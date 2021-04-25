Почему паровая машина невыгодна по сравнению с дизельным двигателем?

Потому что и на этом пути повышения эффективности паровозов возникают серьезные трудности. Высокая температура - враг металлов, в особенности если они соприкасаются непрерывно с газом или паром, даже автолюбители это прекрасно знают. В таких условиях даже жаростойкий металл быстро теряет свою прочность. Не менее важно, что смазка, без которой невозможна нормальная работа цилиндро-поршневой группы, может устойчиво работать лишь при температуре не более 400-500 градусов Цельсия. Вывод - дальнейшее увеличение температуры пара тоже не может привести к повышению эффективности паросиловой установки.

Итак, низкий коэффициент полезного действия (КПД) паровоза является его органическим недостатком. Иначе говоря, сколько бы конструкторы не пытались бы и дальше улучшать конструкцию паровой машины, все равно сколь существенных результатов повышения экономичности паровозов не достигли бы. Нельзя получить КПД паровоза, близкий к КПД тепловоза.



Статья подготовлена на основе книги В.А. Дробинского и П.М. Егунова "Как работает и устроен тепловоз".