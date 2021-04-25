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Почему паровая машина невыгодна по сравнению с дизельным двигателем?

Почему паровая машина невыгодна по сравнению с дизельным двигателем? (13 фото)

Автор:
25 апреля 2021 16:30
Метки: КПД паровоза   железная дорога   это интересно   
776
13
Интересно привести сегодня такое сравнение: в огневой коробке котла паровоза серии Л (знаменитая "Лебедянка") теоретически может разместиться такой автомобиль как Лада Веста.
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Метки: КПД паровоза   железная дорога   это интересно   
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201k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
В следующем посте предлагаю сравнить деревянное копье и реактивный снаряд.
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1k
Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Красивый школьный реферат, особенно ссылака на книгу 80-го года выпуска для неспециалистов (хорошо не из серии "для чайников"). Получая нормальное вузовское техническое образование, автор поймет насколько однобоко и поверхностно он знает тему.
Для примера: до сих пор в строю морские суда с паровыми двигателями, только заправляются они мазутом. И ярдёный реактор по сути - тот же самый паровой двигатель, только замкнутого цикла (замкнутый по причине радиационной безопасности).
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4k
Константин Безумов Карагандинская Полиграфия Час назад
Интересно где это морские суда с паровым двигателем?
Турбоходы может быть? Но они если только для военных, торговых давно нет именно из-за экономической нецелесообразности
Да и АППУ производит пар именно для турбин а не паровой машины из статьи.
Причём точно так же экономически невыгодно для коммерческих целей.

Потому и нет торговых судов с ЯЭУ. И тут не в кпд дело, причин множество, включая вес, габариты и стоимость производства.
В силу того что судовая ЯЭУ в производстве дороже дизеля в сотни раз и в обслуживании в десятки раз они и не выгодны.
На атомной ледокол машинная команда включая инженеров АППУ, механиков, электромехаников и прочий рядовой состав может составлять несколько десятков человек. Которым надо платить и немало
Для сравнения машинная команда на торговом судне с силовой установкой аналогичной мощности составляет менее десяти человек.

Мысль статьи именно в невыгодности.
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26k
turyst 2 часа назад
Автомобили братьев Добль.



Автомобили братьев Добль.
Автомобили братьев Добль.
Автомобили братьев Добль.
Автомобили братьев Добль.
Автомобили братьев Добль.
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4k
livaneth 3 часа назад
Дизельный двигатель крайне чувствителен к качеству топлива. Не будет нормальной соляры - не поедет. А паровоз может что угодно в топке переработать
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8k
costa livaneth 2 часа назад
Это не так, мой дед - машинист, говорил что на плохом угле хрен его раскочегаришь, а на дровах тем более не едет.
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26k
turyst costa 2 часа назад
Хреново, но поедет.
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998
Oldman 3 часа назад
А где, упоминание про "газогенераторы"?
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26k
turyst Oldman 2 часа назад
Ну, всё же это Д Внут. С. А газогенератор, это метод получения топлива.
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16k
Robin Hood 3 часа назад
Упс. А что это у нас такое ???
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1k
andretry Robin Hood 3 часа назад
А это чтобы за бензин не платить... Бензин нынче только дорожает.
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16k
Robin Hood andretry 2 часа назад
Ну да ну да
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3k
Vladimir Yezhak 3 часа назад
Не совсем корректно сравнивать паровоз и тепловоз. Автомобили с паровыми двигателями были. Помню ещё в 80-х были попытки возобновить работы по таким авто, публиковались даже характеристики таких паровых авто!
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1k
Карагандинская Полиграфия Vladimir Yezhak 2 часа назад
Все удачные модели паровых двигателей или двигателей внешнего сгорания, не опечатка именно внешнего, убираются по сукно (выкупаются все патенты и права). Связано с боязнью обрушить международный нефтяной рынок. Как исчерпают дешевую нефть - так те же нефтяные компании и выкинут на рынок паромобили.
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4k
livaneth 4 часа назад
Тепловые машины поделили рынок следующим образом:
1 Газотурбинные двигатели. Эти летают. В пропеллерном либо в турбореактивном виде.
2 Дизеля. Эти ездят там, где оплата происходит за тонно-километр. Грузовые автомобили, тепловозы и корабли.
3 Бензиновые двигатели. Легковые автомобили, катера и малая авиация.
4 Ну и внешнее сгорание, включая атомные реакторы. Применяется там, где не важны вес мотора и его габариты. В основном в стационарных электростанциях.
Исключения, подтверждающие правило:
1 Легковушка с дизельным двигателем. Используется для такси.
2 Ледокол с атомным двигателем. Он настолько большой, что может нести свой двигатель.
3 Танк с газотурбинным двигателем - ну, у военных много чего может быть.
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11k
Алекс livaneth Час назад
Легковушка с дизельным двигателем. Используется для такси.
- Вот не знал.... В Германии дизельных частных авто больше чем бензиновых. Все такси? В том числе и у меня?
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11k
Анатолий Соколов livaneth 5 минут назад
ещё тепловозы с газотурбинными двигателями есть.

и насчёт ледоколов - у "мощных" ледоколов, предназначенных для работы при сверхнизких температурах, для предотвращения "обмерзания" обогревается весь корпус - а это прорва тепла - собственно на этот обогрев и уходит большая часть тепла от реактора.
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8k
costa 4 часа назад
КПД паровоза 12-14%
КПД тепловоза - 25-30%
Основная проблема паровоза в том что его нужно два часа разжигать и прогревать в то время как дизель выходит на режим через 5-10мин,
Вторая проблема - безопасность, дед мой был машинистом, рассказывал как в депо взорвался котел паровоза, крышу, говорит, сняло подчистую, людей поубивало и покалечило.
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18k
Андрей Иванов 4 часа назад
Расскажите это атомным ледоколам с их АППУ и ПТУ
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