10 интересных фактов о Винсенте Ван Гоге

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Винсент Ван Гог - голландский художник, широко известный своими яркими постимпрессионистскими картинами и трагической историей жизни. Большую часть взрослой жизни он прожил в бедности, борясь с психическими расстройствами, но при этом сумел создать одни из лучших произведений искусства своей эпохи.
1. В семье Ван Гога было много Винсентов
На снимке: Винсент Ван Гог, племянник художника, 1968 г.
Для всего остального мира существует лишь один-единственный Винсент Ван Гог, но для его семьи это не так. Так же звали и деда, и дядю художника, а еще старшего брата, который умер за год до его рождения. Дядя Винсента дал ему первую работу в качестве арт-дилера. Незадолго до трагической смерти художника родился еще один его тезка, племянник, сын которого впоследствии стал секретным агентом. Этот последний Винсент Ван Гог помог создать Музей Ван Гога, передав в него семейную коллекцию картин.
Для всего остального мира существует лишь один-единственный Винсент Ван Гог, но для его семьи это не так. Так же звали и деда, и дядю художника, а еще старшего брата, который умер за год до его рождения. Дядя Винсента дал ему первую работу в качестве арт-дилера. Незадолго до трагической смерти художника родился еще один его тезка, племянник, сын которого впоследствии стал секретным агентом. Этот последний Винсент Ван Гог помог создать Музей Ван Гога, передав в него семейную коллекцию картин.
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2. За свою десятилетнюю карьеру Ван Гог написал более 2000 полотен
На снимке: музей Ван Гога, самый посещаемый музей Нидерландов, 2016 год.
Известно, что Винсент Ван Гог был очень продуктивным и плодовитым художником, но не все могут оценить истинный масштаб его плодовитости. Из его наследия сохранилось примерно 900 картин, но в общей сложности их было гораздо больше. Многие пошли в утиль, прежде чем Ван Гог обрел настоящую популярность. Говорят, его собственная мать, не оценив его таланта, своими руками выбросила несколько полотен. Более того, как и многие другие художники, Ван Гог закрашивал некоторые свои работы, чтобы сэкономить на холстах. Так что еще остается небольшой шанс в будущем обнаружить какие-то его картины.
Известно, что Винсент Ван Гог был очень продуктивным и плодовитым художником, но не все могут оценить истинный масштаб его плодовитости. Из его наследия сохранилось примерно 900 картин, но в общей сложности их было гораздо больше. Многие пошли в утиль, прежде чем Ван Гог обрел настоящую популярность. Говорят, его собственная мать, не оценив его таланта, своими руками выбросила несколько полотен. Более того, как и многие другие художники, Ван Гог закрашивал некоторые свои работы, чтобы сэкономить на холстах. Так что еще остается небольшой шанс в будущем обнаружить какие-то его картины.
3. Украденные картины Ван Гога используются для заключения сделки о признании вины и часто возвращаются
На снимке: последняя картина, которую украли, "Сад священника в Нюэнене весной", 1884 год.
С 1975 года по всему миру было украдено более 34 работ Ван Гога. Это неудивительно, учитывая, что некоторые из его картин стоят более 100 миллионов долларов. Но сегодня большинство из них возвращается на свое место - в музеи и художественные галереи. Только в Нидерландах с 1988 года было украдено 29 картин - и все они были возвращены, за исключением последней. Причина в том, что они могут быть проданы только за десятую часть цены на черном рынке и крайне полезны, если вору или его покупателю, будучи пойманными, нужно получить смягчение приговора.
С 1975 года по всему миру было украдено более 34 работ Ван Гога. Это неудивительно, учитывая, что некоторые из его картин стоят более 100 миллионов долларов. Но сегодня большинство из них возвращается на свое место - в музеи и художественные галереи. Только в Нидерландах с 1988 года было украдено 29 картин - и все они были возвращены, за исключением последней. Причина в том, что они могут быть проданы только за десятую часть цены на черном рынке и крайне полезны, если вору или его покупателю, будучи пойманными, нужно получить смягчение приговора.
4. Первый год Ван Гога в Лондоне был самым счастливым временем в его жизни
На снимке: место, где Ван Гог жил в Лондоне в 1873-1874 годах, ныне частный художественный центр, 2016 год.
