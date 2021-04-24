FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 486 постов • 137 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая 
Киберпанк в России на который можно посмотреть уже сейчас

Киберпанк в России на который можно посмотреть уже сейчас (32 фото)

Автор:
24 апреля 2021 22:17
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Россия   Юмор   город   киберпанк   эстетика   
528
32
Поклонникам жанра киберпанк совсем необязательно играть в тематические игры или ждать наступления будущего. Почувствовать атмосферу можно уже сейчас, достаточно просто выйти на улицу!
P.S.: Светится, значит киберпанк))
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: Россия   Юмор   город   киберпанк   эстетика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Diesel 2 часа назад
То есть , по мнению аффтара, любая подсветка это киберпанк? Ну-ну...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Михаил Сметанкин 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Barachek_Obachek Час назад
Красиво
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Alex 2 часа назад
Большая часть ыоток, особенно где свет фиолетовый, это скорееине киберпанк а синтвэйф)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
это офуенно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Поматросил и бросил? Звездные красавчики, женившиеся на миллионершах (18 фото) Поматросил и бросил? Звездные красавчики, женившиеся на миллионершах (18 фото) Что же такое с этими маркетологами? Что же такое с этими маркетологами? Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень Маркетологи, АЛЛО! Маркетологи, АЛЛО! Ураганный нейминг и смешная реклама шаурмечных Ураганный нейминг и смешная реклама шаурмечных Тут явно происходит что-то очень странное! Тут явно происходит что-то очень странное!
Эстетика Е—ней
сообщество о красоте городских окраин, промзон, сельской глубинки и иных труднодоступных мест
https://vk.com/yebenya
126000



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели
6
252
Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели
Как снимают взлет ракеты на Байконуре
10
36
Как снимают взлет ракеты на Байконуре
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему мед из США содержит в себе радиоактивные вещества?
0
3
Почему мед из США содержит в себе радиоактивные вещества?
Самые странные вещи, которые люди отправляли в космос
0
3
Самые странные вещи, которые люди отправляли в космос
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео)
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#приколы#животные#города#в мире#девушки#фотографии#дтп#отдых
#фото#прикол#история#люди#неожиданно#смех#позитив#автомир#забавно#сатира
#Россия#картинки#СССР#природа#подборка#автомобили#факты#аварии#космос#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться