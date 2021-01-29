Железнодорожные девяностые

Жаль, что нет поезда, на котором можно уехать в прошлое. Зато можно уехать на поезде воспоминаний во времена, когда личный автомобиль всё ещё был не у каждого первого, а самолёты мало кому были по карману…

Волгоградская область, станция Волгоград-I 0 Источник: 10 мая 1994

ТЭП60-0602

Автор: Станислав Цибульский



Москва, Курский вокзал 0 Источник: Май 1999

ЭР2Р-7048

Автор: А. М. Загребельский



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Москва, станция Тушино 0 Источник: 30 апреля 1998

ЭР2-1344

Автор: Maksimus77



Москва, станция Москва-Пассажирская 0 Источник: 22 июля 1998

ЭР200-2

Автор: Maksimus77



Республика Коми, перегон Елецкая — Хорота 0 Источник: Март 1998

2ТЭ10М-2151

Автор: ТеплаКолос



Тульская область, станция Урванка 0 Источник: 28 июня 1992

ЭР22-40, ЭР22В-70

Автор: Алексей Потелещенко



Карелия, станция Медвежья Гора 0 Источник: 1998

2ТЭП60-0077

Автор: А.Тимохин



Бакуриани, Грузия 0 Источник: 1999 год

ЧС-1102

Автор: Дэвид Пирсон

Москва, станция Москва-Пассажирская-Курская 0 Источник: 22 июля 1998

ЧС2Т-993

Автор: Maksimus77



Калужская область, станция Сухиничи-Главные 0 Источник: Апрель 1999

ЧС4-036

Автор: Валера 020



Москва, станция Москва-Техническая-Курская 0 Источник: Июнь 1993

ЭР22-48

Автор: Павел В. Кашин



Московская область, станция Голутвин 0 Источник: 2 августа 1999

ВЛ10-098

Автор: Violator



Московская область, станция Щербинка 0 Источник: Август 1993

ЭР22-63

Автор: Павел В. Кашин



Санкт-Петербург, станция Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский 0 Источник: Март 1994

ТЭП60-0419

Автор: Ваня 543



Иркутская область, станция Нижнеудинск 0 Источник: Май 1995

ВЛ65-005, ЭР9П-191

Автор: soboleff74



Свердловская область, станция Свердловск-Пассажирский 0 Источник: Март 1996

ЭР22-27

Автор: Алексей Маров



Московская область, станция Одинцово 0 Источник: 10 августа 1994

ВЛ8-787

Автор: Игорь Клыков



Воронежская область, станция Воронеж-I 0 Источник: 11 июня 1994

ЭР9П-136

Автор: Ханс Эрлеманс



Тульская область, станция Плеханово 0 Источник: Апрель 1996

ТЭП60-0946

Автор: ТеплаКолос



Московская область, станция Орехово-Зуево 0 Источник: 4 июня 1994

ВЛ8-829

Автор: Игорь Клыков



Москва, Савёловский вокзал 0 Источник: 14 июня 1995

ВЛ10-1032

Автор: Алексей Потелещенко



Рязанская область, станция Рыбное 0 Источник: 25 июня 1996

ЭР2-946

Автор: Violator



Московская область, станция Щербинка 0 Источник: Август 1995

ВЛ11.8-715

Автор: Pakarkin



Украина 0 Источник: 1999

ТУ-2 071

Автор: Fruhtau



Гайворон, Украина 0 Октябрь 1999

Мотриса на базе ЗИМ-12

Автор: Fruhtau

Ленинградская область, станция Мга 0 Источник: 1992

ЩОМ3У-002

Автор: SHOMAS4416



Ивано-Франковская область, Украина 0 Источник: 1993

ТУ6А-3454

Автор: П.Крофт

Ростовская область, станция Локомотивстрой 0 Источник: 6 июня 1999

ВЛ80С-3003

Автор: Denzel Washington



Челябинская область, депо Челябинск 0 Источник: 1992

ЧМЭ3Т-7081

Автор: Егор Казаков



Владимирская область, станция Покров 0 Источник: 1998

ЭР2Р-7008

Автор: Олег Абрамов



Москва, станция Люблино-Сортировочное 0 Источник: Апрель 1998

ЭР2-1016, ЭР2-1276

Автор: Violator



Тверская область, станция Тверь 0 Источник: 1999

ЭР2-484

Автор: Андрей Никитин



Ленинградская область, станция Новолисино 0 Источник: 20 сентября 1998

ЭР2-1043

Автор: Машинист пивного крана



Тамбовская область, станция Мичуринск-Уральский 0 Источник: Июль 1999

ЭР9П-151

Автор: Владимир Буракшаев



Москва, Ленинградский вокзал 0 Источник: май 1998

ЭР200

Автор: Адриан Николс (Великобритания)



Москва, Белорусский вокзал 0 Источник: Ноябрь 1996

ЧМЭЗ-5000

Автор: Vincent

Санкт-Петербург, Варшавский вокзал 0 1992

ТЭП75-0001

Автор: Михаил Шестаков

Юрмала, Латвия 0 Источник: 1997

ЭР2-821

Автор: Евгений М