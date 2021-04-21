30 достопримечательностей Кисловодска, которые стоит посмотреть

Среди всех городов Ставропольского края Кисловодск является одним из самых популярных у туристов. Курорт федерального значения круглый год встречает гостей: каждый сезон отличается своей «изюминкой».
Зима мягкая малоснежная; лето – в меру жаркое; осень – теплая; а весна – солнечная. Кроме прекрасных условий для оздоровления, путешественников привлекают достопримечательности Кисловодска. Когда-то здесь отдыхали, преимущественно, особы царских кровей, и это, безусловно, отразилось на внешнем облике города.
Национальный парк Кисловодский – зеленая зона с развитой инфраструктурой
Кисловодский курортный парк является вторым по величине во всей Европе, он занимает площадь более 950 га. Вся территория условно разделена на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Здесь очень много памятных уголков: знаменитая Долина роз, каскадная лестница, легендарный «храм воздуха».
Гостей ждут интересные музеи, гроты, скалы, водопады, смотровые площадки. В парке никогда не бывает скучно ни детям, ни взрослым. На территории растет около трех сотен различных видов кустарников и деревьев. На ветвях резвятся белки, а в чаще живут зайцы и лисы. Для оздоровительных пешеходных прогулок предусмотрены специальные маршруты.
Адрес: Национальный парк Кисловодский, Кисловодск, Россия.
Нарзанная галерея – легендарный памятник архитектуры
Основной питьевой центр курорта входит в число главных архитектурных памятников. Декорированное башенками и арками, здание очень эффектно смотрится. На благоустроенной территории вокруг галереи имеется фонтан, дорожки, удобные лавочки для отдыха. Источник минеральной воды находится внутри галереи, под стеклянным куполом.
Набирать воду можно бесплатно неограниченное количество раз. Единственное ограничение – в качестве емкости можно использовать только одноразовый стакан или кружку (в бутылки или канистры воду наливать запрещено). Узнать о видах нарзана и получить рекомендации по употреблению можно на бесплатной врачебной консультации (специалисты работают прямо в зале).
Пространство внутри галереи выложено мрамором, поэтому здесь всегда царит приятная прохлада. По периметру расставлены бюветы, украшенные изображениями лучших мест города.
Адрес: Нарзанная галерея, Курортный бульвар, Кисловодск, Россия.
Каскадная лестница – визитная карточка Кисловодска
С северной стороны национального Кисловодского парка находится красивая лестница, оформленная в стиле античной классики. В теплое время года вдоль ступеней каскадами спускаются фонтаны, что является очень впечатляющим зрелищем.
Сама лестница состоит из двух частей, разделенных террасой в середине подъема. Венчает конструкцию колоннада с просторной смотровой площадкой, откуда открывается восхитительная панорама на город. Особенно красиво каскадная лестница выглядит в темное время суток, когда включается оригинальная подсветка.
Адрес: Каскадная лестница, улица Володарского, Кисловодск, Россия.
Колоннада Курортного парка – величественная белокаменная конструкция
Открытие колоннады состоялось в 1913 году. Двухъярусное полукруглое сооружение выполнено в неоклассическом стиле. Над проектом работал талантливый архитектор Семенов, в задумках которого было разместить на верхнем ярусе летний ресторан. Сегодня через роскошную колоннаду сотни людей ежедневно входят в Кисловодский парк. Более чем за сто лет существования конструкция сумела сохранить первоначальную величественность и грандиозность.
Адрес: Колоннада, Кисловодск, Россия.
Долина Роз – вечно цветущая территория
В центре Кисловодского парка раскинулась грандиозная клумба, на которой растет более 80 редких сортов роз.
Гигантский розарий ведет свою историю с первой половины 19 века: солдаты местного гарнизона вручную привозили на тележках чернозем, так как почва парка не подходила для разведения элитных цветов.
