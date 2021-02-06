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Потрясающие фотографии молодой Ким Бейсингер, 1970-е годы

Потрясающие фотографии молодой Ким Бейсингер, 1970-е годы (40 фото)

Автор:
06 февраля 2021 13:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ким Бейсингер   актриса   женская красота   знаменитости   знаменитости в молодости   модель   шоу бизнес   
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Актриса Ким Бейсингер, провозглашенная секс-символом 1980-х и 1990-х, начинала свой путь в шоу-бизнес в модельном агентстве Ford Modeling Agency. Карьера фотомодели была очень успешной - достаточно взглянуть на эти фотографии. Но все-таки хорошо, что на этом Ким не остановилась, и в середине 70-х отправилась в Лос-Анджелес покорять Голливуд.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ким Бейсингер   актриса   женская красота   знаменитости   знаменитости в молодости   модель   шоу бизнес   
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74k
Броненосец Потелкам Час назад
Любимая актриса.
В 80-90 была очень популярна такая прическа
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70k
Смешная собачка. 5 минут назад
Мне нравятся брюнетки
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7k
Cornho Час назад
И что прям такого потрясающего в этих фотографиях?
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