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25 крупнейших городов Марокко

25 крупнейших городов Марокко (1 фото)

Автор:
26 апреля 2021 09:04
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   красота   марокко   население   путешествия   фото   
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Марокканские города из года в год демонстрируют устойчивый рост населения. Столица – не самая большая по численности в стране, что уже является отличием. Однако тут есть оговорка: Рабат с городом Сале разделён рекой и связан мостом. Они вместе входят в столичную агломерацию, где проживает 2,5 миллиона человек. Европейцы едут в Марокко за экзотикой, начиная от архитектуры и пейзажей, заканчивая едой, коврами и продукцией ремесленников.

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Метки: в мире   города   красота   марокко   население   путешествия   фото   
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costa Час назад
Был в Эль Джадиде, Марракеше, в Апреле туда ездить самое то, днем тепло, даже чутка жарко, ночью приятно прохладно. Люди приветливые, в плане автомобильного движения - настоящий хаос, но при этом все друг другу уступают дорогу.
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