, с осуждением
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Вот что за радость копаться в чужом грязном белье?
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3k
Alexbux1 Час назад
Оказались не нужны: актриса решила отдать своих детей в детдом
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1k
Andrey Час назад
тэкс, не понял, а в Китае уже традиционным способом размножаться запрещено совсем?
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2k
Leo Andrey 19 минут назад
Письку не хочет растягивать да и некогда наверное ей
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48
Племянник Путина Час назад
Чжану Хенгому надо позвонить Джеки Чану, он этой Чжэн Шуан лещей раздаст и согласие у мужа появиться достаточно быстро.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Да какая же это актиса:сука безчувственная,расстрелять нахер
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9k
Алексей Час назад
Блэ ди на
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9k
Алексей Час назад
[мат]
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