За состоянием растений следят опытные садоводы и профессиональные ландшафтные дизайнеры. Настоящее благоухающее великолепие встречает гостей в самый разгар лета, в июле и августе. На фоне цветущего розария получаются прекрасные фотографии. Срывать цветы строго запрещено.
Адрес: Долина роз, Кисловодск, Россия.
Музей Кисловодска «Крепость» — место, где берет начало история города
Стены крепости были заложены в 1803 году. Сооружение входило в масштабную оборонительную линию, которая тянулась от реки Терек до Нижнего Дона.
Сегодня внутри расположен историко-краеведческий музей. Посетители могут ознакомиться с выставками старинного оружия, монет, посуды; изучить фотографии и документы.
Особого внимания заслуживают древние археологические находки, возраст некоторых реликвий насчитывает не одно тысячелетие. Территория у входа в музей тоже представляет интерес для туристов. Здесь выставлена военная техника, стоят колоритные каменные изваяния и даже образец первой нарзанной купели.
Адрес: Крепость, Музей, проспект Мира, Кисловодск, Россия.
Поющий фонтан – современная достопримечательность
Оригинальный поющий фонтан установлен в Кисловодске в 2016 году, но он уже успел стать одной из любимых достопримечательностей у жителей и гостей города. Площадь у фонтана тоже благоустроена: имеются дорожки для прогулок, скамейки, красивые фонари.
Струи воды под музыку поднимаются ввысь на 15 метров. В зависимости от мелодии, меняется темп, скорость, направление. С наступлением вечера включаются разноцветные светильники, и начинается настоящее светомузыкальное шоу.
Адрес: Фонтан Кисловодск, Курортный бульвар, Кисловодск, Россия.
Канатная дорога: поездка, доставляющая огромное эстетическое удовольствие
В 1973 году состоялся первый рейс Кисловодской канатной дороги. По однопролетному пути курсируют два вагона, протяженность дороги – 1743 метра. С помощью фуникулера можно быстро добраться до самой высокой точки Кисловодского парка; сверху открывается роскошный вид на город и окрестности.
В пути пассажиров тоже ждет много интересного: по обеим сторонам проплавает зеленый «ковер» из хвойных и лиственных деревьев. На некоторых участках кабинка достигает высоты 250 метров. Прогулка по канатной дороге прекрасна в любое время года, поэтому фуникулер является одним из тех мест, которые необходимо посетить в Кисловодске каждому.
Адрес: Пассажирская канатная дорога, Курортный Парк, Кисловодск, Россия.
Главные нарзанные ванны – старинный архитектурный комплекс
Настоящим украшением Кисловодска является здание Главных нарзанных ванн. Уникальное сооружение сочетает в себе несколько различных архитектурных стилей. Комплекс построен в начале 20 века; более чем за сто лет он пережил расцвет и упадок, к началу 21 столетия здание находилось в плачевном состоянии.
Власти региона занялись восстановлением и реконструкцией, и сегодня путешественники могут остановиться в роскошном атмосферном сооружении, ставшем современным санаторием.
Во внешнем виде ансамбля тесно сплелись экзотические мотивы: из-за этого Главные нарзанные ванны выделяются на фоне соседних строений. Даже простая прогулка и осмотр фасадов доставляет большое удовольствие. Тем, кто остановился в стенах санатория, предлагается широкий перечень оздоровительных процедур.
Адрес: Главные Нарзанные Ванны, Курортный бульвар, Кисловодск, Россия.
Музей «Дача Шаляпина» в Кисловодске
Недалеко от вокзала расположился старинный особняк, выполненный в стиле модерн. Это дача великого русского исполнителя Федора Шаляпина. Артист мировой оперы долгое время снимал дом для своей семьи.
Сегодня здесь разместился литературно-музыкальный музей, и каждый год именно сюда съезжаются детские и взрослые коллективы, чтобы принять участие в фестивале «Шаляпинские сезоны». Осмотреть экспозицию будет интересно не только поклонникам оперного пения.
