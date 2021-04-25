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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (21 фото)

Автор:
25 апреля 2021 21:21
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
739
21
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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4  комментария
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30k
KiploksAKS 5 часов назад

Это кадр из фильма Игоря Таланкина "Вступление", по рассказам Веры Пановой. 1962 год.


Жандармерия города Риги позирует с бронещитами и маузерами. Кроме них такого не было на вооружении ни в одном городе империи.
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13k
Алексей 5 часов назад
В движении этого ТС, перемычки/спицы давали бы эффект экрана.
Как смотреть на дорогу?
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477
MoZaR 4 часа назад
Сейчас вопрос как смотреть на дорогу бы не стоял, камеры)
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12k
albedo 5 часов назад
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