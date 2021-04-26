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Цокор: Подземный вредитель, но это не крот. Странный зверь с навыком пропалывать землю наоборот

Цокор: Подземный вредитель, но это не крот. Странный зверь с навыком пропалывать землю наоборот (9 фото)

Автор:
26 апреля 2021 21:51
Метки: животные   интересно   факты   
581
9

Это крот? Это землеройка? Нет, это цокор! Что, не слышали о таком? А зря! Своими ноготочками он сведет с ума любую маникюрщицу. Его подрывная деятельность вызывает экстаз у шахтёров и архитекторов. А своей любовью к свежим посевам он подорвет пятую точку всем садоводам-огородникам. Короче, прикольная животина — щас расскажем.

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Метки: животные   интересно   факты   
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6
Татьяна 2 часа назад
И не только в Азии обитают эти интересные животинки! Живут они и в Юго-Восточном Забайкалье, и на юге Приморского края. Это ведь не Азия?
Хорошо, что на европейский части России их нет, нам кротов хватает.
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329
Алексей Час назад
Слепыши, хомяки, кроты, землекопы - всё примерно одно и тоже, мало зрения, много обоняния, отменный аппетит, огромные запасы, отличия лишь чем рыть предпочитают зубами или руками.
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
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