30 достопримечательностей Кисловодска, которые стоит посмотреть

Стены крепости были заложены в 1803 году. Сооружение входило в масштабную оборонительную линию, которая тянулась от реки Терек до Нижнего Дона.

Сегодня внутри расположен историко-краеведческий музей. Посетители могут ознакомиться с выставками старинного оружия, монет, посуды; изучить фотографии и документы.

Особого внимания заслуживают древние археологические находки, возраст некоторых реликвий насчитывает не одно тысячелетие. Территория у входа в музей тоже представляет интерес для туристов. Здесь выставлена военная техника, стоят колоритные каменные изваяния и даже образец первой нарзанной купели.

Адрес: Крепость, Музей, проспект Мира, Кисловодск, Россия.

Поющий фонтан – современная достопримечательность

Оригинальный поющий фонтан установлен в Кисловодске в 2016 году, но он уже успел стать одной из любимых достопримечательностей у жителей и гостей города. Площадь у фонтана тоже благоустроена: имеются дорожки для прогулок, скамейки, красивые фонари.

Струи воды под музыку поднимаются ввысь на 15 метров. В зависимости от мелодии, меняется темп, скорость, направление. С наступлением вечера включаются разноцветные светильники, и начинается настоящее светомузыкальное шоу.

Адрес: Фонтан Кисловодск, Курортный бульвар, Кисловодск, Россия.

Канатная дорога: поездка, доставляющая огромное эстетическое удовольствие

В 1973 году состоялся первый рейс Кисловодской канатной дороги. По однопролетному пути курсируют два вагона, протяженность дороги – 1743 метра. С помощью фуникулера можно быстро добраться до самой высокой точки Кисловодского парка; сверху открывается роскошный вид на город и окрестности.

В пути пассажиров тоже ждет много интересного: по обеим сторонам проплавает зеленый «ковер» из хвойных и лиственных деревьев. На некоторых участках кабинка достигает высоты 250 метров. Прогулка по канатной дороге прекрасна в любое время года, поэтому фуникулер является одним из тех мест, которые необходимо посетить в Кисловодске каждому.

Адрес: Пассажирская канатная дорога, Курортный Парк, Кисловодск, Россия.





Главные нарзанные ванны – старинный архитектурный комплекс

Настоящим украшением Кисловодска является здание Главных нарзанных ванн. Уникальное сооружение сочетает в себе несколько различных архитектурных стилей. Комплекс построен в начале 20 века; более чем за сто лет он пережил расцвет и упадок, к началу 21 столетия здание находилось в плачевном состоянии.

Власти региона занялись восстановлением и реконструкцией, и сегодня путешественники могут остановиться в роскошном атмосферном сооружении, ставшем современным санаторием.

Во внешнем виде ансамбля тесно сплелись экзотические мотивы: из-за этого Главные нарзанные ванны выделяются на фоне соседних строений. Даже простая прогулка и осмотр фасадов доставляет большое удовольствие. Тем, кто остановился в стенах санатория, предлагается широкий перечень оздоровительных процедур.

Адрес: Главные Нарзанные Ванны, Курортный бульвар, Кисловодск, Россия.

Музей «Дача Шаляпина» в Кисловодске

Недалеко от вокзала расположился старинный особняк, выполненный в стиле модерн. Это дача великого русского исполнителя Федора Шаляпина. Артист мировой оперы долгое время снимал дом для своей семьи.

Сегодня здесь разместился литературно-музыкальный музей, и каждый год именно сюда съезжаются детские и взрослые коллективы, чтобы принять участие в фестивале «Шаляпинские сезоны». Осмотреть экспозицию будет интересно не только поклонникам оперного пения.

Всем, без исключения, любопытно увидеть интерьеры богатого особняка начала прошлого столетия: лепнина, росписи, искусная мебель, изысканные люстры – обстановка пропитана духом аристократизма. Вниманию посетителей предлагаются предметы быта, личные вещи семьи Шаляпиных, фотографии, документы, ноты, по которым занимался артист.

Адрес: Дача Шаляпина, улица Шаляпина, Кисловодск, Россия.

Зеркальный пруд – оригинальный бассейн с минеральной водой

Главная особенность искусственного сооружения в том, что вода в бассейне круглый год имеет одинаковую температуру — +7°С. Обычно здесь немноголюдно, самый большой наплыв посетителей наблюдается на Крещение: десятки людей приходят, чтобы окунуться в водоем.

Пресная вода поступает из подземного источника. Туристы, приезжающие в Кисловодск, считают своим долгом бросить в Зеркальный пруд монетку. Считается, что эта простая манипуляция гарантирует обязательное возвращение в живописные места.

Адрес: Зеркальный пруд, Кисловодск, Россия.