Всем, без исключения, любопытно увидеть интерьеры богатого особняка начала прошлого столетия: лепнина, росписи, искусная мебель, изысканные люстры – обстановка пропитана духом аристократизма. Вниманию посетителей предлагаются предметы быта, личные вещи семьи Шаляпиных, фотографии, документы, ноты, по которым занимался артист.
Адрес: Дача Шаляпина, улица Шаляпина, Кисловодск, Россия.
Зеркальный пруд – оригинальный бассейн с минеральной водой
Главная особенность искусственного сооружения в том, что вода в бассейне круглый год имеет одинаковую температуру — +7°С. Обычно здесь немноголюдно, самый большой наплыв посетителей наблюдается на Крещение: десятки людей приходят, чтобы окунуться в водоем.
Пресная вода поступает из подземного источника. Туристы, приезжающие в Кисловодск, считают своим долгом бросить в Зеркальный пруд монетку. Считается, что эта простая манипуляция гарантирует обязательное возвращение в живописные места.
Адрес: Зеркальный пруд, Кисловодск, Россия.
Филармония Кисловодска – культурный центр города
Если подняться от здания вокзала по каменной лестнице, дорога приведет к знаменитой Кисловодской филармонии, открытой еще в конце 19 века. Архитекторы постарались на славу, чтобы сооружение получилось по-настоящему помпезным.
В строительстве использовался тесаный камень, каждая сторона фасада оформлена по-своему. Интерьер декорирован обилием лепнины, бархата и бронзы. Сегодня здесь функционируют два зала – старинный Большой и современный Малый, камерные и органные залы, музыкальный музей.
Адрес: ФГБУК «Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова», улица К. Маркса, Кисловодск, Россия.
Замок коварства и любви – скалистый утес с романтичной легендой
На северо-западной окраине Кисловодска есть необычная природная достопримечательность: скала с красивым названием «Замок коварства и любви». Издалека скалы, действительно, напоминают развалины старого замка с башнями и зубцами, а, если подойти ближе, в обрывистых склонах вырисовываются очертания человеческих лиц.
С этим местом связана трагичная история любви, где жених с невестой были вынуждены бежать от родственников, сопротивлявшихся их отношениям, и, будучи загнанными на вершину скалы, прыгнули вместе вниз. У подножия утеса в начале 20 века был построен одноименный гостиничный комплекс, который действует по сей день и привлекает внимание своим колоритным исполнением.
Адрес: Замок Коварства И Любви, Прямая ул., Кисловодск, Россия.
Свято-Никольский собор – главный храм города
Главный православный храм Кисловодска смотрится невероятно величественно. Золоченые купола устремляются ввысь, высокие арочные окна создают ощущение «вытянутости». Вся конструкция буквально возвышается над городом.
Это целый соборный комплекс, в состав которого входит гимназия, воскресная школа, молодежный центр, лечебница и музей. Туристы приходят сюда, чтобы полюбоваться богатым внутренним убранством и насладиться атмосферой умиротворения и покоя, которые царят на территории.
Адрес: Свято-Никольский собор, проспект Мира, Кисловодск, Россия.
Кисловодский Художественный Музей им. Ярошенко
На протяжении нескольких столетий художники, писатели, музыканты находили, что посмотреть в Кисловодске, и черпали из этих удивительных мест вдохновение для творчества. Одной из таких одухотворенных личностей был великий художник Н.А. Ярошенко, в усадьбе которого сегодня открыт музей.
В гостях у хозяина дома, в годы его жизни постоянно были знаменитости: Репин, Станиславский, Менделеев, Рахманинов. Сегодня туристы могут сами увидеть, в какой прекрасной обстановке жил и творил шедевры известный художник (сам дом тоже построен по его эскизам). Сохранился интерьер старинного особняка, здесь выставлены наброски и картины Ярошенко. Прогулка по усадьбе приятна в любое время года.
