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30 достопримечательностей Кисловодска, которые стоит посмотреть

30 достопримечательностей Кисловодска, которые стоит посмотреть (7 фото)

Автор:
21 апреля 2021 08:08
Сообщество : Путешествия
Метки: Кисловодск   в мире   отдых   отпуск   путешествия   фото   
167
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Среди всех городов Ставропольского края Кисловодск является одним из самых популярных у туристов. Курорт федерального значения круглый год встречает гостей: каждый сезон отличается своей «изюминкой».

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Метки: Кисловодск   в мире   отдых   отпуск   путешествия   фото   
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1  комментарий
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Слепой Пью 41 минуту назад
Испоганили красивейший город соЛЖЕницинским "музеем"... как кусок дерьма посреди улицы.
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