Филармония Кисловодска – культурный центр города

Если подняться от здания вокзала по каменной лестнице, дорога приведет к знаменитой Кисловодской филармонии, открытой еще в конце 19 века. Архитекторы постарались на славу, чтобы сооружение получилось по-настоящему помпезным.

В строительстве использовался тесаный камень, каждая сторона фасада оформлена по-своему. Интерьер декорирован обилием лепнины, бархата и бронзы. Сегодня здесь функционируют два зала – старинный Большой и современный Малый, камерные и органные залы, музыкальный музей.

Адрес: ФГБУК «Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова», улица К. Маркса, Кисловодск, Россия.

Замок коварства и любви – скалистый утес с романтичной легендой

На северо-западной окраине Кисловодска есть необычная природная достопримечательность: скала с красивым названием «Замок коварства и любви». Издалека скалы, действительно, напоминают развалины старого замка с башнями и зубцами, а, если подойти ближе, в обрывистых склонах вырисовываются очертания человеческих лиц.

С этим местом связана трагичная история любви, где жених с невестой были вынуждены бежать от родственников, сопротивлявшихся их отношениям, и, будучи загнанными на вершину скалы, прыгнули вместе вниз. У подножия утеса в начале 20 века был построен одноименный гостиничный комплекс, который действует по сей день и привлекает внимание своим колоритным исполнением.

Адрес: Замок Коварства И Любви, Прямая ул., Кисловодск, Россия.









Свято-Никольский собор – главный храм города

Главный православный храм Кисловодска смотрится невероятно величественно. Золоченые купола устремляются ввысь, высокие арочные окна создают ощущение «вытянутости». Вся конструкция буквально возвышается над городом.

Это целый соборный комплекс, в состав которого входит гимназия, воскресная школа, молодежный центр, лечебница и музей. Туристы приходят сюда, чтобы полюбоваться богатым внутренним убранством и насладиться атмосферой умиротворения и покоя, которые царят на территории.

Адрес: Свято-Никольский собор, проспект Мира, Кисловодск, Россия.

Кисловодский Художественный Музей им. Ярошенко

На протяжении нескольких столетий художники, писатели, музыканты находили, что посмотреть в Кисловодске, и черпали из этих удивительных мест вдохновение для творчества. Одной из таких одухотворенных личностей был великий художник Н.А. Ярошенко, в усадьбе которого сегодня открыт музей.

В гостях у хозяина дома, в годы его жизни постоянно были знаменитости: Репин, Станиславский, Менделеев, Рахманинов. Сегодня туристы могут сами увидеть, в какой прекрасной обстановке жил и творил шедевры известный художник (сам дом тоже построен по его эскизам). Сохранился интерьер старинного особняка, здесь выставлены наброски и картины Ярошенко. Прогулка по усадьбе приятна в любое время года.

Адрес: Кисловодский Художественный Музей им. Ярошенко, улица Ярошенко, Кисловодск, Россия.

Информационно-Культурный Центр «Музей А.И.Солженицына» – память о почетном гражданине города

Солженицын родился в Кисловодске, но дом, в котором он сделал первые шаги, не сохранился. Зданием музея стал особняк его тетушки, где будущий писатель жил с матерью на протяжении четырех лет. Постоянная экспозиция рассказывает о жизни Солженицына, его успехах и неудачах. Представлены фотографии, школьные тетради, личные вещи писателя. Кроме выставок, в музее постоянно проводятся увлекательные лекции, семинары, литературные вечера и другие интересные мероприятия.

Адрес: Информационно-Культурный Центр «Музей А.И.Солженицына» в г.Кисловодске, улица Александра Солженицына, Кисловодск, Россия.

Храм Воздвижения Креста Господня – объект культурного наследия

В середине 19 века на месте современного каменного храма стояла приземистая деревянная церквушка. С того времени храм неоднократно перестраивался, и сегодня все верующие могут прийти на богослужение в красивый собор, где хранится несколько чудотворных икон. Отдельного внимания заслуживает внутренняя роспись храма: над ней работали талантливые художники. Благоустроенная территория прекрасно подходит для прогулок.

Адрес: Храм Воздвижения Креста Господня, Западная улица, Кисловодск, Россия.

Цветочный календарь – изюминка Кисловодского парка

Ни один гость Кисловодского парка не может пройти мимо необычной конструкции: из красивых растений – кустарников, трав и цветов выложена дата и указан день недели. Календарь ежедневно «перелистывается», то есть число и месяц всегда актуальны. Даже зимой календарь не останавливает отсчет времени, и каждый день работники парка устанавливают новую дату. Фото на фоне цветочного календаря – обязательный «памятный сувенир» с курорта.

Адрес: Цветочный календарь, Кисловодск, Россия.









Храм Воздуха – самая известная беседка в городе

В самой высокой точке Кисловодского парка, откуда открывается великолепный вид на Эльбрус, в начале 20 века была построена оригинальная беседка. Павильон должен был защищать отдыхающих от ветра и осадков; приходя сюда, гости города наслаждались прекрасной панорамой, дышали чистейшим воздухом, не отвлекаясь на капризы погоды. Классическая полуротонда опирается на шесть колонн; внешне белокаменное сооружение напоминает объект античности. Фасады декорированы лепниной.

Адрес: Храм Воздуха, Кисловодск, Россия.

Кисловодский дельфинарий: настоящий магнит для юных туристов

В Кисловодском дельфинарии интересно не только детям, но и взрослым. Умные морские животные каждый день дают увлекательные представления. Программа продумана так, чтобы всем зрителям было весело, и время пролетало незаметно.

Каждое выступление сопровождается научно-популярными комментариями, позволяющими узнать самые удивительные факты о дельфинах, морских котиках, моржах и даже китах-белухах. После шоу-программы можно сфотографироваться с артистами и перекусить в местном буфете.

Адрес: «Дельфинарий» Кисловодска, Промышленная улица, Кисловодск, Россия.

Кисловодский государственный цирк – яркая достопримечательность

Цирк Кисловодска является единственным на территории Кавказских Минеральных Вод, поэтому зал всегда полон зрителей. Бетонное куполообразное здание с витражными стеклянными вставками издалека привлекает внимание. Каждый сезон коллектив цирка готовит своим поклонникам новые программы. Часто сюда приезжают труппы с гастролями из других городов, на арене проводятся разные концерты и фестивали. Ознакомиться с афишей можно на сайте.

Адрес: Кисловодский государственный цирк, пр. Победы, Кисловодск, Россия.

Павильон Стеклянная струя – оригинальная беседка на берегу Зеркального пруда

Красивый кирпичный павильон выполнен в неоготическом стиле: четыре стрельчатые арки опираются на мощные столбы. Беседка установлена на берегу искусственного водоема, куда туристы постоянно бросают монетки на добрую память о городе. Свое название павильон получил из-за того, что под полом сооружения имеется специальный лоток с гладкой и ровной поверхностью. Вода, которая стекает сюда из Зеркального пруда, образует чистую струю, прозрачную, как стекло.

Адрес: Стеклянная струя, Кисловодск, Россия.

Здание железнодорожного вокзала – эклектика на улицах города

Красивое, эклектичное здание железнодорожного вокзала построено в 19 веке. Благодаря оригинальному декору фасада: вертикальным выступам, арочным окнам, выступающему кирпичному поясу – сооружение выглядит легким и ажурным. Вокзал пережил много важных событий.

В годы войны в его стенах располагался госпиталь: раненых заносили сюда прямо с эшелонов. В 70-е годы 20 века стоял вопрос о сносе здания, но местным жителям удалось отстоять здание, которое впоследствии было признано архитектурным памятником.

Сегодня прямо на вокзале находится бювет с минеральной водой. Приезжающие могут сразу попробовать лечебную воду из глубокой скважины. В помещении бывшей столовой организована небольшая экспозиция, которая поможет поближе познакомиться с историей вокзала. Здесь представлены интересные предметы, старинные фотографии, модели паровозов разных эпох.

Адрес: Кисловодск, Кисловодск, Россия.







Лермонтовская скала – важная литературная достопримечательность

Неподалеку от Кисловодска, в ущелье реки Ольховки находится живописная Лермонтовская скала, входящая в состав Государственного музея-заповедника имени Лермонтова. Скала, состоящая из песчаников и известняков, образована в результате многовекового выветривания горных пород.

Считается, что именно эта достопримечательность подробно описана в романе «Герой нашего времени», как место, где состоялась дуэль между Грушницким и Печориным. Пейзажи здесь невероятно интересны: серые глыбы скал соседствуют с быстрой горной речкой. Археологи очень любят это место за обилие уникальных находок: древние племена жили здесь еще в 8 веке до нашей эры. Керамика, оружие, украшения, орудия труда – и это еще не все! На одной из каменных плит, расположенных рядом с Лермонтовской скалой, были обнаружены четкие следы динозавра.

Адрес: Лермонтовская скала, Ставропольский край, Россия.

Природный заповедник Долина нарзанов – кладезь минеральных источников

В Долине нарзанов насчитывается двадцать минеральных источников, вода в которых содержит огромное количество полезных микроэлементов. Колодцы не оборудованы для туристов, единственное, что сделали местные жители – обложили источники каменной кладкой, поэтому, при желании, все же можно набрать воду в канистры или бутыли.

Со всех сторон Долина нарзанов окружена высокими скалистыми холмами. Местность здесь очень живописна. Путешественники приезжают сюда круглый год, чтобы полюбоваться великолепными видами на Эльбрус и предгорья. Так же здесь много подземных пещер, красивых водопадов, на фоне которых получаются превосходные снимки.

