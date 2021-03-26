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Под стук колес — железнодорожная романтика

Под стук колес — железнодорожная романтика (30 фото)

Автор:
26 марта 2021 19:34
Метки: железная дорога   путешествия   эстетика   
2056
30

Кажется, за этот год мы слегка соскучились по путешествиям, не правда ли? Пандемия (тьфу-тьфу-тьфу) отступает и скоро мы снова начнём путешествовать. Смотрим подборку, проникаемся духом путешествий, а потом, если настроение позволит — выбираем билеты! Ведь, как говорил Альфонс Алле, «обратный билет должен стоить дороже: можно, в конце концов, не поехать, но нужно вернуться»

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Метки: железная дорога   путешествия   эстетика   
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Похабыч 2 часа назад
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Доктор Джонс Похабыч Час назад
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Bastard Fat Минуту назад
прочитал - не исполнятся, стало на секунду грустно...
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Сергей 6 минут назад
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Александр 38 минут назад
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Александр 40 минут назад
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booz223 Час назад
А где курочка, а где картошечка с укропом на станциях? Низачот!
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