После 4 лет работы арт-дилером в Гааге Ван Гога перевели в Лондон. Случилось это в 1873 году. Винсенту сразу же понравилась английская столица, а затем и дочь домовладелицы. Его путь на работу представлял собой 5-километровую прогулку, которая проходила через самые разные районы Лондона, навсегда запечатлевая в нем как его художественную красоту, так и социальную разобщенность. Увы, любовь Ван Гога осталась без ответа и он пал духом. Позже его по работе перевели в Париж - в 1875 году.
После 4 лет работы арт-дилером в Гааге Ван Гога перевели в Лондон. Случилось это в 1873 году. Винсенту сразу же понравилась английская столица, а затем и дочь домовладелицы. Его путь на работу представлял собой 5-километровую прогулку, которая проходила через самые разные районы Лондона, навсегда запечатлевая в нем как его художественную красоту, так и социальную разобщенность. Увы, любовь Ван Гога осталась без ответа и он пал духом. Позже его по работе перевели в Париж - в 1875 году.
5. Ван Гога выгнали из миссионеров за излишний аскетизм
На снимке: "Едоки картофеля", 1885 г.
Потеряв интерес к продаже произведений искусства, Ван Гог попробовал себя в качестве бесплатного учителя в Англии, где, помимо прочего, читал лекции по Библии. Следуя семейной традиции, он решил стать священником, но испытывал трудности с подготовкой к экзаменам и в 1879 году отправился в качестве стажера-миссионера в Пти-Васмес в горнодобывающем районе Боринаж. Ван Гог был шокирован увиденным, и, желая жить как бедняки, отказался от жилья, еды и одежды. Это привело к расторжению его контракта по истечении испытательного срока на том основании, что он "перегнул палку".
Потеряв интерес к продаже произведений искусства, Ван Гог попробовал себя в качестве бесплатного учителя в Англии, где, помимо прочего, читал лекции по Библии. Следуя семейной традиции, он решил стать священником, но испытывал трудности с подготовкой к экзаменам и в 1879 году отправился в качестве стажера-миссионера в Пти-Васмес в горнодобывающем районе Боринаж. Ван Гог был шокирован увиденным, и, желая жить как бедняки, отказался от жилья, еды и одежды. Это привело к расторжению его контракта по истечении испытательного срока на том основании, что он "перегнул палку".
6. Единственная женщина, с которой когда-либо жил Ван Гог, была проституткой и матерью-одиночкой
На снимке: "Сиен, нянчащая младенца", 1882 г.
Вскоре после безуспешной попытки ухаживать за своей двоюродной кузиной в 1881 году Ван Гог встретил бездомную беременную проститутку Сиен и поселил ее в своей квартире. Примерно 18 месяцев Ван Гог вёл семейную жизнь, пока деньги не кончились, и Сиен не пришлось вернуться к проституции. После этого они расстались. Письма к его брату Тео, главному источнику информации о жизни Ван Гога, показывают, что Винсент смирился с тем, что судьба уготовила ему одиночество, к 35 годам. Жизнь Сиен закончилась так же, как и его - самоубийством, через десять лет после его собственной.
Вскоре после безуспешной попытки ухаживать за своей двоюродной кузиной в 1881 году Ван Гог встретил бездомную беременную проститутку Сиен и поселил ее в своей квартире. Примерно 18 месяцев Ван Гог вёл семейную жизнь, пока деньги не кончились, и Сиен не пришлось вернуться к проституции. После этого они расстались. Письма к его брату Тео, главному источнику информации о жизни Ван Гога, показывают, что Винсент смирился с тем, что судьба уготовила ему одиночество, к 35 годам. Жизнь Сиен закончилась так же, как и его - самоубийством, через десять лет после его собственной.
7. Психическое здоровье Ван Гога было ничем иным как катастрофой
На снимке: "Натюрморт с абсентом", 1887 г.
Психическое состояние художника - горячая тема для дискуссий среди исследователей-медиков, которая все еще остается не до конца разгаданной загадкой. В 1888 году Ван Гог страдал психозом, причиной которого сегодня считаются стресс, алкоголизм и бессонница. Хотя существует гипотеза, что его галлюцинации были вызваны повреждением мозга в результате возможного отравления свинцом, обычно считается, что они были вызваны отказом от абсента и вина, которыми он чересчур злоупотреблял в последние годы своей жизни. Некоторые также предполагают, что возможное употребление дигиталиса (наперстянки) для лечения диагностированной эпилепсии могло повлиять на цветовое восприятие художника и отразиться на его работе.
