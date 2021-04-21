25 крупнейших городов Финляндии

Плотность жителей в Финляндии небольшая. Резких разрывов в численности населения тоже нет. Столица, как и в большинстве стран, далеко впереди, за ней следует 5 городов в районе 200 тысяч жителей, а дальше относительно ровная группа: от 45 до 150 тысяч. Вне зависимости от этих цифр, города развиваются примерно по одной схеме: они пытаются быть самодостаточными.