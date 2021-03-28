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Особенности национального оформления дворов

Особенности национального оформления дворов (31 фото)

Автор:
28 марта 2021 13:58
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Юмор   город   жэк арт   мем   народное оформление   покрышки   смешно   эстетика   
913
31

Жэк-арт – украшение наших дворов или плохой тон? Споры по этому поводу не утихают ни в урбанистических блогах, ни на лавочках дворов. Не принимая ни одной из этих сторон, предлагаем просто посозерцать это явление.

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Метки: Юмор   город   жэк арт   мем   народное оформление   покрышки   смешно   эстетика   
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ДеониS 2 часа назад
На самоизоляции
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Anthonyus 54 секунды назад
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Vladimirs Orlovskis 17 минут назад
Ну, как умеют, так умеют. Улыбку вызывает и хорошо.
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Bayker Полчаса назад
Дешево и сердито
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Сергей 36 минут назад
Мова шикарнейшая!
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Slonyash 37 минут назад
Некоторые прямо шедевры!
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Алан 2 часа назад
только ЖЭК к этому не имеет никакого отношения
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B7243 2 часа назад
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Diesel 3 часа назад
У какой крали Кроша?)))
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