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Узкоколейная Россия

Узкоколейная Россия (31 фото)

Автор:
26 февраля 2021 21:42
Метки: Россия   УЖД   железная дорога   красота   поезда   узкоколейная железная дорога   эстетика   
229
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С каждым годом количество этих уникальных транспортных систем сокращается. Например, в Нижегородской области, откуда родом авторы поста, действующих осталось всего две. Но узкоколейки не сдаются и продолжают привлекать энтузиастов и любителей со всего мира
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Метки: Россия   УЖД   железная дорога   красота   поезда   узкоколейная железная дорога   эстетика   
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Дельфин Красивый Час назад
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366
Сергей Миненко Полчаса назад
Был в 2015 в Коми. Как-то в тайге напоролись на узкоколейку, мхом всё поросло- очень впечатляюще было.....
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Дельфин Красивый Час назад
в Тёсово-Нетыльском много отреставрированной техники, но на фото разруха
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