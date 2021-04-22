10 интересных фактов о Винсенте Ван Гоге

На снимке: последняя картина, которую украли, "Сад священника в Нюэнене весной", 1884 год.



С 1975 года по всему миру было украдено более 34 работ Ван Гога. Это неудивительно, учитывая, что некоторые из его картин стоят более 100 миллионов долларов. Но сегодня большинство из них возвращается на свое место - в музеи и художественные галереи. Только в Нидерландах с 1988 года было украдено 29 картин - и все они были возвращены, за исключением последней. Причина в том, что они могут быть проданы только за десятую часть цены на черном рынке и крайне полезны, если вору или его покупателю, будучи пойманными, нужно получить смягчение приговора.