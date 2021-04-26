Кстати, о последнем, тут шахтёр проявляет настоящую ловкость рук. Животинки питаются кореньями, но кроме того они с удовольствием жуют свежую травку, не покидая норы! Фокус, до которого догадался цокор, прост — он пропалывает траву наоборот. Если мы вытягиваем сорняки вверх, то он тянет их за корешки вниз. То, что сразу не съедается, животины припасают на зиму. На складе провианта может скопиться до 8 килограммов всякой веганской пищи.