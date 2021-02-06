Потрясающие фотографии молодой Ким Бейсингер, 1970-е годы

Актриса Ким Бейсингер, провозглашенная секс-символом 1980-х и 1990-х, начинала свой путь в шоу-бизнес в модельном агентстве Ford Modeling Agency. Карьера фотомодели была очень успешной - достаточно взглянуть на эти фотографии. Но все-таки хорошо, что на этом Ким не остановилась, и в середине 70-х отправилась в Лос-Анджелес покорять Голливуд.
Ким Бейсингер сыграла в нескольких телефильмах, а затем состоялся ее полнометражный дебют в драме "Тяжелая страна" (1981 г.). Слава, известность и любовь миллионов зрителей пришли к актрисе благодаря роли девушки Бонда в картине "Никогда не говори "никогда" (1983 г.),
Впоследствии она получила номинацию на премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Самородок" (1984 г.), снялась в эротической драме "9½ недель" (1986 г.) и сыграла в фильме Тима Бертона "Бэтмен" (1989 г.), который стал самым кассовым фильмом в ее карьере.
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За роль роковой женщины в фильме "Секреты Лос-Анджелеса" (1997 г.) Бейсингер получила премию Оскар за лучшую женскую роль второго плана. Среди других ее фильмов - "Никакой пощады" (1986 г.), "Свидание вслепую" (1987 г.), "Высокая мода" (1994 г.), "Я мечтала об Африке" (2000 г.), "Восьмая миля" (2002 г.), "Дверь в полу" (2004 г.), "Сотовый" ( 2004 г.), "Охранник" (2006 г.), "Забойный реванш" (2013 г.) и "На пятьдесят оттенков темнее" (2017 г.).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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