Адрес: Кисловодский Художественный Музей им. Ярошенко, улица Ярошенко, Кисловодск, Россия.
Информационно-Культурный Центр «Музей А.И.Солженицына» – память о почетном гражданине города
Солженицын родился в Кисловодске, но дом, в котором он сделал первые шаги, не сохранился. Зданием музея стал особняк его тетушки, где будущий писатель жил с матерью на протяжении четырех лет. Постоянная экспозиция рассказывает о жизни Солженицына, его успехах и неудачах. Представлены фотографии, школьные тетради, личные вещи писателя. Кроме выставок, в музее постоянно проводятся увлекательные лекции, семинары, литературные вечера и другие интересные мероприятия.
Адрес: Информационно-Культурный Центр «Музей А.И.Солженицына» в г.Кисловодске, улица Александра Солженицына, Кисловодск, Россия.
Храм Воздвижения Креста Господня – объект культурного наследия
В середине 19 века на месте современного каменного храма стояла приземистая деревянная церквушка. С того времени храм неоднократно перестраивался, и сегодня все верующие могут прийти на богослужение в красивый собор, где хранится несколько чудотворных икон. Отдельного внимания заслуживает внутренняя роспись храма: над ней работали талантливые художники. Благоустроенная территория прекрасно подходит для прогулок.
Адрес: Храм Воздвижения Креста Господня, Западная улица, Кисловодск, Россия.
Цветочный календарь – изюминка Кисловодского парка
Ни один гость Кисловодского парка не может пройти мимо необычной конструкции: из красивых растений – кустарников, трав и цветов выложена дата и указан день недели. Календарь ежедневно «перелистывается», то есть число и месяц всегда актуальны. Даже зимой календарь не останавливает отсчет времени, и каждый день работники парка устанавливают новую дату. Фото на фоне цветочного календаря – обязательный «памятный сувенир» с курорта.
Адрес: Цветочный календарь, Кисловодск, Россия.
Храм Воздуха – самая известная беседка в городе
В самой высокой точке Кисловодского парка, откуда открывается великолепный вид на Эльбрус, в начале 20 века была построена оригинальная беседка. Павильон должен был защищать отдыхающих от ветра и осадков; приходя сюда, гости города наслаждались прекрасной панорамой, дышали чистейшим воздухом, не отвлекаясь на капризы погоды. Классическая полуротонда опирается на шесть колонн; внешне белокаменное сооружение напоминает объект античности. Фасады декорированы лепниной.
Адрес: Храм Воздуха, Кисловодск, Россия.
Кисловодский дельфинарий: настоящий магнит для юных туристов
В Кисловодском дельфинарии интересно не только детям, но и взрослым. Умные морские животные каждый день дают увлекательные представления. Программа продумана так, чтобы всем зрителям было весело, и время пролетало незаметно.
Каждое выступление сопровождается научно-популярными комментариями, позволяющими узнать самые удивительные факты о дельфинах, морских котиках, моржах и даже китах-белухах. После шоу-программы можно сфотографироваться с артистами и перекусить в местном буфете.
Адрес: «Дельфинарий» Кисловодска, Промышленная улица, Кисловодск, Россия.
Кисловодский государственный цирк – яркая достопримечательность
Цирк Кисловодска является единственным на территории Кавказских Минеральных Вод, поэтому зал всегда полон зрителей. Бетонное куполообразное здание с витражными стеклянными вставками издалека привлекает внимание. Каждый сезон коллектив цирка готовит своим поклонникам новые программы. Часто сюда приезжают труппы с гастролями из других городов, на арене проводятся разные концерты и фестивали. Ознакомиться с афишей можно на сайте.
Адрес: Кисловодский государственный цирк, пр. Победы, Кисловодск, Россия.
