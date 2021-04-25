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Павленский во Франции. Особенности восприятия художника французами

Павленский во Франции. Особенности восприятия художника французами (1 фото)

Автор:
25 апреля 2021 17:22
Метки: Павленский   франция   художник   
702
1
Для большинства из нас не секрет, что Павленский, неудовлетворённый реакцией власти и народа на свои "перформансы" получил политическое убежище во Франции. Какова реакция французской демократии на деятельность Павленского на новой родине?

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Метки: Павленский   франция   художник   
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10  комментариев
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4k
insaider 2 часа назад
Главное всех этих уебков обратно в Россию не пускать,как Серебрякова!

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12k
albedo 37 минут назад
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856
Сергей 39 минут назад
шапка у него "а ля средневековье" прикольная
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1k
Дмитрий 57 минут назад
Не,не! Франция относится к странам "светочам демократии"! Мы не против если Франция оставит Павленского себе.....И да! Я бы советовал не принимать обратно художника!!!! Пусть живет в Европе!
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201k
Барон Мюнхгаузен 58 минут назад
"Прокуратура настаивала на назначении художнику четырех лет тюрьмы"
Для начала ему нужно назначить психиатрическую экспертизу.
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8k
costa Час назад
ну кстати, к чести Пусирайот они единственные в мире кто вписались за Павленского и выступали против его заключения последовательно и неизменно. Оказалось что их принципы принципиальнее, к примеру, чем у БиБиСи, которые на говно исходили когда Павленского арестовали в России но предпочли не заметить его ареста во Франции
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5k
hhwost Час назад
гм...
для меня секрет, что Павленский во Франции. для меня даже секрет, кто такой Павленский
походу, я в меньшинстве...
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13k
KOSTELLO Час назад
Лично мне очень приятно от осознания того, что французы крайне жидео обосрались с этим ненормальным.
Это им "подарок" за их лицемерие.
У нас, к слову, еще много подобных.
Можно отдельный рейс выделить и туту в Прованс.
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10k
Bill 2 часа назад
Будете за*упаться - вышлем вам Собчачку.
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
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