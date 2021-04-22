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10 интересных фактов о Винсенте Ван Гоге

10 интересных фактов о Винсенте Ван Гоге (11 фото)

Автор:
22 апреля 2021 14:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Винсент Ван Гог   биография знаменитости   ван гог   известный человек   малоизвестное   факты биографии   художник   
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Винсент Ван Гог - голландский художник, широко известный своими яркими постимпрессионистскими картинами и трагической историей жизни. Большую часть взрослой жизни он прожил в бедности, борясь с психическими расстройствами, но при этом сумел создать одни из лучших произведений искусства своей эпохи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Винсент Ван Гог   биография знаменитости   ван гог   известный человек   малоизвестное   факты биографии   художник   
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