Психическое состояние художника - горячая тема для дискуссий среди исследователей-медиков, которая все еще остается не до конца разгаданной загадкой. В 1888 году Ван Гог страдал психозом, причиной которого сегодня считаются стресс, алкоголизм и бессонница. Хотя существует гипотеза, что его галлюцинации были вызваны повреждением мозга в результате возможного отравления свинцом, обычно считается, что они были вызваны отказом от абсента и вина, которыми он чересчур злоупотреблял в последние годы своей жизни. Некоторые также предполагают, что возможное употребление дигиталиса (наперстянки) для лечения диагностированной эпилепсии могло повлиять на цветовое восприятие художника и отразиться на его работе.
8. История с отрезанным левым ухом отличается от широко распространенной версии
На снимке: "Автопортрет с перевязанным ухом", 1889 год.
Хорошо известный факт о Ван Гоге заключается в том, что во время вышеупомянутого психоза он потерял мочку левого уха после того, как его друг Поль Гоген решил оставить его. Однако, согласно записям его врача, дело было так: Ван Гог отдал отрезанную часть тела служанке Габриэль, которая была вынуждена устроиться в бордель, чтобы оплатить медицинские услуги после нападения на нее собаки. Столь странным жестом художник с помутненным рассудком рассчитывал помочь пострадавшей девушке.
Хорошо известный факт о Ван Гоге заключается в том, что во время вышеупомянутого психоза он потерял мочку левого уха после того, как его друг Поль Гоген решил оставить его. Однако, согласно записям его врача, дело было так: Ван Гог отдал отрезанную часть тела служанке Габриэль, которая была вынуждена устроиться в бордель, чтобы оплатить медицинские услуги после нападения на нее собаки. Столь странным жестом художник с помутненным рассудком рассчитывал помочь пострадавшей девушке.
9. В психиатрическую лечебницу Ван Гог попал в результате жалобы на него жителей Арля
На снимке: комната Ван Гога в психиатрической больнице Святого Павла, 2011 г.
В петиции, подписанной в 1889 году, несколько человек в Арле объявили Ван Гога "сумасшедшим", который представляет угрозу для общества, "трогая женщин" и "преследуя их в их дома". Они предложили вернуть его в семью или поместить в психиатрическую лечебницу в качестве необходимой меры предосторожности. После проведения расследования комиссар вынес решение в пользу заключения Ван Гога под стражу. Даже через 100 лет после инцидента художник не пользовался популярностью в городе. Между тем, некоторые утверждают, что некоторые подписи под петицией были фальшивыми и все это было организовано домовладельцем Ван Гога.
В петиции, подписанной в 1889 году, несколько человек в Арле объявили Ван Гога "сумасшедшим", который представляет угрозу для общества, "трогая женщин" и "преследуя их в их дома". Они предложили вернуть его в семью или поместить в психиатрическую лечебницу в качестве необходимой меры предосторожности. После проведения расследования комиссар вынес решение в пользу заключения Ван Гога под стражу. Даже через 100 лет после инцидента художник не пользовался популярностью в городе. Между тем, некоторые утверждают, что некоторые подписи под петицией были фальшивыми и все это было организовано домовладельцем Ван Гога.
10. Некоторые из лучших работ Ван Гога были созданы в лечебнице для душевнобольных
На снимке: "Звездная ночь", 1889 год.
За 53 недели, которые Ван Гог добровольно прожил в лечебнице недалеко от Арля, он написал 143 картины маслом и сделал примерно столько же рисунков, в том числе такие известные работы, как "Звездная ночь", "Ирисы" и три версии картины "Пшеничное поле с кипарисом". Несмотря на несколько попыток самоубийства, пребывание в стенах лечебницы было самым плодотворным периодом в его карьере. Винсент Ван Гог застрелился в июле 1890 года, менее чем через 3 месяца после выхода из больницы.
За 53 недели, которые Ван Гог добровольно прожил в лечебнице недалеко от Арля, он написал 143 картины маслом и сделал примерно столько же рисунков, в том числе такие известные работы, как "Звездная ночь", "Ирисы" и три версии картины "Пшеничное поле с кипарисом". Несмотря на несколько попыток самоубийства, пребывание в стенах лечебницы было самым плодотворным периодом в его карьере. Винсент Ван Гог застрелился в июле 1890 года, менее чем через 3 месяца после выхода из больницы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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