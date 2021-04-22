15 крупнейших городов Таджикистана

Согласно оценкам Агентства статистики, в Таджикистане на 2019 год проживает немногим более 9 120 000 человек. Они рассредоточились в основном по небольшим населённым пунктам, а город-миллионер в стране всего один – это столица Душанбе. Ещё в 3 городах количество жителей превысило 100 000, в остальных людей гораздо меньше.
Душанбе
Столица Таджикистана и единственный город-миллионер страны. В центре Душанбе находится искусственное озеро Комсомольское, которое питает река Душанбинка. Улицы и парки засаживались деревьями и кустарниками на протяжении десятилетий, поэтому город очень зелёный. Обязательные к посещению места – проспект Рудаки, ботанический сад, Национальный музей, парк «Боги Пойтахт». На окраинах построены базы отдыха.
Население – 1 001 700 человек (2019).
Худжанд
Столица северной части Таджикистана, транспортный узел и культурный центр. Отсюда начинаются путешествия по Ферганской долине. В Худжанде сохранилось немало построек прошлого, включая дворцы, мечети, цитадель. В городе находится самый старый православный храм страны – церковь Марии Магдалины. Главный базар называется Панчанбе и предлагает туристам окунуться в восточный мир.
Население – 181 600 человек (2019).
Бохтар
Вплоть до 2018 года носил название Курган-Тюбе. Простирается в центральной части оазиса. В окрестностях Бохтара есть руины буддийского монастыря Аджина-Тепе и остатки древнего городища Тахта Сангин. Близлежащий мавзолей Ходжа Машад – памятник древнего зодчества, якобы появившийся за одну ночь. Долина 44 родников, именуемая Чилучор Чашма – одна из самых красивых в Средней Азии.
Население – 110 800 человек (2019).
Куляб
Находится у склонов хребта Хазратишох. Основывался, как часть Великого Шёлкового Пути. Расцвета достиг в Средние века. В центральной части Куляба расположен мавзолей Мир Саида Али Хамадони, где похоронен и сам мыслитель, и его близкие. Исторический музей рассказывает о прошлом и обычаях региона. Не так давно открылся мемориальный комплекс «2700-летие Куляба». В городе есть международный аэропорт.
Население – 105 500 человек (2019).
Истаравшан
Находится вблизи от границ с Киргизией и Узбекистаном. Важный центр оптовой торговли. Сохранены традиции ремесленников, производивших ножи, украшения, обувь, художественную вышивку. Достопримечательности: городище Мугтеппа, крепостъ Ках-каха, медресе Кок-Гумбаз, мавзолей и мечеть Хазрати Шох. Особого внимания заслуживает этнографический музей, экспонаты которого размещены в дупле древнего платана.
Население – 64 600 человек (2019).
Турсунзаде
Назван по фамилии таджикского поэта и государственного деятеля. В честь его 100-летнего юбилея в 2011 году открыли музей. Храм Пресвятой Богородицы и большая мечеть – главные религиозные объекты города. Городской стадион входит в число лучших в Таджикистане, а местная футбольная команда в нулевых 7 раз побеждала в чемпионате. Есть также бассейн и кинотеатр. При алюминиевом заводе работает профилакторий.
Население – 53 700 человек (2019).
Канибадам
Одно из самых старых поселений Средней Азии. В Канибадаме развиваются народные промыслы. Сельское хозяйство и завод по переработке нефтепродуктов – основа местной экономики. Достопримечательности: мавзолей Лангари-Бобо, театр, городской музей, медресе Мир-Раджаб-Додхо, возведённое в XVI столетии, и медресе Оим, появившееся на век позже. В окрестностях найдены залежи полезных ископаемых.
Население – 52 200 человек (2019).
Исфара
Город вблизи границы с Киргизией славится мастерами и ремесленниками. Особенно популярна резьба по дереву. Из знаковых достопримечательностей прошлого частично сохранилась мечеть XVI века, которая в документах также упоминалась как медресе. В прошлом здание существенно перестроили. В окрестностях доступны к осмотру руины крепости Калаи-Боло и мавзолей Хазрати-Бобо, датированный X столетием.
Население – 50 700 человек (2019).
Вахдат
За время своего существование сменил несколько названий, предыдущее – Кофарнихон. В Вахдате установлен памятник матери. Вплотную к границам города подступают несколько кишлаков. В близлежащем Ромитское ущелье есть не только заповедные леса и горные ручьи, но и целебные источники. По окрестностям проложены пешие маршруты для любителей экотуризма и походов.
Население – 42 800 человек (2019).
Пенджикент
До узбекского Самарканда отсюда 48 километров. Город называют «океаном согдийской живописи». Пенджикент славится большим базаром. Побережье реки Зеравшан – живописная зона отдыха. На окраине сохранились древнее городище, некрополь и остатки средневековой цитадели. Артефакты, найденные здесь во время археологических раскопок, пополнили коллекцию местного музея.
Население – 42 800 человек (2018).
Бустон
До 2016 года назывался Чкаловск. Изначально это был рабочий посёлок. Считается, что первая в Советском Союзе атомная бомба создавалась из урана, добытого в окрестностях Бустона. Главная достопримечательность – церковь Иверской иконы Божией матери. Первый камень заложили в 1993 году, а богослужения начали проводить ещё на этапе строительства. В полную силу храм работает с 1995 году.
Население – 33 200 человек (2019).
Нурек
Основан в 1960 году на месте одноименного кишлака в связи со строительством ГЭС. Высота её плотины составляет 304 метра. Площадь водохранилища – 98 км². Искусственное озеро используется для отдыха и как источник престной воды. Природные красоты соседствуют со свалками: отходы предприятий не утилизируются должным образом, поэтому экологическая обстановка непростая.
Население – 30 900 человек (2019).
Хорог
Расположение – горное ущелье у слияния рек Гунт и Пяндж. Благодаря возвышенностям по периметру, здесь мягкий климат. Город получил нынешний статус в 1925 году. Он вырос из двух деревень, чьи границы со временем слились. Рядом с Хорогом раскинулся Памирский ботанический сад, а чуть дальше, на расстоянии 30 километров – археологический комплекс Кофир-кала.
Население – 30 300 человек (2019).
Гиссар
Стоит на месте пересечения Ханаки Гиссарским каналом. В округе выращивают особую породу овец, названную в честь горного хребта, также давшего имя городу. Достопримечательности: старое медресе, переделанное под музей, и развалины крепости. В нескольких километрах от города начинаются границы Гиссарского историко-культурного заповедника. Он простирается на 86 гектаров.
Население – 28 700 человек (2019).
Истиклол
До 2012 года город назывался Табошар. Находится вблизи Кураминского хребта. Местный завод, некогда выполнявший заказы оборонной промышленности, модернизирован. Теперь он выпускает среди прочего сувенирную продукцию: вазы и украшения. Окрестности богаты на залежи полиметаллических руд. Кроме того, в 20-х годах прошлого века здесь обнаружили самое большое в Средней Азии месторождение урановых руд.
Население – 17 300 человек (2019).
Источник:
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