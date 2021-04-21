25 крупнейших городов Финляндии

Плотность жителей в Финляндии небольшая. Резких разрывов в численности населения тоже нет. Столица, как и в большинстве стран, далеко впереди, за ней следует 5 городов в районе 200 тысяч жителей, а дальше относительно ровная группа: от 45 до 150 тысяч. Вне зависимости от этих цифр, города развиваются примерно по одной схеме: они пытаются быть самодостаточными.
Хельсинки
Столица и самый крупный город Финляндии. Регулярно попадает в списки лучших городов мира. В Хельсинки очень чистая водопроводная вода, тысяча километров велосипедных дорожек, а район вокруг Сенатской площади напоминает Санкт-Петербург. Зоопарк Коркеасаари входит в число самых северных и больших в мире. Для посещения круглый год открыты остров-музей Сеурасаари и крепость Суоменлинна. Более 300 островов входят в состав столицы.
Население – 650 058 человек (2019).
Эспоо
Считается городом-спутником Хельсинки. В Эспоо базируется самый старый в стране театр для детей и подростков, а также штаб-квартиры крупных финских компаний, таких как «Rovio Entertainment» и «Fortum». Достопримечательности: дом-усадьба «Глимс», музей «Gallen-Kallela», аквапарк Серена». Город победил в опросе среди финнов о лучшем месте для проживания.
Население – 284 444 человека (2019).
Тампере
Располагается между двумя озёрами: Нясиярви и Пюхяярви. Река Таммеркоски делит историческую часть города на две части. К архитектурным достопримечательностям Тампере относятся в первую очередь храмы, включая Старую церковь, спроектированную Карлом Людвигом Энгелем и Карло Басси. Открыто порядка 20 музеев разных тематик и направленностей. Например, «Музей мумии-троллей» по творчеству Туве Янссона.
Население – 235 615 человек (2019).
Вантаа
Город-спутник финской столицы: до Хельсинки 19 километров. Здесь построен самый большой аэропорт страны. Поблизости от него находится музей авиации. А краеведческий музей города расположен рядом с железнодорожным вокзалом. В 1989 году открылся научный музей «Эврика». На тот момент аналогов ему в Европе не было. Единственный симфонический оркестр Финляндии базируется в Вантаа.
Население – 228 678 человек (2019).
Оулу
Самый старый город Северной Финляндии стоит на месте впадения реки Оулуйоки в Ботнический залив. Из Оулу стартуют круизы, здесь также можно арендовать лодку для прогулки или рыбалки, а зимой устраиваются сафари на мотосанях и гонки на собачьих упряжках. Любителей гольфа порадует наличие 36-лунковой площадки – самой северной на планете. Круглый год открыты музеи, ботанический сад, городской театр.
Население – 203 750 человек (2019).
Турку
В этом городе ежегодно устанавливается главная ель страны, поэтому Турку называют «рождественским». Местный порт – самый старый из действующих в Финляндии. Только он может принимать железнодорожные паромы. Туристов ждут морские круизы, рыбалка, пешие и велосипедные экскурсии по окрестностям. Кафедральный собор – символ округи наравне со средневековым замком, который в настоящее время отдан под музей.
Население – 191 603 человека (2019).
Йювяскюля
Перевод названия – «зерновая деревня». Здесь насчитывается более 300 озер. Они занимают 20% от общей площади Йювяскюля. В городе многое связано с Алваром Аалто – архитектором и дизайнером: построены здания по его проектам, работает музей, в местном университете опираются на его наследие. В июле проходит фестиваль искусств, в феврале – кинофестиваль, а в сентябре – марафон.
Население – 141 374 человека (2019).
Лахти
Центр спортивного отдыха в Финляндии. Можно заниматься гольфом, альпинизмом, верховой ездой, рыбалкой и выходить на воду под парусом – всё это в наличии круглый год. В 10 километрах от города находится горнолыжный курорт Мессиля с 14-ю трассами и 13-ю подъёмниками. Летом Лахти принимает в «Сибелиус-Холле» лучшие хоры, оркестры и труппы. Открыты налереи и художественные музеи, включая дворец искусства Сойле Юли-Мяюрю.
