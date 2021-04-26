25 крупнейших городов Марокко

Касабланка

Один из главных торговых городов Северной Африки. Расстояние до столицы – 40 километров. От площади Объединённых Наций расходятся дороги к разным знаковым объектам Касабланки. Среди них самый высокий минарет мира у мечети Хасана II, маяк Эль Ханк, дворец Махкама дю Паши, второй по размеру на континенте торговый центр. Курортные территории Айн-диаб предлагают отдыхающим отели, пляжи, бары.

Население – 3 359 818 человек (2014).

Фес

Самый старый из имперских городов Марокко. Главный центр исламской культуры и образования в Северной Африке. Фес делится на 3 части. Старая медина обнесена стеной, является одной из наиболее крупных пешеходных зон мира и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Другой квартал основали Мариниды в XIII веке, здесь много памятников их культуры. Новый Фес заложили в начале прошлого века французы.

Население – 1 112 072 человека (2014).

Танжер

Стоит на берегу Гибралтарского пролива. Гроты Геркулеса, расположенные в пещерах в районе мыса Спартель – главная достопримечательность округи. Другие знаковые объекты: касба Удайя, сокровищница Бит-эль-Мал, музей современного марокканского искусства, сады Мендубия. Природа Танжера напоминает французскую Ривьеру. Золотой песок покрывает одну из самых протяжённых в мире пляжных плов длиной 47 километров.

Население – 947 952 человек (2014).

Марракеш

Простирается у подножья Атласских гор. Один из четырёх имперских городов страны. В центре Марракеша находится дворец Бахия. Музей Дар Си Саида предлагает осмотреть коллекцию марокканского искусства. Во время прогулки по узким улочкам легко найти дорогу к искусственному озеру Менара и садам Агдаля. В окрестностях сохранились традиционные берберские поселения.

Население – 928 850 человек (2014).

Сале

Город расположен на берегу Атлантического океана. Второй по значимости религиозный центр Марокко после Феса. Наряду с Рабатом образует столичную агломерацию. В городе много музеев, среди которых наиболее известны этнографический музей и музей керамики. С Рабатом город соединен современной трамвайной сетью.

Население – 890 403 человек (2014)

Мекнес

Этот город называют «марокканским Версалем» Внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть Мекнеса обнесена каменной стеной с воротами Баб Мансур – самыми красивыми в Марокко. Из-за их зубчатых башен, ворота издали напоминают средневековый замок. Знаковые объекты: Большая мечеть, медресе Бу-Инанья, мавзолей Муллы Исмаила. В конце лета в пригороде проводится конный фестиваль.

Население – 632 079 человек (2014).

Рабат

Столица Марокко. Вместе с городом Сале образует столичную агломерацию. Рабат утопает в зелени: парки, скверы и сады встречаются повсеместно. На скалах построена крепость Касба Удайя – самая старая часть города. Порт используется преимущественно в туристических целях. Местные рыбаки могут приготовить гостям улов прямо у воды. Лучшие сувениры – скобяные товары, ковры и ткани.

Население – 577 827 человек (2014).

Уджда

Расположен недалеко от границы с Алжиром. Медина Уджды отличается от типично марокканских: её улицы широкие, а застройка не такая плотная. В городе много фонтанов и базаров. Сохранился и старый рынок воды, или Сук Эль-Ма, ныне не такой актуальный. За крепостные стены вынесен этнографический музей, где хранят тысячи традиционных предметов из обихода жителей региона.

Население – 494 252 человек (2014).

Кенитра

Основан на реке Сибу в 40 километрах от столицы. Рядом с Кенитрой имеется национальный парк. Частично уцелел речной порт 200 года постройки. Развит пляжный отдых, в окрестностях можно заняться серфингом, арендовать лодку, устроить конную прогулку. Современные торговые центры соседствуют с небольшими уличными рынками, где торгуют специями, сухофруктами и продукцией ремесленников.

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Население – 431 282 человека (2014).

Агадир

Город Атлантического побережья, перестроенный в 60-х годах прошлого века. Основные занятия населения – рыбалка, выращивание овощей и фруктов, работа в сфере услуг. Туристам предлагают выйти в море под парусом, совершить прогулку на верблюде или лошади, поучиться сёрфингу или взять напрокат любое плавсредство. При крупных отелях кипит ночная жизнь.

Население – 421 844 человек (2014).

Тетуан

Крупный порт на побережье Средиземного моря. В городе смешались объекты архитектуры разных эпох, культур и стилей. Соседствуют испанский квартал, старая медина, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и современные марокканские здания. Улицы Тетуан всё сильнее напоминают Европу. Наиболее посещаемые музеи: марокканского искусства и археологический.

Население – 380 787 человек (2014).

Темара

Расположен на берегу Атлантического океана. Старинный город с сохранившимися стенами и мечетями. Находится недалеко от Рабата. В городе есть пляжи и небольшой порт для прогулочных судов. Пляжи Темары пользуются большой популярностью среди жителей столицы и иностранцев. Также здесь можно увидеть прибрежные пещеры Эль-Харура-2 и Эль-Мнасра (ранее известная как пещера контрабандистов). Пещеры представляют собой археологические памятники, возраст которых составляет 120 000 лет.