Павильон Стеклянная струя – оригинальная беседка на берегу Зеркального пруда
Красивый кирпичный павильон выполнен в неоготическом стиле: четыре стрельчатые арки опираются на мощные столбы. Беседка установлена на берегу искусственного водоема, куда туристы постоянно бросают монетки на добрую память о городе. Свое название павильон получил из-за того, что под полом сооружения имеется специальный лоток с гладкой и ровной поверхностью. Вода, которая стекает сюда из Зеркального пруда, образует чистую струю, прозрачную, как стекло.
Адрес: Стеклянная струя, Кисловодск, Россия.
Здание железнодорожного вокзала – эклектика на улицах города
Красивое, эклектичное здание железнодорожного вокзала построено в 19 веке. Благодаря оригинальному декору фасада: вертикальным выступам, арочным окнам, выступающему кирпичному поясу – сооружение выглядит легким и ажурным. Вокзал пережил много важных событий.
В годы войны в его стенах располагался госпиталь: раненых заносили сюда прямо с эшелонов. В 70-е годы 20 века стоял вопрос о сносе здания, но местным жителям удалось отстоять здание, которое впоследствии было признано архитектурным памятником.
Сегодня прямо на вокзале находится бювет с минеральной водой. Приезжающие могут сразу попробовать лечебную воду из глубокой скважины. В помещении бывшей столовой организована небольшая экспозиция, которая поможет поближе познакомиться с историей вокзала. Здесь представлены интересные предметы, старинные фотографии, модели паровозов разных эпох.
Адрес: Кисловодск, Кисловодск, Россия.
Лермонтовская скала – важная литературная достопримечательность
Неподалеку от Кисловодска, в ущелье реки Ольховки находится живописная Лермонтовская скала, входящая в состав Государственного музея-заповедника имени Лермонтова. Скала, состоящая из песчаников и известняков, образована в результате многовекового выветривания горных пород.
Считается, что именно эта достопримечательность подробно описана в романе «Герой нашего времени», как место, где состоялась дуэль между Грушницким и Печориным. Пейзажи здесь невероятно интересны: серые глыбы скал соседствуют с быстрой горной речкой. Археологи очень любят это место за обилие уникальных находок: древние племена жили здесь еще в 8 веке до нашей эры. Керамика, оружие, украшения, орудия труда – и это еще не все! На одной из каменных плит, расположенных рядом с Лермонтовской скалой, были обнаружены четкие следы динозавра.
Адрес: Лермонтовская скала, Ставропольский край, Россия.
Природный заповедник Долина нарзанов – кладезь минеральных источников
В Долине нарзанов насчитывается двадцать минеральных источников, вода в которых содержит огромное количество полезных микроэлементов. Колодцы не оборудованы для туристов, единственное, что сделали местные жители – обложили источники каменной кладкой, поэтому, при желании, все же можно набрать воду в канистры или бутыли.
Со всех сторон Долина нарзанов окружена высокими скалистыми холмами. Местность здесь очень живописна. Путешественники приезжают сюда круглый год, чтобы полюбоваться великолепными видами на Эльбрус и предгорья. Так же здесь много подземных пещер, красивых водопадов, на фоне которых получаются превосходные снимки.
Адрес: Долина Нарзанов, Долина реки, Хасаут, Кабардино-Балкарская Республика, Россия.
Гора Малое Седло – прекрасная смотровая площадка
С горы Малое Седло открывается восхитительная панорама города, который предстает перед глазами, будто на ладони. Высота возвышенности – 1325 метров (кстати, недалеко расположена гора Большое Седло, высота которой составляет 1409 метра). На склонах проложены пешеходные маршруты разной сложности.
Местные жители и отдыхающие очень любят бродить по тропинкам, окруженным густой растительностью. Среди вековых деревьев, разнообразных трав и красивых лесных цветов так приятно отдыхать от суеты будней. Опытные туристы рекомендуют надевать удобную одежду и обувь. Погода в горах известна своим непостоянством, поэтому легкий дождевик в рюкзаке тоже не помешает. У подножья горы есть несколько точек питания, где можно перекусить и выпить чаю.