Население – 120 081 человек.
Куопио
Находится в долине озёр, окружён озером Каллавеси, поэтому некоторые районы города разместились на островах. Туристы приезжают отдохнуть в термальный центр «Раухалахти», а также, чтобы полюбоваться местными красотами. В городе и окрестностях построено больше 5 тысяч коттеджей для летнего сезона. Символы Купио – многочисленные храмы и телевизионная «Башня Пуййо».
Население – 118 667 человек (2019).
Пори
Здесь проводится самый старый в Европе джазовый фестиваль. Единственный в стране памятник некрополистики – мавзолей Юзелиуса находится в Пори. Его заказал для своей умершей дочери местный горный советник. Примечательна и роспись сооружения, выполненная художником Аксели Галлен-Каллелой. Другие достопримечательности: музей Рузенлева, церковь Иоанна Богослова, Юютери – золотой пляж с дюнами на побережье Ботнического залива.
Население – 84 318 человек (2019).
Коувола
Город образовался, благодаря железной дороге, соединившей Россию и Финляндию. Достопримечательности: фабрика-музей «Верла» – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, парк развлечений Тюккимяки с бесплатным входом, национальный парк «Реповеси» с 40 километрами прогулочных дорожек, дендропарк «Арборетум Мустила». Первый памятник в Коуволе открыли в 1936 году. Он посвящён независимости страны.
Население – 83 149 человек (2019).
Йоэнсуу
Студенческий город Финляндии – порядка 15 тысяч обучающихся. Находится в живописном месте: здесь «сошлись» озеро Пюхяселькя и устье реки Пиелисйоки. Церковная улица пролегает между главными храмами Йоэнсуу: евангелическо-лютеранским и православным. Любителям экзотики стоит заглянуть в ботанический сад с его коллекцией эквадорских и других необычных для этой местности растений.
Население – 76 543 человека (2019).
Лаппеэнранта
Располагается вблизи границы с Россией. Созданы условия для привлечения туристов, например, некоторые магазины работают в формате Аутлет – с круглогодичными скидками. Достопримечательности: дом-музей купца Ивана Волкова, православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, памятник сайменской нерпе, художественный музей Южной Карелии, Крепость Линнойтус.
Население – 72 661 человек (2019).
Вааса
Четверть жителей города говорит на шведском языке. Его название – отсылка к шведской монаршей семье. Вааса – место проведение многих музыкальных мероприятий: «Ранта Рок» собирает рокеров, раз в год сюда съезжаются лучшие хоры Европы, а также есть традиционные Корсхольмские праздники. Работают художественный и краеведческие музеи. А по архипелагам организуются экскурсии на лодках.
Население – 67 588 человек (2019).
Хямеэнлинна
Находится у озера Ванаявеси. Поселения на этом месте существовали ещё во времена викингов. Замок Хяме сохранился с XIII века, когда его возвели для оборонительных целей. В середине прошлого века была проведена реставрация, и замок приспособили под музейный комплекс. Любителям экотуризма следует посетить парковую зону Ауланко. Рядом – поля для гольфа, теннисные корты и современный кемпинг.
Население – 67 530 человек (2019).
Сейняйоки
Своим основанием город обязан фабрике, производящей порох. Здание библиотеки и церковь построены по проектам Алвара Аалто. Центр зимних видов спорта востребован и местными жителями, и туристами. Стоит уделить внимание железнодорожной выставке, краеведческому музею, посещению пивоваренного завода и летнего театра. В тёплое время года в Сейняйоки проходят массовые мероприятия, например, фестиваль танго.
Население – 63 366 человек (2019).
