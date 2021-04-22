15 крупнейших городов Таджикистана

Согласно оценкам Агентства статистики, в Таджикистане на 2019 год проживает немногим более 9 120 000 человек. Они рассредоточились в основном по небольшим населённым пунктам, а город-миллионер в стране всего один – это столица Душанбе. Ещё в 3 городах количество жителей превысило 100 000, в остальных людей гораздо меньше.