Адрес: Малое седло, Курортный парк, Кисловодск, Россия.
Гора-Кольцо – причудливый природный памятник
Эту достопримечательность создала сама природа. За счет постоянных ветров, больших перепадов температур, эрозий и других явлений образовались необычные гроты в виде колец. Проем в Кольцо-горе достигает 8 метров в высоту, она доступна человеку только с одной стороны, с трех остальных сторон – обрывы. Место опасное, но очень притягательное.
Среди жителей Кисловодска ходит легенда, связанная с горой: князь пообещал отдать дочь замуж за того, кто подарит ей самое необычное обручальное кольцо. Бедный пастух, влюбленный в девушку, пустил стрелу в гору, и она пробила в скале огромное отверстие, в результате чего получилось кольцо. Получилось, что юноша выполнил условия. Князь был честным человеком и сдержал слово. Сегодня многие считают, что, если постоять в проеме Кольца-горы и загадать желание, оно обязательно исполнится.
Адрес: Гора-Кольцо, Ставропольский край, Россия.
Медовые водопады
Группа из пяти водопадов представляет собой необычайной красоты зрелище. Высота самого крупного – 18 метров, остальные – поменьше. Туристов привлекают не только сами водопады, но и прекрасные пейзажи вокруг: обилие зелени, чистый воздух, отвесные скалы.
На солнце струи воды переливаются всеми цветами радуги, а в пасмурную погоду сюда опускается туман, из-за чего атмосфера становится загадочной и таинственной. Рядом с водопадами находится кафе, где каждый желающий может отведать вкусные блюда колоритной национальной кухни. Любителям верховой езды предлагается конная прогулка по склонам Кавказских гор.
Адрес: Медовые водопады, Медовые водопады, Коммунстрой, Карачаево-Черкесская Республика, Россия.
Гора Баран / ТК «Сосновый рай» — современный горнолыжный курорт
Для комплекса характерна развитая инфраструктура, наличие всех условий для прекрасного отдыха в горах. Гости приезжают сюда со своим оборудованием или берут снаряжение в прокат. Для проживания предусмотрены уютные отапливаемые домики с панорамными видами из окон. Катание осуществляется на нескольких спусках, комфортно чувствуют себя и опытные лыжники, и новички. При желании, можно заказать урок у инструктора. На территории работает кафе с домашней кухней.
Адрес: Гора Баран, Карачаево-Черкесская Республика, Россия.
Национальный парк «Приэльбрусье» — уникальный природный комплекс
Путешественники приезжают в национальный парк «Приэльбрусье», чтобы увидеть самые высокие горы России и Европы. Их величественность и красота манят гостей со всех уголков планеты.
Кроме гор, здесь много других природных достопримечательностей: мощных водопадов, высокогорных озер, живописных ущелий, целебных минеральных источников. Восхитительны и бескрайние альпийские луга с обилием лечебных растений. Животный мир заповедника богат и разнообразен.
Некоторые виды птиц и зверей занесены в Красную книгу. Гостям, предпочитающим активный отдых, придутся по вкусу пешеходные маршруты по склонам, восхождения на горные вершины, конные прогулки, отдых на горнолыжных курортах. Приехать сюда можно самостоятельно или в составе организованной экскурсии.
Адрес: ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье», Лесная улица, Эльбрус, Кабардино-Балкарская Республика, Россия.
Кисловодск основан в 1803 году, и с того момента в город беспрестанно приезжают туристы, желающие поправить здоровье и отдохнуть в экологически чистом уголке. Здесь действует много здравниц, санаториев, домов отдыха.
Если двести лет назад добраться сюда было довольно сложно (но и это не останавливало путешественников), то сегодня аэропорты и вокзалы Кисловодска работают в полном режиме, ежедневно встречая тысячи гостей. Кисловодск красив, уютен и очень гостеприимен. Недаром каждый старается бросить монетку в местные фонтаны, чтобы обязательно вернуться сюда вновь.
Источник:
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