Особенности национального оформления дворов

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Жэк-арт – украшение наших дворов или плохой тон? Споры по этому поводу не утихают ни в урбанистических блогах, ни на лавочках дворов. Не принимая ни одной из этих сторон, предлагаем просто посозерцать это явление.
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Авторский пост
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