Под стук колес — железнодорожная романтика

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Кажется, за этот год мы слегка соскучились по путешествиям, не правда ли? Пандемия (тьфу-тьфу-тьфу) отступает и скоро мы снова начнём путешествовать. Смотрим подборку, проникаемся духом путешествий, а потом, если настроение позволит — выбираем билеты! Ведь, как говорил Альфонс Алле, «обратный билет должен стоить дороже: можно, в конце концов, не поехать, но нужно вернуться»
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Авторский пост
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Метки: железная дорога путешествия эстетика
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