Адрес: Долина Нарзанов, Долина реки, Хасаут, Кабардино-Балкарская Республика, Россия.

Гора Малое Седло – прекрасная смотровая площадка

С горы Малое Седло открывается восхитительная панорама города, который предстает перед глазами, будто на ладони. Высота возвышенности – 1325 метров (кстати, недалеко расположена гора Большое Седло, высота которой составляет 1409 метра). На склонах проложены пешеходные маршруты разной сложности.

Местные жители и отдыхающие очень любят бродить по тропинкам, окруженным густой растительностью. Среди вековых деревьев, разнообразных трав и красивых лесных цветов так приятно отдыхать от суеты будней. Опытные туристы рекомендуют надевать удобную одежду и обувь. Погода в горах известна своим непостоянством, поэтому легкий дождевик в рюкзаке тоже не помешает. У подножья горы есть несколько точек питания, где можно перекусить и выпить чаю.

Адрес: Малое седло, Курортный парк, Кисловодск, Россия.

Гора-Кольцо – причудливый природный памятник

Эту достопримечательность создала сама природа. За счет постоянных ветров, больших перепадов температур, эрозий и других явлений образовались необычные гроты в виде колец. Проем в Кольцо-горе достигает 8 метров в высоту, она доступна человеку только с одной стороны, с трех остальных сторон – обрывы. Место опасное, но очень притягательное.

Среди жителей Кисловодска ходит легенда, связанная с горой: князь пообещал отдать дочь замуж за того, кто подарит ей самое необычное обручальное кольцо. Бедный пастух, влюбленный в девушку, пустил стрелу в гору, и она пробила в скале огромное отверстие, в результате чего получилось кольцо. Получилось, что юноша выполнил условия. Князь был честным человеком и сдержал слово. Сегодня многие считают, что, если постоять в проеме Кольца-горы и загадать желание, оно обязательно исполнится.

Адрес: Гора-Кольцо, Ставропольский край, Россия.

Медовые водопады

Группа из пяти водопадов представляет собой необычайной красоты зрелище. Высота самого крупного – 18 метров, остальные – поменьше. Туристов привлекают не только сами водопады, но и прекрасные пейзажи вокруг: обилие зелени, чистый воздух, отвесные скалы.

На солнце струи воды переливаются всеми цветами радуги, а в пасмурную погоду сюда опускается туман, из-за чего атмосфера становится загадочной и таинственной. Рядом с водопадами находится кафе, где каждый желающий может отведать вкусные блюда колоритной национальной кухни. Любителям верховой езды предлагается конная прогулка по склонам Кавказских гор.

Адрес: Медовые водопады, Медовые водопады, Коммунстрой, Карачаево-Черкесская Республика, Россия.

Гора Баран / ТК «Сосновый рай» — современный горнолыжный курорт

Для комплекса характерна развитая инфраструктура, наличие всех условий для прекрасного отдыха в горах. Гости приезжают сюда со своим оборудованием или берут снаряжение в прокат. Для проживания предусмотрены уютные отапливаемые домики с панорамными видами из окон. Катание осуществляется на нескольких спусках, комфортно чувствуют себя и опытные лыжники, и новички. При желании, можно заказать урок у инструктора. На территории работает кафе с домашней кухней.

Адрес: Гора Баран, Карачаево-Черкесская Республика, Россия.

Национальный парк «Приэльбрусье» — уникальный природный комплекс

Путешественники приезжают в национальный парк «Приэльбрусье», чтобы увидеть самые высокие горы России и Европы. Их величественность и красота манят гостей со всех уголков планеты.

Кроме гор, здесь много других природных достопримечательностей: мощных водопадов, высокогорных озер, живописных ущелий, целебных минеральных источников. Восхитительны и бескрайние альпийские луга с обилием лечебных растений. Животный мир заповедника богат и разнообразен.

Некоторые виды птиц и зверей занесены в Красную книгу. Гостям, предпочитающим активный отдых, придутся по вкусу пешеходные маршруты по склонам, восхождения на горные вершины, конные прогулки, отдых на горнолыжных курортах. Приехать сюда можно самостоятельно или в составе организованной экскурсии.

Адрес: ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье», Лесная улица, Эльбрус, Кабардино-Балкарская Республика, Россия.

Кисловодск основан в 1803 году, и с того момента в город беспрестанно приезжают туристы, желающие поправить здоровье и отдохнуть в экологически чистом уголке. Здесь действует много здравниц, санаториев, домов отдыха.

Если двести лет назад добраться сюда было довольно сложно (но и это не останавливало путешественников), то сегодня аэропорты и вокзалы Кисловодска работают в полном режиме, ежедневно встречая тысячи гостей. Кисловодск красив, уютен и очень гостеприимен. Недаром каждый старается бросить монетку в местные фонтаны, чтобы обязательно вернуться сюда вновь.