Население – 313 510 человек (2014)

Сафи

Находится на побережье Атлантического океана. Здесь построен самый большой рыбный порт Марокко. Достопримечательности: Большая мечеть, португальские крепость и капелла, подземная часовня в готическом стиле, центральная улица с её магазинами и кафе, гончарный квартал. Крепость Кечла в прошлом была тюрьмой, а теперь в ней разместился музей керамики. Созданы условия для пляжного отдыха.

Население – 308 508 человек (2014).

Мохаммедия

Портовый город, находящийся в получасе езды на машине до Касабланки. Город славится большим количеством вариантов досуга и развлечений: гольф, теннис, казино, ипподром. Обширная пляжная зона оборудована всем необходим для курортного отдыха, а также частично застроена вилами и апартаментами. Для своего климата и региона Махаммедия – достаточно зелёный. В середине нулевых он принимал фестиваль цветов.

Население – 208 612 человек (2014).

Хурибга

Своему развитию город обязан обнаружению в окрестностях месторождения фосфатов в 1921 году. В Хурибге сохранилось множеств домов, возведённых в стиле французской колониальной архитектуры. В провинции есть 3 промышленные зоны, а в сельском хозяйстве преобладает животноводство. Туристы могут купить продукцию 9 ремесленных объединений, доступную круглый год.

Население – 196 196 человек (2014).

Эль-Джадида

Портовой город атлантического побережья. В 2010 году здесь открылся курорт «Mazagan» с казино и полями для гольфа. На пляжах построены гостиницы и виллы, которые принимают гостей в летний сезон. В непосредственной близости от них тянется променад, ведущий к устричному хозяйству. В Эль-Джадиде есть достопримечательность, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – португальская крепость.

Население – 194 934 человек (2014).

Бени-Меллаль

Раскинулся у подножия горы Тассемит. Горный хребет Средний Атлас «прикрывает» город, поэтому климат здесь континентальный. В регионе выращивают оливки, апельсины, инжир, которые экспортируются в другие страны. Главная туристическая достопримечательность – цитадель. Строительство массивных стен пришлось на конец XVII века. Остальная часть Бени-Меллаля выглядит современной.

Население – 192 676 человек (2014).

Аит-Меллул

Находится в 20 км к юго-востоку от Агадира, на южном берегу реки Сус. Климат в Аит-Меллул в основном жаркий и сухой, дожди выпадают редко. О его ранней истории ничего не известно. Это современный город с его, в основном, трехэтажными жилыми домами, на первых этажах которых располагаются гаражи, магазинчики или склады. Его прямолинейные улицы не имеют никаких исторических или культурных достопримечательностей.

Население – 171 847 человек (2014).

Надор

Отделён от Средиземного моря лагуной. Здесь проходят миграционные маршруты птиц. Экономика Надора опирается на торговлю, сельское хозяйство и рыбный промысел. Приток приезжих резко возрастает в летние месяцы: это, как иностранцы, так и марокканцы, остальную часть года живущие в Европе. Строятся всё новые полноценные курорты с полями для гольфа, торговыми комплексами, причалами для яхт.

Население – 161 726 человек (2014).

Таза

«Старый» город известен с VIII века. Его постройки обнесены укреплениями. «Новый» город основали французские колонисты в 1920 году. В Тазе развиты кустарные производства и некоторые ремесленные направления. Тут можно купить ковры, изделия из кожи и дерева. Наиболее примечательные архитектурные объекты: минареты Андалу и Сиди Аззуз и Большая мечеть, датированная 1294 годом.

Население – 148 456 человек (2014).

Сеттат

Город находится на плато, окруженный со всех сторон предгорьями. Географически расположен между Рабатом и Марракешем. Старинный город с сохранившимися историческими достопримечательностями. Наиболее известные — это крепость Исмаила, находящаяся в центре города и статуя коня на постаменте.

Население – 142 250 человек (2014).

Беррешид

Промышленный город, был основан в период французской колонизации Марокко. В связи с этим архитектура города сочетает в себе традиционный марокканский и европейский стили. Здесь можно встретить французские кварталы, с их танхаусами и церквями. В городе сосредоточено более 100 заводских предприятий. Часть из них производит автомобили, одежду, мебель, газированные напитки и др.

Население – 136 634 человек (2014).

Хемиссет

Основан французскими колонистами в 1920 году. Является столицей одноименной провинции. В городе есть стадион вместимостью 10 тысяч человек. На его поле в 2011 году постелили искусственный газон. Хемиссет двуязычен: к традиционному в стране арабскому добавлен и среднеатласский тамазигхтский диалект. Экономика базируется на торговле и сельском хозяйстве. В качестве сувениров отсюда увозят ковры.

Население – 131 542 человека (2014).

Эль-Араиш

Стоит на побережье Атлантического океана. Условно Эль-Араиш делится на «старый», или мусульманский, город и новый, или «колониальный». Планировка первой части типично мавританская, второй – андалузская. В городских кварталах сохранились памятники культуры, истории и архитектуры разных периодов, включая римские руины, замок аистов, музыкальную консерваторию.

Население – 125 008 человек (2014).

Гулимин

Именуется «портом» пустыни. К Гулимину ведут несколько серпантинных дорог. На местности встречаются оазисы. В городе работает один из самых крупных верблюжьих рынков региона. Архитектурна типичная для Марокко, жители часто отдают предпочтение ярким цветам в одежде. Туристов встречает гора со сделанной на арабском надписью на ней: «Бог, Родина, Король, Провинция Гулимин, ворота Сахары».

Население – 117 988 человек (2014).