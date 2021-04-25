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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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19.
Моновиллер: уникальный транспорт прошлого, опередивший свое время
В первой половине XX века на дорогах Европы появились первые моновиллеры, которые разрабатывались по чертежам загадочного Леонардо да Винчи. Столь удивительное транспортное средство в итоге все же не прижилось в те времена
В первой половине XX века на дорогах Европы появились первые моновиллеры, которые разрабатывались по чертежам загадочного Леонардо да Винчи. Столь удивительное транспортное средство в итоге все же не прижилось в те времена
20.
Первые моноколеса по проектам да Винчи собрал Джон Арчибальт Пурвс, что произошло еще в 1930. Это чудо техники было названо Dynasphere и даже получило официальный патент, но так и не нашло значительной популярности.
21.
Работа первой версии Dynasphere основана на бензиновом топливе, а мощность мотора данного изобретения достигала шести лошадиных сил. Разработка имела исправное воздушное охлаждение и даже коробку передач, поддерживающую три скорости. Максимальная доступная для передвижения скорость Dynasphere демонстрировала 40-48 км/час.
Вес моновиллера на бензиновой установке достигал около 450 кг, а высота — трех метров. Вторая модель несущественно отличалась от первой. Она получила уже электрический двигатель, и давал он мощность в 2,5 лошадиных сил, а также ее габариты были немного меньше.
Вес моновиллера на бензиновой установке достигал около 450 кг, а высота — трех метров. Вторая модель несущественно отличалась от первой. Она получила уже электрический двигатель, и давал он мощность в 2,5 лошадиных сил, а также ее габариты были немного меньше.
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