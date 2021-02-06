Потрясающие фотографии молодой Ким Бейсингер, 1970-е годы

За роль роковой женщины в фильме "Секреты Лос-Анджелеса" (1997 г.) Бейсингер получила премию Оскар за лучшую женскую роль второго плана. Среди других ее фильмов - "Никакой пощады" (1986 г.), "Свидание вслепую" (1987 г.), "Высокая мода" (1994 г.), "Я мечтала об Африке" (2000 г.), "Восьмая миля" (2002 г.), "Дверь в полу" (2004 г.), "Сотовый" ( 2004 г.), "Охранник" (2006 г.), "Забойный реванш" (2013 г.) и "На пятьдесят оттенков темнее" (2017 г.).