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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Еще крутые истории!
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В 1954м как раз отмечали "300 лет воссоединения Украины с Россией".
Это пирамида из пустых бочек на Гэллоуз-Хилле. В этих пропитанных изнутри ланолином бочках привозили из Австралии овечью кожу в Салем, который в 20-х был центром кожевенных заводов.
Костер на Гэллоуз-Хилле был одним из знаковых событий тех лет. Уложенный на высоту более 30 метров, костер эффектно горел в течение нескольких часов и получил освещение в национальной прессе.
По мне так история сжигания 30-метровой башни из бочек сама по себе достаточно интересна и не требует сомнительной отсебятины.