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Железнодорожные девяностые

Железнодорожные девяностые (39 фото)

Автор:
29 января 2021 00:53
Метки: 90-е   Россия   железная дорога   поезда   эстетика   
171
39
Жаль, что нет поезда, на котором можно уехать в прошлое. Зато можно уехать на поезде воспоминаний во времена, когда личный автомобиль всё ещё был не у каждого первого, а самолёты мало кому были по карману…
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Метки: 90-е   Россия   железная дорога   поезда   эстетика   
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2  комментария
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3k
Сергей Полчаса назад
Автор, откуда вы такие беретесь?? При СССР билет на самолет Волгоград-Сочи стоил 9.50. В Москву, Тбилиси, Анапу-плюс минус столько же! Позволить мог каждый ! Поезда терпеть не мог, и сейчас терпеть не могу,а вот самолет теперь не по карману..
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Слава Кокаинум 18 минут назад
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