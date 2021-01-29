Железнодорожные девяностые

Жаль, что нет поезда, на котором можно уехать в прошлое. Зато можно уехать на поезде воспоминаний во времена, когда личный автомобиль всё ещё был не у каждого первого, а самолёты мало кому были по карману…
Волгоградская область, станция Волгоград-I
10 мая 1994
ТЭП60-0602
Автор: Станислав Цибульский
ТЭП60-0602
Автор: Станислав Цибульский
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Тульская область, станция Урванка
28 июня 1992
ЭР22-40, ЭР22В-70
Автор: Алексей Потелещенко
ЭР22-40, ЭР22В-70
Автор: Алексей Потелещенко
Санкт-Петербург, станция Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский
Март 1994
ТЭП60-0419
Автор: Ваня 543
ТЭП60-0419
Автор: Ваня 543
Свердловская область, станция Свердловск-Пассажирский
Март 1996
ЭР22-27
Автор: Алексей Маров
ЭР22-27
Автор: Алексей Маров
Ростовская область, станция Локомотивстрой
6 июня 1999
ВЛ80С-3003
Автор: Denzel Washington
ВЛ80С-3003
Автор: Denzel Washington
Ленинградская область, станция Новолисино
20 сентября 1998
ЭР2-1043
Автор: Машинист пивного крана
ЭР2-1043
Автор: Машинист пивного крана
Тамбовская область, станция Мичуринск-Уральский
Июль 1999
ЭР9П-151
Автор: Владимир Буракшаев
ЭР9П-151
Автор: Владимир Буракшаев
Авторский пост
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Метки: 90-е Россия железная дорога поезда эстетика
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