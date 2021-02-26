Узкоколейная Россия

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С каждым годом количество этих уникальных транспортных систем сокращается. Например, в Нижегородской области, откуда родом авторы поста, действующих осталось всего две. Но узкоколейки не сдаются и продолжают привлекать энтузиастов и любителей со всего мира
АУЖД
Одна из крупнейших действующих узкоколейных железных дорог на территории России вблизи города Алапаевск
фото: Александр Косинцев
фото: Александр Косинцев
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Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги. Посёлок Тёсово-Нетыльский, Новгородская область
фото: Августина Касиньская
Эстетика остатков узкоколейной железной дороги торфодобывающего предприятия в Кировской области
фото: Иван Сорокожердьев
Ярославская область, музей узкоколейной железной дороги возле Переславля-Залесского
фото: Тимофей Кирпичников
Узкоколейная ветка тепловоза на торфяной разработке. Рязанская область
фото: Мария Почукаева
Авторский пост
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