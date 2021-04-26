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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
26 апреля 2021 20:45
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
792
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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7  комментариев
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55k
Почитатель стекломоя 4 часа назад
Двухэтажный пассажирский вагон, созданный на Тверском вагоностроительном заводе. Россия. 1905 г.
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4k
Fishki_surfer 4 часа назад
>> >> Парад 1 Мая в Киеве, 1954г.

В 1954м как раз отмечали "300 лет воссоединения Украины с Россией".
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34k
figny Fishki_surfer Час назад
печально ...((
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55k
Почитатель стекломоя 4 часа назад
Алкоголь подготовленный к сжиганию во время сухого закона в США. Ничего святого! 1924 г.
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3k
newegg Почитатель стекломоя 4 часа назад
Бредовая подпись. Подобная пирамида из полных бочек раздавила б сама себя.
Это пирамида из пустых бочек на Гэллоуз-Хилле. В этих пропитанных изнутри ланолином бочках привозили из Австралии овечью кожу в Салем, который в 20-х был центром кожевенных заводов.
Костер на Гэллоуз-Хилле был одним из знаковых событий тех лет. Уложенный на высоту более 30 метров, костер эффектно горел в течение нескольких часов и получил освещение в национальной прессе.
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55k
Почитатель стекломоя newegg 3 часа назад
Сударь,энто Фишки...развлекательный сайт. Википедия на другом сайте.
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3k
newegg Почитатель стекломоя 2 часа назад
Совершенно верно, развлекательный, а не надувательный.
По мне так история сжигания 30-метровой башни из бочек сама по себе достаточно интересна и не требует сомнительной отсебятины.
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