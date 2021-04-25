Павленский во Франции. Особенности восприятия художника французами

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В школе Павленский рисовал неприличные картинки, на которых изображал своих одноклассников. Это помогло ему понять, что «искусство способно представить природу человека под неожиданным углом».Он стал известен благодаря акциям, в которых он задействовал свое тело. Павленский зашивал себе рот, его голого заворачивали в кокон из колючей проволоки, он прибил мошонку к каменной брусчатке на Красной площади, поджег дверь здания ФСБ на Лубянке и отрезал мочку правого уха.Павленскому были предъявлены обвинения за поджог, поэтому в 2017 году он и Оксана Шалыгина, его соратница и мать его двух дочерей, переехали во Францию. «В России меня хотели уничтожить», — сказал он. Правда, судя по всему он просто недоволен реакцией на свои акции.В 2017 году французские власти предоставили Павленскому политическое убежище. Тогда это решение сопровождалось сочувственными кадрами и комментариями. Его акции в России, включая знаменитый поджог входной двери здания ФСБ на Лубянке, воспринимались как смелое противостояние режиму Путина.Такое восприятие вполне естественно для черно-белого взгляда на вещи, в рамках которого Россией управляет авторитарный Путин, а всех, кто его критикует, по умолчанию записывают в носители демократических убеждений.Так считали французы. Собственную политическую жизнь во Франции они рассматривают с куда большим количеством нюансов.Во Франции не особенно беспокоились, что политэмигранты из России, придерживающиеся радикально левых взглядов и привыкшие к правовому нигилизму, бесстрашные и изобретательные, забудут о Путине и примутся азартно разоблачать происки мирового капитализма. А их французские друзья, продолжатели традиций революционного Парижа, мятежные духом адвокаты и публицисты будут им рукоплескать."Более полугода мне понадобилось чтобы, чтобы увидеть этот чудовищный прецедент глумления власти над обществом: вместо Бастилии — "Banque de France, вместо монархов — банкиры, вокруг тысячи людей, круг за кругом под надзором, каждый день в темноте. Разве за это боролись Луи Огюст Бланки, маркиз де Сад, Луиза Мишель, Гюстав Курбе и другие?" – вопрошает Павленский.Всего через несколько месяцев после прибытия во Францию Павленский организовал новую акцию, опять с огоньком. На площади Бастилии он поджег ограду филиала Банка Франции, что стилистически очень напоминало представление у дверей ФСБ. Павленский объяснял свои действия следующим образом: площадь Бастилии символизирует революцию и освобождение, в то время как Банк Франции отвечает за тиранию мировых финансов и метафорически воспроизводит новую Бастилию.По французскому законодательству за нарушение неприкосновенности частной жизни Павленскому грозил тюремный срок до двух лет и штраф до 60 тысяч евро. Также весьма вероятно, что решение предоставить Павленскому убежище во Франции будет пересмотрено. Закон позволяет выдворять из страны иностранцев, нарушивших закон. Хотя попытка выдворить Павленского назад к Путину наверняка обернется такой кампанией левых, что потери будут больше приобретений.Теперь по решению суда он отпущен на свободу, так как большую часть реального срока отбыл во время расследования. Ольга Шалыгина была приговорена к двум годам тюрьмы, в том числе 16 месяцам условно. Также суд назначил им штраф и запретил носить оружие на пять лет.Прокуратура настаивала на назначении художнику четырех лет тюрьмы, в том числе полутора лет условно с отъемом родительских и гражданских прав.«У них мало благодарности по отношению к стране, которая их приняла. Они совершили атаку не только на ее государственные институты, но и на ее историческое наследие».Интересно, что они так и не вспомнили, как аплодировали подобным преступлениям в России. Но ведь Россия не Франция, там всё можно. А теперь кушайте эту кашу полной ложкой, только не обляпайтесь. Хотя Павленский вам ещё много каши наварит.