Это крот? Это землеройка? Нет, это цокор! Что, не слышали о таком? А зря! Своими ноготочками он сведет с ума любую маникюрщицу. Его подрывная деятельность вызывает экстаз у шахтёров и архитекторов. А своей любовью к свежим посевам он подорвет пятую точку всем садоводам-огородникам. Короче, прикольная животина — щас расскажем.
Сразу обозначу, к кротам маленький шахтер не относится никоим образом. Его ближайшая родня — грызуны: слепыши и голые землекопы. Однако в отличие от своих собратьев, цокор отрастил густую, плотную и очень мягкую шерсть. Благодаря ей зверёк почти скользит в своих тоннелях.
Есть у него и второе отличие от родни — он не грызёт землю. Нет, почва в рацион слепышей и землекопов не входит, просто они роют подземные ходы зубами. Цокор же использует в качестве копательного средства длинные толстые когти. Такие ни одна мастер маникюра не нарастит!
Проживает сей земледелец по всей Азии практически незримо — только горки свежей земли виднеются у спусков в шахты. На поверхности просто так цокора не встретить, животное постоянно занято своей подрывной деятельностью. Зверёк бесконечно совершенствует свои бесконечные системы нор. Туннель в 100 метров цокор спокойно откопает без жалоб и оправданий, что у него лапки. И ведь это при длине тушки в 25 сантиметров.
Его нора — не просто подземный переход, это целый лабиринт из комнат и ходов. Каждый служит конкретной цели: верхние выполняют роль столовых, а нижние оборудованы для жизни, сна и складирования провианта.
Кстати, о последнем, тут шахтёр проявляет настоящую ловкость рук. Животинки питаются кореньями, но кроме того они с удовольствием жуют свежую травку, не покидая норы! Фокус, до которого догадался цокор, прост — он пропалывает траву наоборот. Если мы вытягиваем сорняки вверх, то он тянет их за корешки вниз. То, что сразу не съедается, животины припасают на зиму. На складе провианта может скопиться до 8 килограммов всякой веганской пищи.
И, казалось бы, вот он — идеальный помощник на участке! Только вот «выпалывают» цокоры не только сорняки, но и культурные растения. С полей и огородов магическим образом исчезают молодые посевы, а почва и корневая система безжалостно раскапываются грызунами в угоду нового подземного хода.
Как только с подземным фокусником не борются: капканы ставят, газом травят, водой норы заливают. Даже промысел на животину вели, ведь цокор — это не только пара грамм вредителя, но и десяток-другой сантиметров пушнины. Но цокору всё нипочём — упорство и труд перетёрли все отчаянные попытки сапиенсов по уничтожению грызуна.
Круглый год цокоры копают и запасают, запасают и копают. И лишь к весне подземные обитатели задумаются о семье. Каким образом самец находит свою мадам под землей не очень ясно, возможно, женские и мужские норы пересекаются под землей. Зато известно, что после «пересечения» организмов на свет появляются голые слепые и беспомощные малыши в количестве 5 штук.
Воспитанием занимается исключительно мать-одиночка, но долго париться ей не придется. Молодёжь начнёт прокладывать свой путь в самостоятельную жизнь, подрывая ходы и пуканы садоводов, уже спустя пару месяцев после рождения.
Источник:
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Хорошо, что на европейский части России их нет, нам кротов хватает.