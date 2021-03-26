Под стук колес — железнодорожная романтика

Кажется, за этот год мы слегка соскучились по путешествиям, не правда ли? Пандемия (тьфу-тьфу-тьфу) отступает и скоро мы снова начнём путешествовать. Смотрим подборку, проникаемся духом путешествий, а потом, если настроение позволит — выбираем билеты! Ведь, как говорил Альфонс Алле, «обратный билет должен стоить дороже: можно, в конце концов, не поехать, но нужно вернуться»