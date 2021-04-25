21.

Работа первой версии Dynasphere основана на бензиновом топливе, а мощность мотора данного изобретения достигала шести лошадиных сил. Разработка имела исправное воздушное охлаждение и даже коробку передач, поддерживающую три скорости. Максимальная доступная для передвижения скорость Dynasphere демонстрировала 40-48 км/час.

Вес моновиллера на бензиновой установке достигал около 450 кг, а высота — трех метров. Вторая модель несущественно отличалась от первой. Она получила уже электрический двигатель, и давал он мощность в 2,5 лошадиных сил, а также ее габариты были немного меньше.