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25 крупнейших городов Финляндии

25 крупнейших городов Финляндии (25 фото)

Автор:
21 апреля 2021 09:28
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   интересно   путешествие   финляндия   фото   
143
25

Плотность жителей в Финляндии небольшая. Резких разрывов в численности населения тоже нет. Столица, как и в большинстве стран, далеко впереди, за ней следует 5 городов в районе 200 тысяч жителей, а дальше относительно ровная группа: от 45 до 150 тысяч. Вне зависимости от этих цифр, города развиваются примерно по одной схеме: они пытаются быть самодостаточными.

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Метки: в мире   города   интересно   путешествие   финляндия   фото   
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