Рованиеми
В 2006 году в состав города вошёл сельский муниципалитет, что формально внесло его в список самых больших по площади городов мира. Проекты Алвара Аалто помогли сформироваться нынешнему облику Рованиеми. Достопримечательности: музей леса, мост «Свеча сплавщика», центр «Арктикум». Туристы посещают оленеводческие фермы и многие объекты, связанные с Санта-Клаусом, по легенде живущим в этих краях.
Население – 62 945 человека (2019).
Миккели
Город назван в честь Архангела Михаила. Достопримечательности: обзорная башня, неоготический кафедральный собор, музей-усадьба Кенкяверо, когда-то принадлежавшая приходскому священнику, территория для кемпинга, куда входит музей восковых фигур. Футбольное поле зимой превращают в бесплатный каток. Для активного отдыха также есть аквапарк и 2 бассейна.
Население – 53 781 человек (2019).
Котка
Крупный порт Финского залива. Центральная часть города раскинулась на острове Коткансаари. Главная православная церковь Котки возведена в XIX веке, а Свято-Никольевская – в XVIII веке. Тропинки для пеших походов пролегают через все природные и рукотворные красоты местности: заповедные рощи, развалины древних укреплений, по «дикому» побережью и причалам. Созданы все условия для активного отдыха и занятий спортом.
Население – 52 899 человек (2019).
Сало
Город сохранил торговые традиции прошлого. На центральной площади регулярно устраивают ярмарки, а по вечерам в праздничные и выходные дни дают представления. Сало знаменит каменными церквями, включая «Ускелан», которую возвели в 1832 году. Старое здание паровозного депо, отметившее столетний юбилей, отдали под художественный музей, где соседствуют старинные и современные картины.
Население – 52 312 человек (2019).
Порвоо
Второй по «старшинству» город Финляндии. Название получено от шведской крепости, которая в прошлом стояла на этом месте. Вдоль берега сохранились средневековые деревянные постройки. Популярные музеи: дом-музей поэта Йохана Рунеберга, музей кукол, краеведческий музей. В 6 километрах от Порвоо расположен биотермическим курортом с минеральными водами курорт Хайкко.
Население – 50 345 человек (2019).
Коккола
Город богат на мероприятия: весенние ярмарки, рок-концерты летом, февральский танцевальный фестиваль. Центр Кокколы застроен деревянными зданиями. Рядом находятся исторический и природоведческий музеи, а также художественная галерея. Городская ратуша обязана своему внешнему виду знаменитому архитектору Карлу Людвигу Энгелю, проекты которого украшают финскую столицу.
Население – 47 706 человек (2019).
Хювинкяа
Статус города Хювинкяа получил в 1961 году. Его история началась с открытия таверны на дороге, ведущей в Хельсинки. До столицы отсюда всего 50 км. Достопримечательности: поместье Кютяйя, железнодорожный музей, лютеранская церковь, вилла Артту, приспособленная под детско-юношеский культурный центр. Летом в город на большой фестиваль съезжаются любители пива и рок-музыки.
Население – 46 537 человек (2019).
Лохья
Расположен на берегу озера Лохьянярви. Его называют «городом тысячи яблонь». Местные садоводы – лучшие во всей стране. Для посещения открыта винодельня Алитало, где проходит дегустация яблочных напитков. Достопримечательности: церковь Святого Лаврентия, городской музей, основанный более 100 лет назад, горный музей Тютюри, для осмотра которого нужно спуститься под землю.
Население – 46 269 человек (2019).
Раума
Стоит на побережье Ботнического залива. Местное кружево известно с XVII века. Почти полвека проходит ежегодный фестиваль кружевоплетения, мероприятия которого занимают неделю. Центр города, называемый Старая Раума, благодаря деревянным постройкам и прочим особенностям архитектуры, находится под охраной ЮНЕСКО с 1991 года. Открыты музеи на любой вкус: от современного искусства до промысловых.
Население – 39 382 человека (2019).
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